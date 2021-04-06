Пенсионерке из Калининграда вернут внучку, которую забрали органы опеки

Центральный районный суд Калининграда вынес решение о возвращении героине публикаций RT, 70-летней пенсионерке Раисе Шалаевой, её восьмилетней внучки, которую в январе забрали органы опеки. Поводом для изъятия ребёнка стало якобы ненадлежащее состояние муниципальной квартиры, в которой жила семья. Однако в суде женщине удалось доказать, что жильё, несмотря на ветхость и отсутствие коммуникаций, опасности для жизни и здоровья девочки не представляло.

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Центральный районный суд Калининграда вынес решение о возвращении 70-летней пенсионерке Раисе Шалаевой её восьмилетней внучки Алины, которую органы опеки поместили в детдом из-за плохого состояния квартиры. Об этом RT сообщила юрист Ирина Косенкова, представлявшая интересы семьи.

По её словам, суд признал незаконным приказ комитета по социальной политике Калининграда о лишении бабушки опеки и восстановил Шалаеву в опекунских правах.

«Бабушка сразу после суда поехала в детдом, но ей сказали, что надо предоставить хотя бы результативную часть решения. В пятницу, когда был суд, мы не смогли его получить», — рассказывает Косенкова.

По её словам, бабушка переживает, что внучку ей отдадут не сразу и девочке ещё некоторое время придётся жить в приюте.

«По закону могут заставить ждать целый месяц до вступления решения суда в силу, а бывает, что потом органы опеки подают апелляцию — и ребёнок остаётся в детдоме, пока не завершатся все судебные тяжбы», — объясняет RT юрист.

Для защиты интересов увезли в детдом

Ранее RT рассказывал, как 70-летняя пенсионерка Раиса Шалаева одна воспитывала внучку Алину. Мама девочки погибла шесть лет назад, и других родственников, кроме бабушки, у девочки нет.

Семья жила в центре города, в старом немецком доме на четыре квартиры. Выделенная как муниципальное жильё квартира была без удобств: туалет расположен на улице, нет газа.

Шалаева несколько раз обращалась в городскую администрацию с просьбой подвести коммуникации. Однако вместо помощи чиновники предлагали ей переехать на окраину города в неблагоустроенную квартиру (при этом к трём другим квартирам подведён газ).

В 2019 году городские власти попытались выселить Шалаеву через суд. А когда этого сделать не получилось, женщине стали угрожать, что заберут внучку, если она не согласится на переезд.

27 января 2021 года сотрудники опеки забрали Алину прямо из школы. Для бабушки это стало полной неожиданностью.

«Говорили: не подпишете согласие на переезд — внучку заберём, три дня сроку. Я подписала, а её в тот же день и забрали», — вспоминает Шалаева.

Как объяснили RT в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними Калининграда, девочку увезли ради защиты её прав и законных интересов, поскольку «длительное время не были обеспечены комфортные и безопасные для жизни и здоровья ребёнка жилищные условия».

Вынужденный переезд

По мнению Шалаевой, их квартира кому-то приглянулась, поэтому власти всеми силами выселяли их с внучкой. Как отмечает Косенкова, хотя чиновники и признали квартиру женщины непригодной для проживания, сам дом не был признан аварийным.

По словам юриста, никаких оснований для расселения не было, соседние квартиры трогать не стали, в деле отсутствовала даже полноценная экспертиза.

«Предложенное взамен жильё расположено практически за чертой города. Квартира была без отопления, не было газовой плиты и даже дверей. Вдобавок новое жильё оказалось меньшей площади — на Алину приходится всего 6 кв. м», — поясняет Шалаева.

По её словам, только угроза разлуки с внучкой вынудила её согласиться на переезд. После изъятия девочки общественники помогли Шалаевой отремонтировать «новую» квартиру.

«Мы собрали совместными усилиями более 200 000 рублей на ремонт и обустройство нового жилья для бабушки, а также более 800 верифицированных подписей под петицией за возврат девочки. Петиция была отправлена письмом губернатору Калининградской области А.А. Алиханову», — рассказывает RT руководитель организации «Иван Чай» Элина Жгутова.

Как отмечает Косенкова, в суде представители администрации не предоставили веских причин, которые позволили бы разлучить внучку с бабушкой.

«Шалаева получила только положительные характеристики. Представитель администрации выглядел очень бледно. Оказалось, нигде не зафиксировано, что дом признали аварийным. Наоборот, в документах указано, что он не подлежит сносу, так что вообще никакой угрозы жизни и здоровью не было», — говорит Косенкова.

Она отмечает, что по закону только угроза жизни и здоровью является основанием для изъятия детей.

Сейчас действия опеки проверяет прокуратура, а сама Шалаева собирается в суде продолжать оспаривать своё переселение, поскольку согласие на переезд она подписала под давлением.

В свою очередь, Элина Жгутова считает, что вернуть девочку помог общественный резонанс.

«В очередной раз мы убедились, что общественное мнение способно переломить ход событий, казалось бы, предрешённой истории. Участие СМИ в подобных случаях восстановления справедливости также трудно переоценить. Мы благодарны RT за своевременное участие и сопереживание простым людям, попавшим под каток чиновничьей логики», — говорит она.