«За счёт прочности системы здравоохранения»: Мурашко объяснил отсутствие в России повторных локдаунов из-за COVID-19

Прочность системы здравоохранения и повышение возможностей её адаптации к различным условиям позволило России избежать введения повторных локдаунов в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Между тем он назвал вакцинацию населения приоритетной задачей российских властей, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах РФ «остаётся напряжённой». Министр добавил, что к осени привитыми от COVID-19 должны быть 60% взрослого населения для формирования коллективного иммунитета. Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что против России ведутся «вакцинные войны».

Россия не прибегала к введению повторных локдаунов из-за распространения коронавирусной инфекции в связи с прочностью отечественной системы здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на международном конгрессе «ОргЗдрав 2021».

«Кризисное падение ВВП оказалось гораздо менее глубоким, чем в большинстве стран развитых. За счёт прочности системы и повышения адаптационных возможностей системы здравоохранения стал возможен сценарий без повторных локдаунов, страна приступила к выходу из кризиса», — сказал Мурашко.

Он заметил, что деятельность России по созданию собственных вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса позволила переломить ситуацию и приблизить окончание пандемии COVID-19.

За последние сутки в России выявили 7884 новых случая коронавируса. Были выписаны 8743 пациента, 393 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 5 017 795. Выздоровели 4 632 955 человек, скончался 119 194.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2075), Санкт-Петербурге (844) и Московской области (734).

АГН «Москва»

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Вместе с тем глава Минздрава признал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах РФ «остаётся напряжённой». По его словам, для изменения текущего положения необходимо достичь необходимого уровня коллективного иммунитета, а сделать это можно только через вакцинацию.

«В настоящее время наша приоритетная задача — это вакцинация населения. 60% взрослого населения должны быть привиты уже к осени», — подчеркнул Мурашко.

В то же время в Якутии поставлена задача увеличить темпы вакцинации. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, в регионе крайне низкие темпы вакцинации — за неделю привились более 21 тыс. человек при пропускной способности прививочных пунктов в 19 тыс. человек в сутки. При этом в случае необоснованного отказа от вакцинирования, работник может быть не допущен к работе.

Позднее в Якутии скорректировали заявление о вакцинации от коронавируса. Теперь в тексте релиза сообщается, что «как основную задачу органов госвласти и органов местного самоуправления Айсен Николаев обозначил обеспечение массовой вакцинации якутян». Ранее в тексте было слово «обязательной».

Накануне директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России в общей сложности сделано более 25 млн прививок от COVID-19, а полностью курс вакцинации прошли свыше 10 млн человек.

РИА Новости

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Помимо этого, Михаил Мурашко сообщил, что Россия поддерживает инициативу ЮАР и Индии по временной приостановке патентных ограничений на технологии производства лекарств и вакцин от коронавируса. Вдобавок, Москва предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оптимизировать процедуры преквалификации вакцин.

«С целью повышения доступности вакцин Российская Федерация поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от новой коронавирусной инфекции», — указал он.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ» констатировала, что ряд государств-членов Европейского союза пытаются развязать «вакцинную войну» против Москвы. По её словам, «бесконечный поток лжи и дезинформации» в отношении российских препаратов только возрастает.

«Именно страны ЕС заявили, что Россия и Китай якобы ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем, а не в очень хорошем смысле этого слова. Было сказано и про вакцинные войны. Можно было бы с этим согласиться с одной только оговоркой: эти вакцинные войны если и ведутся, то против нас», — сказала она.

Напомним, что в России зарегистрированы четыре вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». При этом «Спутник V» к данному моменту получил одобрение на применение от властей 66 стран мира.