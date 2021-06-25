«Это хорошее место»: как православный американец помогает переезжать в Россию другим иностранцам

Американский православный священник Джозеф Глисон вместе с семьёй несколько лет назад переехал из США в деревню в Ярославской области, а сейчас помогает православным иностранцам иммигрировать в Россию. В группе в соцсетях, которую он ведёт, уже больше 2 тыс. человек. По словам Джозефа и других иностранцев, в западных странах на людей, приверженных традиционным семейным ценностям, оказывают всё большее давление. Ранее 12 многодетных семей обратились в RT с просьбой помочь им получить гражданство РФ. О том, как американцы обосновались в русской глубинке, — в материале RT.

«Если для вас главное деньги — живите в Америке. Но если для вас важнее всего ваша вера, если вы хотите жить там, где ваши религиозные взгляды под защитой, — лучше жить в России», — так Джозеф Глисон обращается к своим англоязычным слушателям и читателям.

Вместе с женой Эми и восемью детьми он переехал в Россию четыре года назад. Сейчас он служит в православном сельском храме. Официально к нему можно обращаться «отец Иосиф», но большинство его прихожан и знакомых до сих пор называют его «отец Джозеф».

«Если бы не дети, остался бы в Америке»

Джозеф вырос в религиозной семье: его отец — пианист Уити Глисон — гастролировал по городам в составе известной госпел-группы «Блэквуд Бразерс», которая исполняла христианские песни в протестантских церквях. В 20 лет Джозеф поступил в семинарию, чтобы посвятить свою жизнь служению Богу, однако вскоре принял решение перейти из кальвинистской церкви в англиканскую.

В семье Джозефа Глисона любят музыку

© Фото из личного архива

В небольшом городке Омаха (штат Иллинойс) он основал англиканский приход. Джозеф рассказывает, что чем больше христианских книг он читал, тем сильнее задумывался о том, что хочет присоединиться к древней церкви с сильными христианскими традициями.

В итоге Джозеф и его жена Эми решили принять православие.

Более того, все прихожане в англиканском приходе постепенно тоже перешли в православие — ни один из них не покинул церковь. Но на этом поиски семьи Глисон не закончились.

«Если бы у нас с супругой не было детей, возможно, из-за своей лени я бы так и остался в Америке. Но я живу не только для себя. Я боюсь, что если бы мы остались в Америке навсегда, моим детям, а внукам особенно, было бы очень сложно проживать свою жизнь как истинным христианам», — рассказывает RT Джозеф.

По его словам, традиционалистам в США сейчас сложно сохранить своё мировоззрение и растить детей среди тех ценностей, в которые они верят.

«Если ты просто говоришь: «Я христианин» — но при этом не ходишь в церковь и не думаешь отлично от всех, тогда у тебя всё будет нормально. Если ты традиционалист в глубоком смысле слова, то есть брак для тебя — это только союз между мужчиной и женщиной, если тебе не нравится ЛГБТ или трансгендеры, то тебе сложнее получить хорошую работу и даже образование, потому что на тебя оказывают давление за такую позицию», — поясняет он в беседе с RT.

Когда в 2015 году Верховный суд США признал законными гомосексуальные браки во всех 50 штатах, Глисоны приняли окончательное решение переехать. Супруги искали православную страну, где запрещены однополые браки и разрешено домашнее обучение. Россия подошла по всем этим пунктам.

К тому времени Джозеф многое прочитал о жизни православных святых.

По его словам, именно православная вера сыграла главную роль в том, что они с женой перестали бояться России, ведь «на американском телевидении и в фильмах Россия всегда выставляется в абсолютно негативном ключе».

Во время одной из своих поездок по стране Джозеф оказался в Ростове Великом — небольшом городе в Ярославской области с населением 30 тыс. человек и более чем 1000-летней историей. Древний русский город, который называют православной столицей России, поразил Глисона, и он решил, что именно здесь будут расти его дети.

Привыкали к «русской душе»

Глисоны переехали в Ростов 2 января 2017 года, Россия встретила их крепкими морозами: температура воздуха тогда опускалась до -35 °C.

Настоятель храма Пресвятой Богородицы в Ростовском кремле, протоиерей Роман Крупнов, который помогал семье освоиться на месте, вспоминает, что поначалу американцам было непросто принимать помощь.

Отец Джозеф со своим сыном

© Фото из личного архива

«Конечно, по менталитету и привычкам они отличались от нас. Например, им пришлось привыкать к тому, что мы называем «русская душа». Мы принимали их как гостей и помогали безвозмездно. А они поначалу пытались за всё заплатить, причём достаточно настойчиво, не понимали, как можно просто так принять помощь, говорили: «Надо заплатить». И вот потихонечку привыкали к тому, что помощь можно получать просто так», — вспоминает отец Роман.

По его словам, православная вера помогла преодолеть разницу менталитетов: «Как православный человек, как патриот, Джозеф ничем не отличался от меня или других священников».

Сейчас семья Глисонов живёт в маленькой, в несколько дворов, деревне Ивашево под Ростовом Великим. Жизнь в деревне, на своём земельном участке для них знакома и понятна: в США они никогда не жили в городских квартирах.

Епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов), под началом которого сейчас служит Джозеф, говорит, что тот отличается «умением и желанием работать своими руками, а не ждать помощи со стороны».

«Это то, что мы утратили в XX веке в связи с известными событиями советской эпохи. Отец Джозеф из тех американцев, которые живут от труда своих рук, ведь он потомственный фермер. На самом деле он и его семья сейчас живут так, как жили наши с вами прадеды, которые шли и кормили себя сами от своей земли», — поделился архиерей в беседе с RT.

«Я поддержу все устремления моих детей»

Сейчас отец Джозеф служит в церкви Богоявления в селе Красново в 11 км от его дома. Он не является настоятелем церкви, но именно после его приезда в храме начались еженедельные богослужения.

Семья Глисон на своём участке во время стройки

© Фото из личного архива

«До его появления службы проводились раз в месяц, обычно на них приходили три старушки из местных, хотя в Краснове постоянно живут около 100 человек, — рассказывает RT чтец церкви Богоявления Василий Томачинский. — Когда службы стали проходить регулярно, то и местные стали чаще посещать храм, стали приезжать люди из соседнего Борисоглебского. Например, совсем недавно отец Джозеф покрестил двух детей, которые вместе с мамой, братьями и сёстрами регулярно приходят на службы».

Богослужения в сельском храме проходят на двух языках: часть молитвы отец Иосиф произносит на церковнославянском языке, а часть — на английском. Специально для служб он подготавливает тетрадь с двуязычным переводом.

По словам Василия, большинство прихожан уже привыкли к такому ходу богослужений, хотя новым членам церкви непривычно слышать проповеди на английском.

«Иногда бывает, что новым людям не очень нравится, что православный батюшка говорит на иностранном языке, им это как-то непривычно. Но постепенно все привыкают», — улыбается Василий.

Сам Джозеф признаётся, что русский язык даётся ему непросто, а вот его детям — намного легче. Если его сыновья захотят стать священниками, то пойдут по этому пути с большим успехом, чем он сам, считает Джозеф.

Также по теме «Хотим жить в стране, поддерживающей традиционные ценности»: семьи из США и Канады попросили российское гражданство В редакцию RT обратились несколько многодетных семей из США и Канады с просьбой оказать им содействие в переселении. Сейчас они не...

«Для моих детей в России открыто множество путей в карьере: они могут стать учителями, инженерами, переводчиками. Я поддержу все их устремления. Но главное, что здесь они смогут жить в обществе, где никто не уволит их с работы за религиозные убеждения и не будет преследовать за это. Для меня главное, чтобы все они были истинными православными христианами», — рассказывает священник.

Все его дети сейчас находятся на домашнем обучении. Помимо этого, они занимаются музыкой, как их отец, а когда-то и дедушка-пианист. Дочери Глисонов увлекаются знаменными распевами — разновидностью древнерусского пения, которое звучало на православных богослужениях с XII века.

Василий Томачинский вспоминает, что при знакомстве дети Глисонов очень удивили его широким кругозором.

«Они все любят читать, что необычно для современных детей, постоянно возят с собой книги. Например, его 11-летний сын как-то привёз псалтырь на английском, рассказал мне, что ему очень интересно читать. Ещё один сын любит животных и растения, и мы много общаемся на эту тему: обсуждаем, какие растения можно посадить, каких животных мы видели», — рассказывает собеседник RT.

Тёплая страна

Хотя отец Иосиф служит в сельском храме, куда приходят меньше ста человек, его аудитория гораздо шире. Ещё осенью 2016 года, когда его семья планировала отъезд из США, Джозеф начал вести в Facebook группу «Православные христиане переезжают в Россию».

