Прокуратура проверяет действия опеки в Калининграде после разлучения бабушки с внучкой

Прокуратура начала проверку действий калининградской опеки, которая забрала восьмилетнюю Алину у бабушки, Раисы Шалаевой. Ранее RT сообщал об истории семьи. Лишение опекунства объяснили ненадлежащим состоянием жилья. 70-летняя женщина воспитывала внучку в муниципальной квартире без газа и канализации. Она просила чиновников помочь ей подвести коммуникации, но её вместо этого заставили переехать в квартиру меньшей площади, расположенную на окраине и требующую серьёзного ремонта. Раиса Шалаева согласилась на переезд из-за опасения, что иначе у неё заберут внучку, но и это не помогло. После того, как документы были подписаны, Алину прямо из школы увезли в приют.

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Прокуратура после публикации RT начала проверку калининградской опеки, которая изъяла у Раисы Шалаевой восьмилетнюю внучку из-за плохого состояния жилья.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в Калининграде органы опеки и попечительства изъяли у опекуна внучку после отказа опекуна переехать в новое предоставленное жильё. В настоящее время прокуратурой области проводится проверка законности действий органов опеки и попечительства, в ходе которой также будет дана оценка соблюдения жилищных прав ребёнка», — сообщили RT в ведомстве.

Юрист Шалаевой Ирина Косенкова рассказала, что ей известно о ходе проверки. «Насколько я знаю, делом активно занимаются. Уже опрашивают опеку, Раису Шалаеву вызывали. К суду прокуратура уже должна будет сформировать свою позицию», — рассказала она.

Как ранее сообщал RT, 70-летняя пенсионерка Раиса Шалаева одна воспитывала восьмилетнюю внучку Алину, после того как её мама погибла шесть лет назад.

27 января 2021 года сотрудники опеки забрали Алину прямо из школы. Для бабушки это стало полной неожиданностью. «Стою, жду, когда она выйдет. Тут мальчик из её класса говорит, что Алину забрали», — вспоминает она.

Из школы девочку сначала увезли в больницу, куда бабушку, по её словам, не пускали, а оттуда — в детский дом, причём Раисе Шалаевой долго не говорили, в какой конкретно. Узнать, что внучка находится в детском доме «Росток», она смогла только при помощи общественников.

Квартира раздора

Как объяснили RT в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними Калининграда, бабушку лишили статуса опекуна для защиты прав и законных интересов несовершеннолетней, поскольку «длительное время не были обеспечены комфортные и безопасные для жизни и здоровья ребёнка жилищные условия».

Как пояснила RT Шалаева, с 2015 года городские власти пытались выселить её из муниципальной квартиры, предлагая переехать из центра в неблагоустроенное жильё на окраине. Семья жила в старом немецком доме. Это небольшой особняк на четыре квартиры, три из которых, как говорит бабушка Алины и её юрист, уже скупил сосед. Он хотел получить и квартиру Шалаевых, чтобы стать единственным хозяином особняка, уверяют женщины. Со слов Шалаевой и Косенковой, об этом он регулярно говорил и всячески выживал бабушку с внучкой, например, закрыл им доступ в подвал.

Старое жильё было, действительно, не самым комфортным: туалет на улице, нет газа, зато дом прямо в центре, есть свой сад, да и школа недалеко. Шалаева неоднократно просила администрацию помочь ей благоустроить жильё, в частности, подвести коммуникации, как уже, по её словам, сделал сосед для оставшихся квартир, но вместо этого получила в 2019 году судебный иск о выселении.

Как отмечает юрист, при том, что квартиру Шалаевых посчитали непригодной для проживания, сам дом не признали аварийным. В иске о выселении отсутствует полноценная экспертиза, добавила Косенкова. «Вместо этого приводится только отчёт эксперта, где в качестве причины указана угроза обрушения отделочного слоя, то есть, видимо, где-то потрескалась штукатурка. Пять лет они там спокойно жили, дом не был аварийным, а тут неожиданно стало ребёнку опасно жить, когда сосед купил три квартиры, подвёл коммуникации», — говорит она.

«Согласилась на переезд под давлением»

Новая квартира, предложенная городом, вызвала серьёзные нарекания. По словам Косенковой, квартира была сдана без отопления, даже линолеум наклеили после жалоб потенциальных жильцов. Это подтвердили RT и волонтёры, которые решили помочь бабушке, и за свой счёт ремонтируют жилье. По их словам, сейчас туда нельзя привести ребёнка: из всех щелей дует, нет газовой плиты и даже дверей.

Помимо этого, как отметила Косенкова, квартира оказалась меньшей площади, чем старая. «Если раньше у Алины было более 9 кв. м жилой площади, то сейчас ей выделили 6 кв. м — по норме общежития. Теперь она, как сирота, по закону нуждается в отдельной однокомнатной квартире», — говорит Косенкова.

Недовольная таким вариантом, бабушка пыталась оспорить переселение в суде. Она уже дошла до кассации, когда её вызвали в опеку, где, по её словам, пригрозили, что заберут внучку, если она не переедет. Это, как вспоминает Шалаева, произошло в пятницу, 22 января. Уже во вторник, 26 января, она подписала все документы, которые от неё требовали, но после этого женщине сообщили, что она опоздала, и забрали внучку.

Как отметила Ирина Косенкова, согласие на переезд Шалаева дала под давлением, а значит, законной силы оно не имеет.

«Главное — вернуть девочку»

«Мы будем и дальше бороться, чтобы сироте предоставили благоустроенное жильё, но сейчас главное, чтобы вернули девочку. Она страдает, её обижают старшие, ходит неухоженная. А бабушка за ней следила, водила на кружки, все, кто их знает, говорят, что она всё делала для Алины. Зачем так издеваться над ребёнком? Ведь это можно решить и во внесудебном порядке», — говорит юрист Шалаевой.

Как отметила руководитель организации «Иван Чай» Элина Жгутова, надзорное ведомство должно дать оценку действиям городских властей и опеки.

«Прокуратура должна рассмотреть правомерность приказа о снятии опекунства с бабушки, правомерность требований выселения из жилья, не признанного аварийным, предоставления взамен жилья, требующего дооборудования до благоустройства, исследовать ситуацию на коррупциогенность. Не кажется ли странным, что невыселение из последней квартиры при расселении особняка обернулось для непокорной бабушки отъёмом внучки?» — рассуждает Жгутова.

Хотя сторона Шалаевой настаивает на том, чтобы внучку вернули во внесудебном порядке, к компромиссу с администрацией прийти пока не удалось. Вопрос об опекунстве будет решать суд. Ближайшее заседание, по словам Косенковой, назначено на начало марта.