«Готовый сценарист для Голливуда»: RT ознакомился со связываемой с Ильёй Яшиным перепиской в Telegram

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RT
RT изучил архив сообщений в Telegram, приписываемых Илье Яшину. В сеть, предположительно, утекла переписка известного оппозиционера за период с 21 июля 2020-го по 23 мая 2021 года. В сообщениях встречаются имена известных активистов, близких к кругу Алексея Навального: Любови Соболь, Леонида Волкова, Альфреда Коха, а также адвокатов и представителей СМИ. В нашей подборке — самое интересное.
«Готовый сценарист для Голливуда»: RT ознакомился со связываемой с Ильёй Яшиным перепиской в Telegram
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Чёрный список по примеру Белоруссии 

В одном из онлайн-обсуждений человек, представляющийся в сети как Вадим Прохоров, интересуется у пользователя Ilya (предположительно, Илья Яшин) о судьбе неких чёрных списков людей, выступивших против оппозиции.

Пользователя интересуют судьи, полицейские, а также директора организаций, которые понесли ущерб из-за массовых протестных акций.

Вадим Прохоров: Слушай, а кто-нибудь вообще реально занимается сейчас составлением блэк-листа правоохранительных чиновников по летним и осенним московским делам — судей, полицаев, гендиректоров организаций, которые в суды на ущерб к оппозиции подали, и т. д.? Ну чтобы опубличить негодяев, зафиксировать, добиваться внесения в список Магнитского и т. д. Или опять на всё это успешно х*й забили?!

Вот стоило чуть-чуть наехать персонально на Троицкого судью — и он реально обосрался, даже принимать тебя не хотел. Почему же этим не занимаются?

Ilya: А кто конкретно этим должен заниматься? Я не знаю, давай мы с тобой займёмся.

    Ранее RT публиковал материал о предпринимателях, пострадавших в ходе незаконных митингов. Согласно коллективному иску к организаторам несогласованных акций, в Москве ущерб составил 250 млн рублей.

    Также на russian.rt.com «Убытки составили 90%»: пострадавшие от незаконных митингов в Москве предприниматели готовят иск на 250 млн рублей

    О соратниках

    В диалоге с пользователем под именем Леонид, комментируя смерть бывшего соратника по оппозиции, Ilya (предположительно, Илья Яшин) называет его судьбу «показательной».

    Ilya: Ты его помнишь наверняка.

    Леонид: И чего? Я читал. Ну да, ну он мусор был.

    Ilya: Ну да. Показательная судьба.

    Леонид: Правильная судьба мусора.

      Речь идёт о смерти Дмитрия Мякишина, тело которого нашли без признаков жизни в Ленинградской области. Ранее, после того как Мякишин ушёл из оппозиции, активист выступал на пикете у санкт-петербургского штаба Навального против педофилии.

      Продолжая диалог с Леонидом, Ilya высказывается о сторонниках марша памяти Немцова.

      Ilya:  Слушай, а ты знаешь, что это за у***ы?

      Леонид: Нет. Уе***ы.

      Ilya: Провокаторы.

      О Любови Соболь

      В переписке с человеком по имени Леонид Ilya без стеснения обсуждает и личную жизнь соратницы по ФБК* Любови Соболь.

      • Любовь Соболь
      • РИА Новости
      • © Валерий Мельников

      Оценивая способности Соболь к изучению иностранных языков, собеседники плавно переходят к обсуждению её фотографий в обнажённом виде.

      Ilya: В английском не сильна, но зато норм арабские языки подтягивает, зацени.

      Затем Ilya скидывает ссылку на видео со скрытой камеры, которая была установлена в апартаментах во время отдыха женщины, похожей на Соболь, с неизвестным человеком.

        Леонид даёт исчерпывающую характеристику материалу.

        Леонид: Бл**ь, что за ё****й стыд, но жопа ничё... Что за несчастный?

        Ilya: Её верный дагестанский санчо панса, оператор.

          О контакте Навального с немецким спецслужбами

          В слитую переписку также попала беседа (предположительно, Ильи Яшина) с неким пользователем под ником Alfred. Обсуждается возвращение Алексея Навального из Германии. В какой-то момент в разговоре Alfred упоминает о связи Навального с немецкими спецслужбами.

          Alfred: У него есть контакт со спецслужбами Германии. Не забудь, он под охраной правительства. Они всё организуют.

            В переписке идёт речь о пребывании Алексея Навального в Германии осенью прошлого года. С 22 августа по 23 сентября 2020 года тот лечился в немецкой клинике «Шарите». Позже, по прибытии в Москву, в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока.

            О взятке Чичваркина 

            Ниже в переписке, рассказывая о собственном перелёте из России, Ilya упоминает фамилию проживающего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина. По его словам, последний «в своё время дал взятку эфэсошникам», чтобы те инсценировали временную потерю доступа к своей базе данных.

            Ilya: Ты прям готовый сценарист для Голливуда.

            Alfred: Почему? Я сам так их на***л когда уезжал: они меня ждали в Шереметьеве, откуда я купил билет на «Аэрофлот» заранее. А я улетел из Домодедова на Lufhansa, купив билет за 40 минут до вылета. Они только е****м щёлкнули.

            Ilya: Да, я помню. Но ты же всё-таки по своему паспорту летел. Чичваркин рассказывал, что дал взятку, чтобы база у эфэсошников на час типа зависла.

              Слитая переписка уже активно обсуждается среди пользователей всемирной сети. Некоторые источники утверждают, что под ником Alfred якобы может скрываться бывший зампред правительства России Альфред Кох.

              • Альфред Кох
              • РИА Новости
              • © Владимир Федоренко

              По мнению ряда пользователей интернета, на вероятность этого косвенно указывают и совместные фото в социальных сетях Яшина и бывшего чиновника: оба давно хорошо знают друг друга.

                * Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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