Центральный районный суд Новосибирска взял под стражу фигурантов уголовного дела о нападении на старшего инспектора ДПС Александра Гусева, застрелившего нарушителя при задержании. Сам Гусев был ранее отпущен из СИЗО. Сейчас полицейский и его семья находятся под госзащитой. Адвокат инспектора Юрий Голубицкий считает, что близкие убитого могут представлять угрозу для подзащитного и членов его семьи до конца жизни.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих фигурантов уголовного дела о применении насилия в отношении старшего инспектора ДПС Александра Гусева, который случайно выстрелил в голову нарушителю. Сам полицейский накануне был освобождён из под стражи под подписку о невыезде. Сейчас Гусев и его семья находятся под государственной защитой. Адвокат инспектора Юрий Голубицкий считает, что близкие убитого могут представлять опасность для полицейского и его родных на протяжении всей их жизни.

— Ваш подзащитный сейчас ещё в СИЗО или его уже отпустили под подписку о невыезде?

— Изначально ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Потом изменена на подписку о невыезде. Это официальное заявление Следственного комитета, сделанное вчера вечером.

— А когда его освободят из СИЗО? Или его уже выпустили?

— Это я не могу комментировать. Не могу комментировать сам факт появления где-то Александра ради его безопасности. Поэтому его местоположение — в СИЗО ли он, по местожительству или где-то ещё — сказать не могу. Могу только сказать, что он юридически освобождён (под подписку о невыезде. — RT) с момента вынесения постановления следователем.

«Повлиял общественный резонанс»: адвокат рассказал о подробностях дела инспектора ДПС, застрелившего нарушителя

— С чем вы связываете изменение меры пресечения?

— Скорее всего, повлиял общественный резонанс и то, что дело ушло на контроль в Москву. Это (отказ от меры пресечения в виде ареста. — RT) было обоснованно и правильно сделать изначально. То, что друзья погибшего предали огласке эту ситуацию — они, на самом деле, сделали хуже только себе. Выложили в сеть картину своих действий, которые являются незаконными. Предали огласке всю эту ситуацию — вызвали большой скандал.

— Вашему подзащитному изменили и статью обвинения?

— Изначально обвинение предъявлялось по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ст. 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Впоследствии обвинение переквалифицировано на ст. 109 ч.1 «Причинение смерти по неосторожности».

— Но и эта квалификация обвинения может быть смягчена?

— Любая квалификация может поменяться. Комментировать перспективы здесь было бы непрофессионально и некорректно в силу неоднозначности ситуации. Тут можно говорить как о полном отсутствии состава преступления, так и наличии разных составов. О полной невиновности можно говорить в силу крайней необходимости самообороны и правомерного применения оружия.

— Угроза безопасности инспектора и его семьи ещё остается?

— Какая-то опасность в силу первоначально поступавших угроз, в принципе, может сохраняться на протяжении всей его жизни. Неизвестно, какие были изначально намерения у людей: просто запугивание или реальные намерения. Но он воспринимал эти угрозы как реальные.

Оказали сопротивление

28 мая на автотрассе «Сибирь» сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль Toyota с тонированными стёклами, однако водитель проехал мимо поста. Двое сотрудников начали преследовать машину и задержали её в районе рабочего посёлка Мошково. В салоне находились трое мужчин.

Водитель при задержании оказал сопротивление — вырывался из рук полицейских и пытался их ударить. В сети было опубликовано видео задержания.

Один из пассажиров, 19-летний Векил Абдуллаев, напал на инспектора, пытаясь помешать задержанию водителя автомобиля. Старший лейтенант Александр Гусев достал табельный пистолет и, пытаясь утихомирить Абдуллаева, непроизвольно выстрелил в Абдуллаева. Пуля попала тому в голову. Самого момента выстрела на видео не видно. Абдуллаева госпитализировали с тяжёлым ранением головы. 30 мая он скончался в больнице.

38-летнему Гусеву предъявили обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По этой статье ему грозит лишение свободы от трёх до десяти лет. 31 мая суд арестовал Гусева по ходатайству следствия.

В начале июня жена полицейского записала видеообращение президенту России Владимиру Путину. Женщина рассказала, что её семье поступают угрозы и она боится за свою жизнь и жизни близких.

4 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении Гусева передано из следственного управления СКР по Новосибирской области в центральный аппарат.

Кроме того, в главке СКР возбудили уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 319, 318 УК РФ). 5 июня суд арестовал предполагаемых попутчиков погибшего Абдуллаева.