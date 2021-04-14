«Небрежно кинула девочку в кроватку»: родители предложили лицензировать деятельность нянь после инцидента с их ребёнком

Семья Кулаковых из Красногорска готовит обращение в Госдуму с просьбой принять закон об обязательном лицензировании деятельности нянь. Поводом для заявления стал инцидент, произошедший с их дочерью, когда ей было два месяца. Как утверждают родители, няня, которую наняли для малышки, уронила ребёнка. Девочка получила сотрясение мозга и множественные ссадины. Сейчас против женщины возбуждено уголовное дело. Между тем родители ребёнка считают, что надо ужесточать законодательство и запретить непрофессионалам заниматься детьми.

Семья Кулаковых из Красногорска готовит обращение в Госдуму с просьбой лицензировать деятельность нянь. Поводом для этого послужил инцидент с их двухмесячной дочерью.

29-летний Сергей Кулаков — иллюзионист, его 23-летняя супруга Алёна — тренер по акробатике. В конце марта, по словам Сергея, ему вместе с женой надо было принять участие в одном общественном мероприятии.

«Оставить малышку было не с кем. Бабушки живут далеко от Москвы и приехать не могут. Поэтому мы решили подобрать для своей дочери няню, — рассказывает RT Кулаков. — Сначала обратились в агентство, но жена решила в соцсетях посоветоваться с мамочками, которые уже пользовались услугами нянь».

Няня с опытом

По словам отца, выбор был сделан в пользу Екатерины Мататовой — няни с 14-летним опытом работы, у которой есть два детских центра и двое собственных детей. Но доверять только рекомендациям Сергей не стал. Перед приходом няни он установил в детской камеру с удалённым доступом, чтобы следить с телефона за происходящим в квартире.

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© @alena.shark_

По его словам, через 10—15 минут после выхода из дома он решил проверить, как женщина справляется со своими обязанностями, и услышал, что ребёнок плачет на фоне громко работающего телевизора, хотя Екатерина говорила, что телевизор им смотреть запрещено. Когда через 20 минут ещё раз включили камеру, ребёнок успокоился.

Во время рабочего мероприятия интернет работал плохо: видео не подгружалось, только было слышно, что ребёнок плачет. Мама малышки даже позвонила няне и спросила, не нужно ли вернуться, но женщина сказала, что со всем справится сама.

«Когда мы вернулись домой, всё было тихо: няня и малышка спали. Услышав, что мы вернулись, Екатерина подскочила, начала собираться, спросила, где ближайшая остановка, и ушла. Мы посчитали странным, что она за свой труд и время не взяла деньги. Даже заподозрили неладное и проверили, на месте ли ценные вещи. Всё было в порядке», — рассказывает RT Сергей

Однако утром, по словам отца, они увидели синяки на теле девочки и вызвали скорую помощь.

«Ожидая медиков, я стал смотреть видеозапись. Малышка плакала, няня пыталась кормить её смесью из бутылочки, и та захлёбывалась. Видно было, что няня злилась, клала дочь в кроватку и переписывалась с кем-то в телефоне, слушала какие-то гадания. Пролистав дальше, увидел, что няня трясёт ребёнка и не придерживает головку, которая ходит ходуном вверх-вниз. А потом она её небрежно кинула в кроватку и продолжила сидеть в телефоне. От удара ребёнок был в шоке и 1,5 часа пролежал в кроватке молча», — рассказывает RT отец младенца.

Видеозапись имеется в распоряжении RT.

Надо госпитализировать

Приехавшие медики направили девочку в больницу, где её осмотрели травматолог и хирург. Согласно заключению врачей (справка имеется в распоряжении RT), у младенца были зафиксированы сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, ссадины области правого предплечья, левого плеча, области грудной клетки справа.

Девочку госпитализировали вместе с мамой в отделение неотложной травматологии и ортопедии, а Сергей поехал писать заявление к следователю.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По словам Кулакова, зафиксированные у девочки травмы были отнесены к вреду средней степени тяжести. Однако сейчас материалы дела отправили на дополнительную экспертизу.

