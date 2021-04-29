Под наблюдением остаются 504 тысячи человек: в России выявили 9284 новых случая COVID-19

В России за прошедшие сутки было выявлено 9284 новых случая коронавирусной инфекции, выздоровели 8442 человека, 364 пациента скончались. Между тем в Минздраве работают над десятой версией временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Кроме того, 28 апреля делегация дипломатов из Мексики во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом посетила НИЦЭМ им. Гамалеи. В мае в этой латиноамериканской республике планируется запустить производство российской вакцины «Спутник V».

В России за минувшие 24 часа выявили 9284 новых случая коронавируса. Были выписаны 8442 пациента, 364 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 796 557. Выздоровели 4 419 540 человек, скончался 109 731.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве (3215), Санкт-Петербурге (716) и Московской области (632).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 128,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 504 тыс. человек.

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов сообщил, что рабочая группа готовит десятую версию временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». По его словам, над документом трудятся более 100 ведущих специалистов из различных областей медицины.

«Работа над методрекомендациями идёт параллельно с научным поиском решения проблемы COVID-19», — приводит его слова РИА Новости.

РИА Новости

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Кроме того, директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов сообщил о подаче документов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию собственной вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак».

«Это достаточно длительная дорога, для того чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, третий мир, когда мы справимся сами», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Вакцина «КовиВак» была зарегистрирована в России 19 февраля. В середине апреля первые партии препарата, разработанного центром Чумакова, были направлены в регионы РФ. Добавим, что в стране в гражданском обороте также находятся «Спутник V» от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона», созданная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании 27 апреля, на текущий момент выпущено около 28 млн комплектов вакцин от коронавирусной инфекции, 17,4 млн из которых уже находятся в гражданском обороте. При этом более 12 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 7,7 млн из них прошли полный курс вакцинации.

Вместе с тем в отчёте Минздрава РФ об итогах работы министерства в 2020 году и задачах на 2021 год говорится, что на данный момент в субъекты РФ отгружено 11,6 млн доз вакцины, а в гражданский оборот до конца мая планируется выпустить 57 млн доз вакцины.

Самолёт Ил-76 МЧС РФ с гуманитарной помощью для отправки в Индию

РИА Новости

© МЧС РФ

В ночь на 29 апреля стало известно, что в Индию прибыли два самолёта МЧС России с медицинским грузом. Речь идёт о более чем 22 т средств для борьбы с COVID-19, в том числе об аппаратах ИВЛ и о лекарственных препаратах. Решение о предоставлении экстренной гуманитарной помощи было принято президентом Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как отметил советник-посланник российского посольства в Индии Роман Бабушкин, доставленные медсредства — «жест солидарности с индийским народом и важный вклад России в борьбу, которая ведёт Индия против коронавирусного цунами».

Добавим, что в этой республике по итогам 28 апреля был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 с начала пандемии — почти 380 тыс. случаев. Резкое увеличение числа больных коронавирусом в Индии началось с февраля. Кроме того, в стране выявлен штамм SARS-CoV-2 с двойной мутацией.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 (18,4 млн). Возглавляют антирейтинг Соединённые Штаты Америки (32,2 млн), на третьем месте Бразилия (14,5 млн).

При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний во всём мире умерли свыше 3,1 млн человек, в том числе 574 тыс. — в США, 398 тыс. — в Бразилии, 216 тыс. — в Мексике, 205 тыс. — в Индии.

Делегация из Мексики в центре Гамалеи

Накануне Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи посетила делегация представителей Мексики во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом. Как сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций, в ходе встречи с представителями центра им. Гамалеи мексиканские дипломаты обсудили вопросы вакцинации и борьбы с коронавирусом.

Эбрард также сообщил, что в Мексике будет налажено производство российской вакцины «Спутник V», при этом необходимые компоненты будут поставляться из РФ. Ранее в Twitter-аккаунте отечественной вакцины указывалось, что производство запустят в мае.

Делегация из Мексики посетила НИЦЭМ имени Гамалеи

Глава МИД латиноамериканского государства также отметил большую заинтересованность в использовании российской вакцины.

«Ресурсы для расфасовки вакцины в Мексике в настоящее время будут поступать из Москвы. Позднее можно будет проанализировать, нужно ли будет вносить изменения в этот процесс», — сказал министр.

Накануне Марсело Эбрард в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил благодарность России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19: «Потому что, как говорят у нас в Мексике, друзья познаются в беде».