Сейчас в ней состоят 2,4 тыс. христиан, которые заинтересованы в том, чтобы сделать Россию своей второй родиной.

По словам самого Джозефа, люди, которые состоят в этой группе, любят Америку: своих друзей, семью, сограждан и природу.

«Но, к сожалению, то, как ведёт себя правительство что в Америке, что в Канаде, становится всё более невыносимым для православных христиан», — поясняет он.

Джозеф и другие пользователи делятся статьями о России, рассказывают, как переехать легально, найти работу и жильё, чтобы те, кто присоединился к группе недавно, узнавали о реальной жизни в стране. Абсолютное большинство американцев знает о России лишь то, что говорит официальная пропаганда: что это опасная и неприветливая страна, утверждает Джозеф.

«Эти люди никогда не слышали о России ничего хорошего, но пять лет назад всё изменилось. Я выкладывал много видео и фотографий, показывал, что Россия — это хорошее и безопасное место для верующих христиан», — говорит Джозеф.

Также по теме «Не ощущали себя в безопасности»: американская многодетная семья — о переезде из США в подмосковный Сергиев Посад RT побывал в гостях у православной семьи Платт, которая переехала из США в Россию почти два года назад. По словам американцев, они...

Он подчёркивает, что знает сотни православных христиан в США и Канаде, которые хотели бы переехать в Россию, чтобы сохранить свою веру и вырастить детей в приверженности христианским ценностям.

75 граждан США и Канады уже обратились в проект RT «Не один на один» с просьбой помочь им получить гражданство РФ. Редакция направила запрос в МВД России с просьбой прокомментировать возможность оказания помощи иностранцам.

Помимо группы в соцсетях, Джозеф ведёт сайт «Русская вера» (Russian Faith). Материалы переводятся на десять языков. Один из переводчиков, который работает с португалоязычной аудиторией, — бразилец Жеральдо Сильва.

Осенью прошлого года они с женой Карен переехали в Ростов Великий.

Как и отец Джозеф, Жеральдо тоже когда-то был кальвинистом и во время обучения в семинарии заинтересовался православием. Через год после начала обучения он стал православным христианином. Вскоре после этого они с женой столкнулись с тем, что им всё сложнее быть активными прихожанами.

«В настоящее время Бразилия имеет дело с социальными проблемами, и мы видим, что подобное происходит и в Северной Америке. Я говорю о гендерной теории, о переписывании истории, о том, как общество и власти реагируют на христианские ценности», — рассказывает RT Жеральдо.

С отцом Джозефом он познакомился благодаря сайту «Русская вера». В то время Жеральдо и Карен рассматривали для переезда несколько российских городов, в том числе Иркутск. Но после общения с Джозефом они решили, что будут жить в Ярославской области.

Карен и Жеральдо Сильва

© Фото из личного архива

«После прочтения русской литературы (скажем, Достоевского) Россия представляется очень белой, покрытой снегом. Но мы впервые приехали сюда в самом конце весны, и стояла жара до +30 °C. Мы словно и не покидали Бразилию и были очень удивлены тёплым приёмом», — улыбается Жеральдо.

Недавно семья купила квартиру — на территории действующей гимназии имени А.Л. Кекина. Жеральдо и Карен живут во флигеле, который раньше предназначался для местных учителей. Пока они сами являются учениками и осваивают русский язык.

Рядом есть парк с футбольным полем, и Жеральдо шутит, что они, как бразильцы, не могли выбрать квартиру в другом районе. Под их окнами на площадке играют местные школьники. Пока у супругов нет своих детей, но они мечтают о большой семье.

«Мы хотим воспитать своих детей так, чтобы они жили здесь мирно и спокойно и принимали активное участие в общественной жизни, помогали другим и друг другу. Хотим воспитать их человечными, чтобы они стали хорошим пополнением населения России», — с улыбкой говорит Жеральдо.

Сам он сейчас зарабатывает переводами с португальского на английский. Мужчина надеется, что когда он освоит русский язык, то сможет пополнить ряды духовенства в местной церкви.

© Фото из личного архива

Карен и Жеральдо были уже женаты, когда приехали в Ростов, но несколько месяцев назад они обвенчались в православной церкви, и в тот же день каждый из них крестился — таинства совершал отец Джозеф.

Сейчас у семьи Сильва есть разрешение на временное проживание сроком на три года, и для них это уже победа, ведь они смогли получить документы, несмотря на трудности, вызванные закрытием границ и локдауном.