От «жигулей» до ТЦ и «замка»: RT выяснил подробности биографии пенсионера, устроившего стрельбу в Подмосковье

30 марта в Подмосковье 61-летний пенсионер Владимир Барданов открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пришли к нему домой с проверкой. По данным силовиков, мужчина хранил незарегистрированное оружие. Но вооружённого сопротивления правоохранители не ожидали. Пенсионер почти девять часов вёл огонь по бойцам спецназа и погиб во время пожара, который возник при штурме. Корреспондент RT выяснил историю Владимира Барданова — от старых «жигулей» и первого крокодила до торгового центра и «замка».

Владимир Барданов родился в 1960 году, в Москве. Родители работали на московской карандашной фабрике имени Сакко и Ванцетти, что в районе Дорогомилово. Неподалёку оттуда они получили квартиру — по адресу Кутузовский проспект, 1/7. Это красивое здание на углу проспекта и набережной Тараса Шевченко. Из окон виден Белый дом, «книжка» мэрии (бывший СЭВ).

Об этом RT рассказали знакомые Барданова.

«Родители Володи очень приятные, интеллигентные люди,— отметила в интервью RT Екатерина Краснобаева, соседка Бардановых с 1986 года. — Дружила и с ними, и с Володей, а потом и с его семьёй».

В 1976 году Владимир Барданов был осуждён за хулиганство. Соседи и знакомые, вспомнившие ту историю, рассказали RT, что он с товарищем по пьянке отнял часы у своего знакомого.

По словам близких, отбывал Барданов наказание в колонии для несовершеннолетних. Наколки на кистях рук — оттуда, хотя он никогда не вспоминал про ту отсидку.

«Но не в его характере было и что-то скрывать. Как бы, что было, то было, — всё его. Потому и татуировки не свёл», — комментирует Екатерина Краснобаева.

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Она отмечает, что почти сразу после возвращения из колонии Владимир Барданов женился, в 18 лет. «Все вспоминали, что в детстве он был хулиганистый, а после знакомства с Ниной очень быстро изменился, — рассказывает женщина. — Она постарше его (на четыре года, — RT). Серьёзная, волевая».

У молодожёнов почти сразу появились сыновья-погодки. Жили с его родителями в той самой трёхкомнатной квартире. Нина занималась детьми, Владимир работал на карандашной фабрике.

«Владимир Александрович вспоминал, что у него были «жигули» с тормозом на одно колесо», — рассказывает друживший с Бардановым адвокат Андрей Медведев.

По воспоминаниям соседей, у отца Барданова был автомобиль. И одно время, в конце 1980-х — начале 1990-х, Володя на нём таксовал. А первые ощутимые деньги появились от сдачи в аренду той самой трёхкомнатной квартиры с видом на Белый дом. Году в 1992-м за такую квартиру при наличии евроремонта иностранцы платили $1,5—2 тыс. в месяц — по тем временам деньги заоблачные.

Когда пошли доходы от бизнеса, семья снова поселилась в этой квартире. Там же у Бардановых появились и две дочери.

Как преступный авторитет неизвестен

В СМИ проходила информация о причастности Барданова к «криминальному миру». Однако, по информации RT, Барданов не числится и не числился в оперативных разработках по ОПГ.

По словам его знакомых, у Владимира в 1990-е было несколько АЗС на Ленинградском шоссе. Уже к началу 2000-х, когда мелким игрокам на рынке горюче-смазочных материалов стало тяжело, его фирма, ЗАО «Тверь-экспресс», продала АЗС и занялась девелопментом.

Разумеется, как у большинства бизнесменов в России, у Барданова случались споры с властью, деловыми партнерами, компаньонами. Но, как заметил Андрей Медведев, вокруг этих конфликтов не было трупов, переломанных ног, сожжённых машин или иных «разборок по понятиям». Разве что суды в арбитраже.

Андрей Медведев

© RT

В начале 2000-х Барданов был обвинён в мошенничестве и объявлен в федеральный розыск. Мужчину подозревали в том, что он мошенническим путём завладел частью акций ЗАО «Тверь-экспресс».

«Уголовное дело в отношении Барданова тогда прекратили за отсутствием состава преступления. Причём без всяких взяток. А вот бескорыстно ли усмотрели в споре мошенничество, — вопрос», — комментирует адвокат Медведев.

Сам Медведев с Бардановым познакомился в 2002—2003 годах, когда в качестве юриста занимался делом торгового центра на Сокольнической площади.

«ЗАО «Тверь-экспресс» было застройщиком нового торгового центра. Инвесторами выступили дольщики — юридические и физические лица. Каждому из них полагалось передать в собственность определённое количество квадратных метров в новом объекте, — рассказывает Медведев. — Когда же строительство завершилось, началось распределение площадей, муниципальные власти, апеллируя к некому утратившему силу договору о совместной деятельности, касающегося другого проекта, потребовали свою долю площадей».

По словам Медведева, к ЗАО «Тверь-экспресс» и лично Барданову никто из дольщиков ни тогда, ни позже претензий не предъявлял.

В результате пяти десятков судов, по словам Медведева, почти все дольщики свои метры отбили. К 2008 году споры закончились. Организация, принадлежащая супруге Барданова, осталась управляющей компанией торгового комплекса: техническое обслуживание, уборка, охрана (отсюда и упомянутый в СМИ ЧОП).

Кроме того, как отмечает Медведев, супруга Барданова приобрела у некоторых дольщиков их площади — сама сдаёт в аренду. В настоящее время за ней около 3 тыс. кв. м — четверть всего ТЦ. Правда, включая коридоры и лестницы.

