«Готовый сценарист для Голливуда»: RT ознакомился со связываемой с Ильёй Яшиным перепиской в Telegram

RT изучил архив сообщений в Telegram, приписываемых Илье Яшину. В сеть, предположительно, утекла переписка известного оппозиционера за период с 21 июля 2020-го по 23 мая 2021 года. В сообщениях встречаются имена известных активистов, близких к кругу Алексея Навального: Любови Соболь, Леонида Волкова, Альфреда Коха, а также адвокатов и представителей СМИ. В нашей подборке — самое интересное.

Чёрный список по примеру Белоруссии

В одном из онлайн-обсуждений человек, представляющийся в сети как Вадим Прохоров, интересуется у пользователя Ilya (предположительно, Илья Яшин) о судьбе неких чёрных списков людей, выступивших против оппозиции.

Пользователя интересуют судьи, полицейские, а также директора организаций, которые понесли ущерб из-за массовых протестных акций.

Вадим Прохоров: Слушай, а кто-нибудь вообще реально занимается сейчас составлением блэк-листа правоохранительных чиновников по летним и осенним московским делам — судей, полицаев, гендиректоров организаций, которые в суды на ущерб к оппозиции подали, и т. д.? Ну чтобы опубличить негодяев, зафиксировать, добиваться внесения в список Магнитского и т. д. Или опять на всё это успешно х*й забили?!

Вот стоило чуть-чуть наехать персонально на Троицкого судью — и он реально обосрался, даже принимать тебя не хотел. Почему же этим не занимаются?

Ilya: А кто конкретно этим должен заниматься? Я не знаю, давай мы с тобой займёмся.

Ранее RT публиковал материал о предпринимателях, пострадавших в ходе незаконных митингов. Согласно коллективному иску к организаторам несогласованных акций, в Москве ущерб составил 250 млн рублей.

Также на russian.rt.com «Убытки составили 90%»: пострадавшие от незаконных митингов в Москве предприниматели готовят иск на 250 млн рублей

О соратниках

В диалоге с пользователем под именем Леонид, комментируя смерть бывшего соратника по оппозиции, Ilya (предположительно, Илья Яшин) называет его судьбу «показательной».

Ilya: Ты его помнишь наверняка.

Леонид: И чего? Я читал. Ну да, ну он мусор был.

Ilya: Ну да. Показательная судьба.

Леонид: Правильная судьба мусора.

Речь идёт о смерти Дмитрия Мякишина, тело которого нашли без признаков жизни в Ленинградской области. Ранее, после того как Мякишин ушёл из оппозиции, активист выступал на пикете у санкт-петербургского штаба Навального против педофилии.

Продолжая диалог с Леонидом, Ilya высказывается о сторонниках марша памяти Немцова.

Ilya: Слушай, а ты знаешь, что это за у***ы?

Леонид: Нет. Уе***ы.

Ilya: Провокаторы.

О Любови Соболь

В переписке с человеком по имени Леонид Ilya без стеснения обсуждает и личную жизнь соратницы по ФБК* Любови Соболь.

Любовь Соболь

РИА Новости

© Валерий Мельников

Оценивая способности Соболь к изучению иностранных языков, собеседники плавно переходят к обсуждению её фотографий в обнажённом виде.

Ilya: В английском не сильна, но зато норм арабские языки подтягивает, зацени.

Затем Ilya скидывает ссылку на видео со скрытой камеры, которая была установлена в апартаментах во время отдыха женщины, похожей на Соболь, с неизвестным человеком.

Леонид даёт исчерпывающую характеристику материалу.

Леонид: Бл**ь, что за ё****й стыд, но жопа ничё... Что за несчастный?

Ilya: Её верный дагестанский санчо панса, оператор.

О контакте Навального с немецким спецслужбами

В слитую переписку также попала беседа (предположительно, Ильи Яшина) с неким пользователем под ником Alfred. Обсуждается возвращение Алексея Навального из Германии. В какой-то момент в разговоре Alfred упоминает о связи Навального с немецкими спецслужбами.

Alfred: У него есть контакт со спецслужбами Германии. Не забудь, он под охраной правительства. Они всё организуют.

В переписке идёт речь о пребывании Алексея Навального в Германии осенью прошлого года. С 22 августа по 23 сентября 2020 года тот лечился в немецкой клинике «Шарите». Позже, по прибытии в Москву, в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока.

О взятке Чичваркина

Ниже в переписке, рассказывая о собственном перелёте из России, Ilya упоминает фамилию проживающего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина. По его словам, последний «в своё время дал взятку эфэсошникам», чтобы те инсценировали временную потерю доступа к своей базе данных.

Ilya: Ты прям готовый сценарист для Голливуда.

Alfred: Почему? Я сам так их на***л когда уезжал: они меня ждали в Шереметьеве, откуда я купил билет на «Аэрофлот» заранее. А я улетел из Домодедова на Lufhansa, купив билет за 40 минут до вылета. Они только е****м щёлкнули.

Ilya: Да, я помню. Но ты же всё-таки по своему паспорту летел. Чичваркин рассказывал, что дал взятку, чтобы база у эфэсошников на час типа зависла.

Слитая переписка уже активно обсуждается среди пользователей всемирной сети. Некоторые источники утверждают, что под ником Alfred якобы может скрываться бывший зампред правительства России Альфред Кох.

Альфред Кох

РИА Новости

© Владимир Федоренко

По мнению ряда пользователей интернета, на вероятность этого косвенно указывают и совместные фото в социальных сетях Яшина и бывшего чиновника: оба давно хорошо знают друг друга.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.