В Калининграде опека разлучила бабушку с внучкой из-за плохого состояния жилья

В Калининграде органы опеки изъяли у пенсионерки восьмилетнюю внучку после жалоб на плохое состояние муниципальной квартиры. 70-летняя женщина вместе с ребёнком жила в старом доме без газа и канализации и неоднократно просила администрацию подключить коммуникации. Вместо этого чиновники предложили пенсионерке переехать в неблагоустроенную квартиру меньшей площади, расположенную на окраине. Женщина согласилась, однако, пока она подписывала бумаги о переселении, у неё изъяли внучку, заявив, что девочка воспитывается в ненадлежащих условиях.

© Фото из личного архива

70-летняя пенсионерка Раиса Шалаева в одиночку воспитывала восьмилетнюю внучку Алину. Мама девочки погибла шесть лет назад.

27 января 2021 года Алина пошла в школу, но домой не вернулась. Во время уроков в учебное заведение пришли сотрудники опеки и забрали девочку. Поводом для изъятия ребёнка послужил отказ бабушки покинуть муниципальное жильё без коммуникаций в центре города и переехать в квартиру меньшей площади на окраине — со слов бабушки, ещё более неблагоустроенную.

При этом Шалаева просила городскую администрацию выделить ей с внучкой приемлемое жильё.

По словам Раисы Шалаевой, её пытались выселить ещё в 2015 году. Семья жила в старом немецком доме на четыре квартиры в центре города. Выделенная как муниципальное жильё квартира была без удобств: туалет расположен на улице, нет газа, зато прямо в центре есть свой сад, недалеко находится школа.

Шалаева отмечает, что не раз обращалась в городскую администрацию с просьбой помочь благоустроить жильё, в частности подвести газ (остальные три квартиры уже газифицированы), но вместо помощи получила иск о выселении.

Юрист Шалаевой Ирина Косенкова рассказывает RT, что её подзащитную выселяли незаконно.

В частности, сам дом не признали аварийным, непригодной для проживания оказалась только квартира, где жила бабушка.

«Вместо полноценной экспертизы в иске приводится только отчёт эксперта, где в качестве причины указана угроза обрушения отделочного слоя, то есть, видимо, где-то потрескалась штукатурка. Ей же город сам предоставил такое жильё, без канализации и газа, а теперь обвиняют её, что она внучку в ненадлежащих условиях воспитывала», — поясняет RT Косенкова.

По словам юриста, на бабушкину квартиру имел виды сосед, который якобы уже скупил жилплощадь в доме.

«Он прямо говорил, что всё равно квартира станет его, всячески выживал, полностью перекрыл подвал», — говорит Косенкова.

В 2019 году против Шалаевой подала иск о выселении администрация города. Пенсионерка проиграла первые процессы, но не сдалась — обжаловала решение в кассационном суде.

В начале 2021 года, по словам женщины, её вызвали в опеку и пригрозили забрать внучку, если она не покинет дом.

«В опеке мне сказали: «Если не переедете в другую квартиру, больше не увидите ребёнка». Дали три дня срока. Я пришла, всё подписала, а мне говорят: «Вы опоздали, ребёнка больше не увидите, его передадут в другие руки», — рассказывает она RT.

Внучку спрятали от бабушки

Сотрудники опеки забрали Алину из школы 27 января, как раз в тот момент, когда её бабушка подписывала документы в опеке.

© Фото из личного архива

«Пришла к школе, жду её с уроков, а тут её одноклассник говорит, что Алину забрали. Пошла выяснять, и оказалось, её забрала сотрудница опеки. Завуч спросила внучку: «Ты знаешь эту тётю?» Конечно, Алина её знает, она раньше у нас была, проверяла, как живём, и подарки ей на Новый год дарила. Завуч подумала, что это я попросила забрать, и отпустила», — вспоминает Раиса Шалаева.

С тех пор, по словам пенсионерки, ей не давали видеться с внучкой.

