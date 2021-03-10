В Барнауле прокуратура просит суд обеспечить инвалида-колясочника жильём

В Барнауле прокуратура вступилась за инвалида-колясочника Сергея Баркова. Как ранее рассказывал RT, молодой человек вместе с родителями живёт в однокомнатной квартире на третьем этаже дома без лифта и почти не выходит на улицу. Родителям тяжело выносить сына, уже достигшего совершеннолетия, на первый этаж. После публикации и запроса RT ситуацией заинтересовалась Генпрокуратура. По результатам проверки надзорное ведомство направило в суд иск с требованием обеспечить Баркова подходящей квартирой.

© Фото из личного архива

Прокуратура Барнаула обратилась в суд, чтобы обеспечить соблюдение прав инвалида I группы Сергея Баркова и помочь ему получить положенное по закону жильё. Из-за врождённого заболевания юноша прикован к инвалидной коляске и не может выбираться на улицу — в доме, на третьем этаже которого живут Сергей и его родители, нет лифта. Молодого человека, уже достигшего совершеннолетия, родителям приходится спускать на первый этаж буквально на руках.

После запроса RT в Генпрокуратуру по ситуации Барковых провели проверку, а прокурор Барнаула направил в суд исковое заявление с требованием предоставить Сергею Баркову отдельное жильё, пригодное для проживания человека с инвалидностью. По данным надзорного ведомства, квартира, где сейчас проживает Сергей, не подходит для человека с ограниченными возможностями и даже не может быть приспособлена под нужды инвалида.

«Прокурором г. Барнаула в интересах Сергея Баркова в Железнодорожный районный суд г. Барнаула предъявлено исковое заявление о возложении на краевое государственное казённое учреждение «Региональное жилищное управление» обязанности предоставить в соответствии с ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации вне очереди по договору социального найма жилое помещение, соответствующее требованиям для проживания инвалида, которое находится на рассмотрении», — пояснили в Генпрокуратуре.

Информацию о грядущем судебном процессе подтвердила RT мать Сергея Баркова Оксана. По её словам, с исковым заявлением семья ознакомилась ещё в середине февраля, в ближайшие дни станет известна дата первого заседания.

Восемь лет в очереди

Это уже не первый судебный процесс, через который проходят Барковы в надежде добиться нормальных условий проживания для своего сына-инвалида. В очереди на улучшение жилищных условий семья стоит с 2013 года, всё это время Барковы пытались доказать, что из-за инвалидности сына им должны предоставить квартиру вне очереди. Тогда в ситуацию также вмешивалась местная прокуратура, однако выиграть суд семье не удалось.

© Фото из личного архива

«В прошлый раз первая инстанция вынесла решение в нашу пользу, но затем местная администрация его оспорила, ссылаясь на то, что для получения квартиры мы должны быть признаны малоимущими. Из-за этого мы в итоге проиграли тот процесс», — напоминает Оксана.

Для признания малоимущими Барковы должны были доказать, что стоимость принадлежащего им имущества — долей в нынешней квартирке малосемейного типа — не превышает 71,8 тыс. рублей, а доход каждого члена семьи — ниже прожиточного минимума. Им это не удалось.

Впоследствии в прокуратуре Барнаула семье подсказали, что можно добиться признания квартиры непригодной для проживания человека с инвалидностью — а затем на этом основании требовать предоставить подходящее жильё именно Сергею.

По словам Оксаны Барковой, комиссия, включавшая представителей администрации Индустриального района Барнаула, изучила жилищные условия семьи около трёх месяцев назад.

«Если жильё будет признано непригодным, Сергею по закону обязаны будут предоставить подходящую квартиру как инвалиду. То есть мы с мужем уже к этому отношения не имеем, речь идёт конкретно о Сергее и его заболевании, — рассказывает Баркова. — Нам говорили, что с большой вероятностью наша квартира будет признана непригодной, поскольку даже в случае реконструкции единственная комната не соответствует нуждам инвалида-колясочника. Пандусы, которые были установлены в подъезде, тоже не соответствуют необходимым параметрам, пользоваться ими мы не можем. Здесь ничего нельзя изменить, только переезжать».

Вмешательство Генпрокуратуры дало Барковым надежду на то, что история с жильём для Сергея наконец закончится в его пользу.

В иске прокуратуры учтён, например, и тот факт, что инвалидность молодого человека даёт ему право претендовать на дополнительную площадь — в надзорном ведомстве требуют предоставить Баркову благоустроенную квартиру в черте города площадью не менее 42 кв. м.

«Конечно, мы сейчас очень рады и благодарны вам, что наше дело движется, после стольких-то лет бесплодных попыток! Настрой боевой. Если Серёже предоставят жильё, это будет огромное облегчение для всей нашей семьи. Мы хотя бы на улицу выйдем! Сейчас уже почти весна, а с сыном можем разве что смотреть в окошко», — вздыхает Оксана.