«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: организации Навального вне закона, длинные майские праздники

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В прямом эфире обсудили следующие вопросы: структурам Навального грозит запрет на деятельность за экстремизм. Поговорили об их перспективах с адвокатом Александром Зориным. Кто такой Майкл Карпентер и почему белорусское телевидение назвало его «куратором покушения на Лукашенко»? Спросили у заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина. Оценили плюсы и минусы майских каникул. На связи — пиар-директор Aviasales Янис Дзенис и нарколог Сергей Слеп. Ведущие: Надана Фридрихсон, Виталий Серуканов и Анатолий Кузичев.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

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