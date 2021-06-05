«Повлиял общественный резонанс»: адвокат рассказал о подробностях дела инспектора ДПС, застрелившего нарушителя
- © Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих фигурантов уголовного дела о применении насилия в отношении старшего инспектора ДПС Александра Гусева, который случайно выстрелил в голову нарушителю. Сам полицейский накануне был освобождён из под стражи под подписку о невыезде. Сейчас Гусев и его семья находятся под государственной защитой. Адвокат инспектора Юрий Голубицкий считает, что близкие убитого могут представлять опасность для полицейского и его родных на протяжении всей их жизни.
— Ваш подзащитный сейчас ещё в СИЗО или его уже отпустили под подписку о невыезде?
— Изначально ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Потом изменена на подписку о невыезде. Это официальное заявление Следственного комитета, сделанное вчера вечером.
— А когда его освободят из СИЗО? Или его уже выпустили?
— Это я не могу комментировать. Не могу комментировать сам факт появления где-то Александра ради его безопасности. Поэтому его местоположение — в СИЗО ли он, по местожительству или где-то ещё — сказать не могу. Могу только сказать, что он юридически освобождён (под подписку о невыезде. — RT) с момента вынесения постановления следователем.
- «Повлиял общественный резонанс»: адвокат рассказал о подробностях дела инспектора ДПС, застрелившего нарушителя
— С чем вы связываете изменение меры пресечения?
— Скорее всего, повлиял общественный резонанс и то, что дело ушло на контроль в Москву. Это (отказ от меры пресечения в виде ареста. — RT) было обоснованно и правильно сделать изначально. То, что друзья погибшего предали огласке эту ситуацию — они, на самом деле, сделали хуже только себе. Выложили в сеть картину своих действий, которые являются незаконными. Предали огласке всю эту ситуацию — вызвали большой скандал.
— Вашему подзащитному изменили и статью обвинения?
— Изначально обвинение предъявлялось по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ст. 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Впоследствии обвинение переквалифицировано на ст. 109 ч.1 «Причинение смерти по неосторожности».
— Но и эта квалификация обвинения может быть смягчена?
— Любая квалификация может поменяться. Комментировать перспективы здесь было бы непрофессионально и некорректно в силу неоднозначности ситуации. Тут можно говорить как о полном отсутствии состава преступления, так и наличии разных составов. О полной невиновности можно говорить в силу крайней необходимости самообороны и правомерного применения оружия.
— Угроза безопасности инспектора и его семьи ещё остается?
— Какая-то опасность в силу первоначально поступавших угроз, в принципе, может сохраняться на протяжении всей его жизни. Неизвестно, какие были изначально намерения у людей: просто запугивание или реальные намерения. Но он воспринимал эти угрозы как реальные.
Оказали сопротивление
28 мая на автотрассе «Сибирь» сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль Toyota с тонированными стёклами, однако водитель проехал мимо поста. Двое сотрудников начали преследовать машину и задержали её в районе рабочего посёлка Мошково. В салоне находились трое мужчин.
Водитель при задержании оказал сопротивление — вырывался из рук полицейских и пытался их ударить. В сети было опубликовано видео задержания.
Один из пассажиров, 19-летний Векил Абдуллаев, напал на инспектора, пытаясь помешать задержанию водителя автомобиля. Старший лейтенант Александр Гусев достал табельный пистолет и, пытаясь утихомирить Абдуллаева, непроизвольно выстрелил в Абдуллаева. Пуля попала тому в голову. Самого момента выстрела на видео не видно. Абдуллаева госпитализировали с тяжёлым ранением головы. 30 мая он скончался в больнице.
38-летнему Гусеву предъявили обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
По этой статье ему грозит лишение свободы от трёх до десяти лет. 31 мая суд арестовал Гусева по ходатайству следствия.
В начале июня жена полицейского записала видеообращение президенту России Владимиру Путину. Женщина рассказала, что её семье поступают угрозы и она боится за свою жизнь и жизни близких.
4 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении Гусева передано из следственного управления СКР по Новосибирской области в центральный аппарат.
Кроме того, в главке СКР возбудили уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 319, 318 УК РФ). 5 июня суд арестовал предполагаемых попутчиков погибшего Абдуллаева.