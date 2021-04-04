«Все наши миротворцы будут обустроены»: замминистра обороны РФ проверил строительство военных городков в Карабахе

К 5 апреля строительство мобильных городков для российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет закончено, затем военные строители возведут мобильный госпиталь для медицинского отряда специального назначения. Об этом сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в регион. Как отметил генерал армии, специалисты материально-технического обеспечения делают всё, чтобы российские военнослужащие ни в чём не нуждались. Подробности — в материале RT.

Мобильные городки для российских миротворцев в Нагорном Карабахе сдадут в эксплуатацию не позже 5 апреля. Об этом сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков в ходе поездки в регион.

Генерал армии прибыл в Нагорный Карабах, чтобы проверить ход строительства и принять участие в церемонии открытия блочно-модульного городка миротворцев в Степанакерте. Также он наградил ряд офицеров, которые несут там службу.

Как рассказал Булгаков, подобные городки проектируются по одному принципу: военнослужащий получает все необходимые услуги — от отдыха до приёма пищи и стирки — внутри одного здания.

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«Он отдыхает, занимается своими культурно-досуговыми мероприятиями, ходит в баню, ходит в столовую. И всё в одном помещении, не надо идти на улицу, чтобы куда-то попасть», — сообщил он.

По словам Булгакова, в Нагорном Карабахе сейчас завершается строительство 25 подобных мобильных городков для российских военных.

«Идёт сдача в эксплуатацию, наладка. Не позднее 5 апреля всё будет введено в эксплуатацию, то есть все наши миротворцы будут обустроены», — отметил генерал армии.

Вторым этапом, по решению Министра обороны России Сергея Шойгу, в Нагорном Карабахе будет строиться мобильный госпиталь. Его сборка должна начаться не позднее 5—7 апреля, а к концу месяца все объекты уже сдадут в эксплуатацию.

«До конца апреля мы должны закончить полностью обустройство наших миротворческих сил по всем направлениям, по всем вопросам», — подчеркнул замглавы военного ведомства.

На сегодняшний день в Нагорном Карабахе уже передали в эксплуатацию 12 блочно-модульных городков в Степанакерте, Гетаване, Каракенде, Хачмаче, Мартуни, Аскеране, это произошло менее чем за три месяца. В ближайшее время такие же городки появятся в населённых пунктах Сисиан-2, Чартар, Лачинф, Сос, Джанятаг, Красный базар, Мардакерт, Зарыслы, Шуша, Забух, Джебраберт, Кырыкаха. В работе задействовали 589 военных строителей и 45 единиц техники.

Привычная работа

Булгаков рассказал, что решение о строительстве таких городков министр обороны принял ещё семь лет назад. Подобные объекты уже давно возводят в труднодоступной местности России, например на Крайнем Севере. Комплектация может отличаться из-за особенностей климата, но набор объектов, из которых состоит городок, остаётся неизменным.

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«Работа для нас привычная. Единственное отличие — она идёт за пределами России, надо дополнительно выстраивать логистику, доставку стройматериалов. Но мы делаем всё, чтобы наши солдаты чувствовали себя здесь как на родине, ни в чём не нуждались», — отметил Булгаков.

Модули в городках укомплектованы кроватями, шкафами, столами и стульями, душевыми кабинами, а также бытовой техникой (стиральные машины, телевизоры, кондиционеры, бойлеры). На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Кроме того, специалисты материально-технического обеспечения дополнительно занимаются благоустройством и озеленением территорий, которые прилегают к блочно-модульным городкам.

Восстанавливают мирную жизнь

Российские миротворцы круглосуточно контролируют обстановку на 27 постах, которые раскинулись на всей линии соприкосновения и в Лачинском коридоре. Все посты оборудованы фортификационными сооружениями для защиты от огня, модулями для приготовления и приёма пищи и т.п.

По данным министерства обороны, в регион было направлено в общей сложности 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента, который должен следить за соблюдением режима прекращения огня, составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады.

Российские части также обеспечивают безопасное возвращение беженцев. По данным Министерства обороны, с 14 ноября прошлого года в Нагорный Карабах вернулись больше 50 тыс. человек.

Миротворцы участвуют в восстановлении региона после боевых действий. В частности, активно идёт разминирование территории. С 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов удалось очистить 1873 га, а также 575 км дорог. Помимо этого удалось участить 1658 зданий, из которых 30 являются социально значимыми, там обезвредили больше 25 тыс. взрывоопасных предметов.

Совместно с представителями Международного комитета Красного Креста российские миротворцы помогают искать пропавших без вести в ходе военного противостояния. На базе Центра гуманитарного реагирования работает пункт приёма граждан, организована и горячая линия.

Всего за помощью обратилось 3,5 тыс. жителей, из них 800 по телефону горячей линии. Также при содействии офицеров российского миротворческого контингента возобновила работу Лачинская гидроэлектростанция.