«В больницу, куда Алину сначала положили на обследование, меня не пускали, сославшись на карантин, даже отказались передать вещи. Потом не говорили, куда перевели внучку», — говорит Шалаева.

Только когда к делу подключились общественники, удалось узнать, что Алина попала в детский дом «Росток», расположенный в области.

«Наконец удалось с ней созвониться, сразу слышу: голос грустный. Сколько времени не гуляла, не занималась. Сейчас вроде разрешили её навестить. Всё волнуюсь: пустят или нет? Ребёнка взяли в заложники, я всё подписала, получила ужасную квартиру, почти за чертой города, а внучку всё равно не дают. Бедная девочка просится домой, а они вон как поступают», — жалуется пенсионерка.

Квартира без отопления и плиты

В свою очередь, юрист Ирина Косенкова отмечает, что в иске, который подала администрация Калининграда, отсутствует положенная по закону формулировка, что ей предоставляют «благоустроенное жильё», ограничившись словом «другое».

«Почему не указали? Жильё не благоустроенное. Квартира сдана без отопления, плиты до сих пор нет, линолеума не было: только когда стали этот вопрос ставить, его быстро тяп-ляп наклеили», —поясняет RT юрист.

Сейчас активисты помогают за свои средства сделать Шалаевой ремонт в этой квартире.

«Мы сами организовали сбор. Квартиру нужно оборудовать, сейчас туда нельзя девочку привести, опека первая скажет, что условия неподходящие. Там нет двери, газовой плиты, жильё действительно не благоустроенное, из всех щелей дует», — рассказывает RT Наталья, которая участвует в помощи Шалаевой.

По её словам, поддержать Раису Леонидовну она решила, только когда полностью разобралась в ситуации и убедилась, что её несправедливо преследуют.

«С бабушкой я общалась лично, взяла ситуацию под свой контроль, чтобы не было оговоров со стороны опеки. Там же пытаются убедить, что она пьёт и не следит за внучкой. А все её знакомые, родители одноклассников Алины ей сочувствуют, говорят, что девочку воспитывали хорошо. Всегда была ухоженная, посещала кружки, единственная претензия — плохое состояние квартиры, которую ей сам город и дал. Видно, что она очень девочку любит, в квартире порядок, детские вещи уже аккуратно разложены, вообще никаких признаков асоциальности», — говорит Наталья.

Помимо того что квартира в плохом состоянии и находится практически за чертой города, семье серьёзно урезали квадратные метры, отмечает Косенкова.

«Они жили пусть в старом, но большом доме, где есть свой сад. Помимо того что их заставили переехать в неблагоустроенную квартиру на окраину, хотя девочка уже привыкла к коллективу в школе, ещё и ущемили сироту. Если раньше у неё было более 9 кв. м, то выделили 6 кв. м — по норме общежития. То есть теперь она, как сирота, по закону нуждается в отдельной однокомнатной квартире», — говорит Косенкова.

«Чудовищно несправедливая история»

Руководитель портала «Иван Чай» Элина Жгутова считает, что сирота, живущая с бабушкой, казалась опеке «лёгкой добычей».

«Можно в угоду коммерсантам переселить в ещё более худшее жильё, а затем заявить, что права ребёнка на «достойную» жизнь нарушены бабушкой. Бабушкой, которая девочке почти с рождения заменила мать», — отмечает она.

По мнению Жгутовой, обжалование постановления об отмене опеки и помощь сочувствующих, решивших привести квартиру в порядок, — единственные правильные действия «в этой чудовищно несправедливой истории».

Сейчас, как рассказывает RT Ирина Косенкова, подан административный иск об обжаловании приказа об отмене опеки Шалаевой над внучкой. Кроме того, продолжается суд о выселении. По мнению юриста, договор о переезде можно признать незаконным, поскольку он был подписан под давлением.

Также поданы жалобы на действия опеки в областную прокуратуру.

В свою очередь, RT также обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Между тем в администрации Калининграда на запрос RT комментарий не предоставили.