В России проходят торжества в честь Дня Победы
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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09 мая 2021
Начался объезд парадных расчётов войск.
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Министр обороны России Сергей Шойгу направляется к центру Красной площади для принятия доклада о готовности к параду. Его встречает главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.
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На Красной площади начался парад, посвящённый 76-летию победы в Великой Отечественной войне.
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За парадом Победы можно также наблюдать в нашей видеотрансляции.
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7 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада. В ней приняли участие министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
В последней тренировке перед парадом приняли участие военнослужащие, военная и специальная техника, а также 76 самолётов и вертолётов.
Также по Красной площади прошла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени В.М. Халилова.
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На центральной трибуне на Красной площади появился российский лидер Владимир Путин вместе с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Главы государств приветствуют ветеранов.
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В этом году в параде на Красной площади в Москве примут участие более 12,5 тыс. человек, а также свыше 190 единиц военной техники, в том числе танки Т-14 «Армата», БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха» и артиллерийская установка «Коалиция-СВ».
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Доброе утро, уважаемые читатели RT! В воскресенье, 9 мая, в российских городах проводятся военные парады в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне.