«Готовый сценарист для Голливуда»: RT ознакомился со связываемой с Ильёй Яшиным перепиской в Telegram
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Чёрный список по примеру Белоруссии
В одном из онлайн-обсуждений человек, представляющийся в сети как Вадим Прохоров, интересуется у пользователя Ilya (предположительно, Илья Яшин) о судьбе неких чёрных списков людей, выступивших против оппозиции.
Пользователя интересуют судьи, полицейские, а также директора организаций, которые понесли ущерб из-за массовых протестных акций.
Вадим Прохоров: Слушай, а кто-нибудь вообще реально занимается сейчас составлением блэк-листа правоохранительных чиновников по летним и осенним московским делам — судей, полицаев, гендиректоров организаций, которые в суды на ущерб к оппозиции подали, и т. д.? Ну чтобы опубличить негодяев, зафиксировать, добиваться внесения в список Магнитского и т. д. Или опять на всё это успешно х*й забили?!
Вот стоило чуть-чуть наехать персонально на Троицкого судью — и он реально обосрался, даже принимать тебя не хотел. Почему же этим не занимаются?
Ilya: А кто конкретно этим должен заниматься? Я не знаю, давай мы с тобой займёмся.
Ранее RT публиковал материал о предпринимателях, пострадавших в ходе незаконных митингов. Согласно коллективному иску к организаторам несогласованных акций, в Москве ущерб составил 250 млн рублей.Также на russian.rt.com «Убытки составили 90%»: пострадавшие от незаконных митингов в Москве предприниматели готовят иск на 250 млн рублей
О соратниках
В диалоге с пользователем под именем Леонид, комментируя смерть бывшего соратника по оппозиции, Ilya (предположительно, Илья Яшин) называет его судьбу «показательной».
Ilya: Ты его помнишь наверняка.
Леонид: И чего? Я читал. Ну да, ну он мусор был.
Ilya: Ну да. Показательная судьба.
Леонид: Правильная судьба мусора.
Речь идёт о смерти Дмитрия Мякишина, тело которого нашли без признаков жизни в Ленинградской области. Ранее, после того как Мякишин ушёл из оппозиции, активист выступал на пикете у санкт-петербургского штаба Навального против педофилии.
Продолжая диалог с Леонидом, Ilya высказывается о сторонниках марша памяти Немцова.
Ilya: Слушай, а ты знаешь, что это за у***ы?
Леонид: Нет. Уе***ы.
Ilya: Провокаторы.
О Любови Соболь
В переписке с человеком по имени Леонид Ilya без стеснения обсуждает и личную жизнь соратницы по ФБК* Любови Соболь.
- Любовь Соболь
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
Оценивая способности Соболь к изучению иностранных языков, собеседники плавно переходят к обсуждению её фотографий в обнажённом виде.
Ilya: В английском не сильна, но зато норм арабские языки подтягивает, зацени.
Затем Ilya скидывает ссылку на видео со скрытой камеры, которая была установлена в апартаментах во время отдыха женщины, похожей на Соболь, с неизвестным человеком.
Леонид даёт исчерпывающую характеристику материалу.
Леонид: Бл**ь, что за ё****й стыд, но жопа ничё... Что за несчастный?
Ilya: Её верный дагестанский санчо панса, оператор.
О контакте Навального с немецким спецслужбами
В слитую переписку также попала беседа (предположительно, Ильи Яшина) с неким пользователем под ником Alfred. Обсуждается возвращение Алексея Навального из Германии. В какой-то момент в разговоре Alfred упоминает о связи Навального с немецкими спецслужбами.
Alfred: У него есть контакт со спецслужбами Германии. Не забудь, он под охраной правительства. Они всё организуют.
В переписке идёт речь о пребывании Алексея Навального в Германии осенью прошлого года. С 22 августа по 23 сентября 2020 года тот лечился в немецкой клинике «Шарите». Позже, по прибытии в Москву, в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока.
О взятке Чичваркина
Ниже в переписке, рассказывая о собственном перелёте из России, Ilya упоминает фамилию проживающего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина. По его словам, последний «в своё время дал взятку эфэсошникам», чтобы те инсценировали временную потерю доступа к своей базе данных.
Ilya: Ты прям готовый сценарист для Голливуда.
Alfred: Почему? Я сам так их на***л когда уезжал: они меня ждали в Шереметьеве, откуда я купил билет на «Аэрофлот» заранее. А я улетел из Домодедова на Lufhansa, купив билет за 40 минут до вылета. Они только е****м щёлкнули.
Ilya: Да, я помню. Но ты же всё-таки по своему паспорту летел. Чичваркин рассказывал, что дал взятку, чтобы база у эфэсошников на час типа зависла.
Слитая переписка уже активно обсуждается среди пользователей всемирной сети. Некоторые источники утверждают, что под ником Alfred якобы может скрываться бывший зампред правительства России Альфред Кох.
- Альфред Кох
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
По мнению ряда пользователей интернета, на вероятность этого косвенно указывают и совместные фото в социальных сетях Яшина и бывшего чиновника: оба давно хорошо знают друг друга.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.