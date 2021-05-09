В России проходят торжества в честь Дня Победы

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RT
9 мая в России проходят торжества в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах страны начались военные парады. Вечером в столице и других регионах дадут праздничный салют. RT ведёт текстовую трансляцию.
В России проходят торжества в честь Дня Победы
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 09 мая 2021

    Начался объезд парадных расчётов войск.

  • Министр обороны России Сергей Шойгу направляется к центру Красной площади для принятия доклада о готовности к параду. Его встречает главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

  • На Красной площади начался парад, посвящённый 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

  • За парадом Победы можно также наблюдать в нашей видеотрансляции.

  • 7 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада. В ней приняли участие министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

    В последней тренировке перед парадом приняли участие военнослужащие, военная и специальная техника, а также 76 самолётов и вертолётов.

    Также по Красной площади прошла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени В.М. Халилова. 

  • На центральной трибуне на Красной площади появился российский лидер Владимир Путин вместе с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    Главы государств приветствуют ветеранов.

  • В этом году в параде на Красной площади в Москве примут участие более 12,5 тыс. человек, а также свыше 190 единиц военной техники, в том числе танки Т-14 «Армата», БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха» и артиллерийская установка «Коалиция-СВ». 

  • Доброе утро, уважаемые читатели RT! В воскресенье, 9 мая, в российских городах проводятся военные парады в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне.

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