Instagram

© @alena.shark_

«Супруга написала няне, но та ответила: «Извините, если я сделала что-то не так». Меня поразило, что няня со своим опытом не вызвала скорую сразу. А вдруг ситуация могла закончиться хуже? У жены отец умер от кровоизлияния после сотрясения мозга. Я тоже решил написать няне, чтобы она по-человечески объяснила, что произошло. Может, эта информация поможет при лечении, но она меня проигнорировала», — рассказал RT Кулаков.

Сейчас ребёнок, по словам родителей, находится дома на амбулаторном лечении.

Кулаковы рассказали о своей ситуации в соцсетях и неожиданно стали жертвами травли. Им стали угрожать непонятные люди.

«Вот вы и доигрались и допрыгались. Ждите повестки в суд за уничтожение репутации и клевету! У нас есть доказательства, что Катя была под гипнозом. Всё к вам вернётся бумерангом по затылку, увижу вас на улице — убью собственными руками. Вас уже знает вся страна, и где вы живёте — тоже!» — так звучит один из многочисленных комментариев.

Поговорить RT с Екатериной Мататовой не удалось — она была недоступна для комментария.

«Наиострейшая проблема»

После произошедшего Кулаков создал петицию на сайте change.org с предложением лицензировать деятельность нянь.

«По-моему мнению, в плане нянь наше законодательство страдает. В законе прописано, что лицензированию подлежат все виды деятельности, которые могут нанести вред здоровью и жизни человека. Страшно осознавать, что нянями могут стать люди, которые впоследствии отрезают детям головы», — считает Кулаков.

Он не исключает, что лицензирование может поднять стоимость услуги.

«Но не думаю, что родители будут экономить на том, что с их детьми будет находиться надёжный человек», — говорит Сергей.

На момент публикации материала петицию подписали более 6,6 тыс. человек.

Зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает вопрос лицензирования деятельности нянь очень актуальным.

«На сегодняшний день количество матерей-одиночек составляет 30%. Эти женщины вынуждены работать, но ясли, к огромному сожалению, предоставлены не везде. Нужно помочь мамам, в том числе матерям-одиночкам, воспользоваться возможностью оставлять ребёнка в безопасном окружении добропорядочного профессионала. Это наиострейшая проблема для женщин, желающих зарабатывать и обеспечивать себя и своих детей», — рассказывает RT Пушкина.

По словам Пушкиной, она обращалась с запросом в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой внести изменения в профессиональный стандарт «Няня», утверждённый приказом Минтруда России от 5 декабря 2018 года №769н, в части проведения регулярной и обязательной сертификации нянь.

В министерстве ответили, что по действующему законодательству независимая оценка классификации является добровольной для граждан и работодателей и не влечёт за собой каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе при приёме на работу и увольнении. Однако, по словам Пушкиной, она продолжит прорабатывать этот вопрос.

Уже пытались лицензировать

В свою очередь, в одном из агентств по найму нянь на условиях анонимности рассказали RT, что лицензировать эту деятельность пытаются уже в течение последних десяти лет.

«Это теневой рынок, и его очень сложно превратить в белый и лицензированный. Это весьма ощутимо скажется на экономической части вопроса, и большинство родителей не смогут себе позволить такого специалиста. Поэтому все участники рынка заинтересованы в том, чтобы он оставался в том виде, в котором существует в настоящее время», — пояснила RT собеседница.

По её словам, частичное лицензирование всё-таки необходимо, но также важен контроль родителей на этапах найма работника.

«Нет культуры найма домашнего персонала и опыта абсолютно у большинства родителей: куда посмотреть, какие вопросы задать, как оценить. Люди не доверяют этот вопрос экспертам, поэтому получается вот так. На начальном этапе — базовая проверка психологов, полиграфолога и анализы. Если человек психически сохранен, то вероятность того, что он уронит крошечного ребёнка, минимальна. 14-летний опыт — совершенно не гарантия, что няня хорошая. Она могла так выгореть, что её в принципе нельзя к детям подпускать», — заключила эксперт.