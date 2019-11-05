«Мы в родной стране»: вывезший из Швеции детей Денис Лисов рассказал о планах на будущее в России

Россиянин Денис Лисов, который был задержан в Польше за похищение собственных детей из приёмной семьи в Швеции, вернулся в Россию. В беседе с RT Лисов отметил, что после семи с половиной лет, проведённых в Европе, им предстоит заново обустраиваться на родине. В Москве семья встретилась с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, которая заверила, что в Хабаровске семье окажут поддержку местные власти — устроят детей в школу и детский сад, помогут в улучшении жилищных условий.

Россиянин Денис Лисов, экстрадиции которого требовала Швеция за похищение собственных детей из приёмной семьи, вернулся вместе с тремя дочерьми в Россию. В Москве Лисов встретился с уполномоченным по правам ребёнка при президенте РФ Анной Кузнецовой и журналистами. Омбудсмен заверила мужчину, что в Хабаровске, где семья жила раньше, ему окажут необходимую помощь.

«Если бы не сам Денис, то вся эта помощь, которая была оказана со стороны Министерства иностранных дел, со стороны общественных организаций, была бы бесполезна. Потому что каждый, кто встречал его на своем пути — это и пограничники, и сотрудники полиции Польши — видели, что папа заботливый, готовый биться за свою семью, поэтому все хотели оказать ему помощь», — отметила Кузнецова в ходе встречи.

Семье помогут

Как сообщал RT, Лисов вернулся с детьми на родину в воскресенье, 3 ноября. Его приезд до последнего держали в секрете. На пути из Польши, где Лисов был задержан по запросу шведских правоохранителей, семью Лисовых сопровождали адвокаты Бабкен Ханзадян и Бартош Левандовски.

Россиянин, задержанный в Польше за похищение своих детей, вернулся на родину

После семи с половиной лет, проведённых в Европе, Лисовым предстоит вновь обустроиться в России. Билеты на самолёт из Москвы в Хабаровск для Лисовых уже купили региональные власти. Кроме того, как рассказала детский омбудсмен, в Хабаровске Лисову помогут устроить младших дочерей Алису и Серафиму в детский сад, а старшую — в школу. 13-летняя София пойдёт в 7-й класс.

«С работой проблем не возникнет — это я знал сразу, как ехал домой, — отмечает Лисов в беседе с RT. — Я железнодорожник, и если приму решение вернуться в эту область, то работа у меня точно будет. Я уже связался со своим старым работодателем».

Лисов признаётся, что воспитывать трёх девочек для него не составляет труда и конфликтов с детьми у него не возникает.

«Рада вернуться в Россию»

Между встречами с уполномоченным по правам ребёнка и представителями Союза отцов России Лисов успел сводить дочерей на Красную площадь.

«Перед отъездом в Хабаровск я хочу побольше погулять по Москве, потому что вряд ли мы сюда скоро приедем, а мне очень нравится город, — рассказала RT София Лисова. — Конечно, я буду скучать по Европе, по моим друзьям, которые остались там, но я рада вернуться в Россию. Начинается новая жизнь, скоро встретимся с родственниками. Немного волнуюсь из-за этого».

София также отметила, что до сих пор испытывает проблемы с пищеварением — на фоне стресса девочка похудела на 15 килограмм.

Младшие дочери Дениса, четырёхлетняя Алиса и шестилетняя Серафима, по-русски пока почти не говорят — только недавно София начала обучать их языку.

В беседе с RT адвокат Бабкен Ханзадян рассказал, что Денис до сих пор находится в международном розыске, и если он будет задержан в Европе, то ему грозит четыре года тюрьмы за похищение собственных детей. При этом, как подчеркнул Бабкен, Лисов не был лишён в Швеции родительских прав.

«О Денисе я узнал случайно, — вспоминает Ханзадян. — В апреле этого года мне написал один из польских пограничников и попросил помочь Лисову. Тогда я не был уверен, что его с девочками удастся вернуть домой».

Как рассказывал RT, Лисов эмигрировал с женой и маленькой Софией в Швецию в 2012 году. Тогда семья хотела обеспечить более высокий уровень жизни для себя и детей. Серафима и Алиса родились уже в Европе.

В 2014 году супруга Лисова тяжело заболела и попала в больницу. Глава семейства был вынужден справляться со всеми родительскими обязанностями сам. В 2017 году в дом Лисовых пришли сотрудники органов опеки и забрали детей, решив, что отец не справляется в одиночку с воспитанием детей. Вскоре девочек отдали в мусульманскую семью ливанского происхождения.

«Я мог проводить с ними всего по три часа один раз в две недели. Потом время увеличили по моей просьбе. Конечно, семья предоставляла им всё: еду, одежду. Однако эмоционально они чувствовали себя очень плохо. Я пытался сделать всё, чтобы забрать их оттуда законными способами», — вспоминает Лисов.

Опека поставила мужчине три невыполнимых, по его словам, условия. Чтобы вернуть детей, Лисов должен был выполнить хотя бы одно. Первое — получить гражданство Швеции, хотя в выдаче вида на жительство власти семье отказали. Второе — найти официальную работу, а третье — развестись с женой и лишить её родительских прав.

«Это заняло бы несколько лет. Дочки за это время уже отвыкли бы от меня, забыли папу. В итоге я решил их выкрасть в одну из встреч и увезти домой в Россию. Вместе с детьми я перебрался на пароме в Польшу и оттуда планировал улететь в Москву. Но в аэропорту меня задержали — на тот момент девочек уже объявили в международный розыск», — рассказывает Денис RT.

Швеция просила экстрадировать Лисова по обвинению в похищении, а приёмная семья уже прилетела в Польшу, чтобы забрать детей. Однако польский суд постановил, что разлучать детей и отца нельзя, поскольку они очень привязаны друг к другу. После получения вида на жительство в Польше Лисовы смогли улететь домой.