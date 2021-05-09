В России проходят торжества в честь Дня Победы

9 мая в России проходят торжества в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах страны начались военные парады. Вечером в столице и других регионах дадут праздничный салют. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Александр Вильф