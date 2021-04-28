«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: организации Навального вне закона, длинные майские праздники

В прямом эфире обсудили следующие вопросы: структурам Навального грозит запрет на деятельность за экстремизм. Поговорили об их перспективах с адвокатом Александром Зориным. Кто такой Майкл Карпентер и почему белорусское телевидение назвало его «куратором покушения на Лукашенко»? Спросили у заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина. Оценили плюсы и минусы майских каникул. На связи — пиар-директор Aviasales Янис Дзенис и нарколог Сергей Слеп. Ведущие: Надана Фридрихсон, Виталий Серуканов и Анатолий Кузичев.