Что касается дома-крепости (в СМИ сообщалось об окнах-бойницах), то Барданов его купил готовым. «Прежний владелец не достроил — продал голую каменную коробку, даже без остекления. Вся отделка, интерьер — это придумали Барданов с женой, но бойницы — не их идея», — рассказывает Медведев.

От СИЗО до женского монастыря

Стены в доме Барданова в Вешках были расписаны библейскими сюжетами. Одна из комнат с иконами — исключительно для уединения хозяина и молитв.

«Он крестился в зрелом возрасте, — рассказывает Медведев. — Это было глубоко личное, вера не напоказ».

Как отмечает адвокат, на деньги Барданова восстановили Паисиево-Галичский Успенский женский монастырь. По словам друзей, он помогал и другим обителям.

Екатерина Краснобаева

© RT

«У Володи с рождения были кардиологические особенности — чтобы работало сердце, необходимо пить много воды, — вспоминает Екатерина Краснобаева. — В СИЗО, протестуя против несправедливости, он объявил сухую голодовку. Три дня не ел и не пил. В его случае — верная смерть. Говорил, что почувствовал тогда, что он не один. Что рядом с ним Бог. Читал молитву. И чудом не умер. После этого и стал искренне верующим».

Медведев не только адвокат, но и друг Барданова. Вместе ездили в монастыри. И даже гоняли на мотоциклах.

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«У нас были «гуси» (мотоциклы BMW GS, — RT). При том, что мой мощнее, догнать Барданова я не мог — ездил он великолепно, — вспоминает Медведев. — Во всём, чем он увлекался, доходил до профессионального уровня. Это касается и мотоциклов — покупал разные, тюнинговал — и всего остального, включая коллекционирование оружия».

По словам Краснобаевой, первая старинная шпага появилась у Барданова ещё в городской квартире в 1990-х. Тогда же, кстати, появился и первый крокодил — небольшая рептилия длиной около метра жила в огромном аквариуме.

В свою очередь, Медведев отмечает, что Барданов не состоял в стрелковых клубах, обществах реконструкторов.

В общем обычный небедный человек. И дети его — самые обычные. Старший сын — мастер по тюнингу мотоциклов. Дочери — школьные учителя. Да и сам он, в каком-то смысле, пенсионер, как его сначала и представили в новостях. Записанной на супругу управляющей компанией ежедневно руководит наёмный генеральный директор. Барданов с женой в торговый центр наведывались нечасто. Занимался, в основном, своим «замком», семьёй. Все бизнес-конфликты, наезды на Барданова, по словам Медведева, к моменту гибели друга остались в далёком прошлом.

РИА Новости

© Максим Блинов

Был на заметке

30 марта сотрудники МВД и ФСБ пришли с постановлением об осмотре помещения в дом Барданова.

«Сайты, интернет-форумы, на которых торгуют чем-то запрещённым, оперативники по мере сил отслеживают и берут на заметку покупателей, — комментирует источник, пожелавший остаться неназванным.— Когда дали отмашку кампании по борьбе с любителями нелегального оружия, подняли свои наработки. Барданов, судя по его арсеналу, периодически что-то покупал. Даже если он покупал не через интернет, а общаясь живьём с «проверенными людьми», всё равно не мог не засветиться».

О том, что настоящие коллекционеры не признают охолощенное оружие, известно давно.

«Тем, у кого нет лицензии, мы не имеем права продавать сабли без пропила клинка, скрытого под рукояткой (при сильном ударе такое оружие ломается, — RT), — рассказали RT в одной из оружейных мастерских. — Саблями этими никто, понятно, не пользуется — вешают на стены. Но хотят только боевые, настоящий холодняк. Поэтому мы выдаём сертификат о наличии пропила, но на самом деле его не делаем — иначе просто не купят». С огнестрельным происходит нечто похожее — купленную охолощёнку дорабатывают до уровня «настоящего».

В свою очередь, бывший полицейский объяснил RT, что если обыск назначается только в рамках возбуждённого уголовного дела, то постановление об осмотре помещения выдаётся судом на основании представленных оперативных данных. У него нет конкретного срока — можно провести в любой день в течение какого-то периода, например, 60 дней.

«Формально осмотр помещения не позволяет открывать шкафы, простукивать стены — если хозяин откажется сам показать, что у него в ящиках, то никто не имеет права взламывать крышки, — объясняет RT бывший сотрудник полиции, пожелавший остаться неизвестным. — Но реально — это полноценный обыск. Откроют, взломают. Сам так делал. Пожалуются потом — скажешь, что так и было. А если найдёшь, что искал, то нарушения вообще значения не имеют — победителей не судят. Так что если у Барданова всё это хранилось дома, хоть в подвале под замком, шансы утаить минимальны».

В дом сотрудников и полицейских Барданов не пустил, а открыл по ним огонь.

«Почему он сразу не позвонил мне, не знаю, — пожимает плечами адвокат Андрей Медведев. — Сам я, когда уже шла стрельба, ему звонил — телефон был выключен».

«Володя ничего и никого не боялся, — рассуждает Екатерина Краснобаева. — Но отсидка в юности оставила след в памяти. И особенно заключение в СИЗО в начале 2000-х. На всю жизнь запомнил отчаяние, из-за которого он объявлял голодовку. По-моему, он просто не захотел переживать такое ещё раз».

Сейчас следственное управление СКР по Московской области расследует в отношении Барданова уголовные дела по статьям «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств».

В его доме были изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, а также одна шашка с залпом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.