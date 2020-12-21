В Барнауле прокуратура изучит ситуацию с инвалидом-колясочником после публикации RT

После публикации RT прокуратура Алтайского края начала проверку ситуации с 18-летним инвалидом-колясочником Сергеем Барковым, которому местные власти уже восемь лет отказываются предоставить квартиру. Сергей живёт с родителями в Барнауле в квартире малосемейного типа. В 19-метровой комнате не хватает места даже для инвалидной коляски, а в самом доме нет лифта — родителям приходится на себе выносить сына на улицу.

© Фото из личного архива

Прокуратура проверит законность отказов в предоставлении жилья 18-летнему инвалиду I группы Сергею Баркову, о котором ранее рассказывал RT. По словам его матери Оксаны, к ним уже приходили сотрудники надзорного ведомства, чтобы осмотреть квартиру. Условия, в которых проживает инвалид-колясочник и его семья, также проверили представители местной соцзащиты.

«Когда к нам домой приезжали сотрудники прокуратуры, они сделали замеры, сфотографировали душевую, комнату, посмотрели все документы. Нам объяснили, что нашу ситуацию с жильём изучат и возьмут на контроль. Мы, конечно, испытали какое-то облегчение — наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки. Посмотрим, чем всё закончится», — говорит Оксана Баркова.

По её словам, в прокуратуре Барнаула рассчитывают, что семья сможет претендовать на новое жилье, если их нынешнюю квартиру официально признают непригодной для проживания человека с первой группой инвалидности.

© Фото из личного архива

По данным Барковых, для этого городская администрация сформирует межведомственную комиссию, которая изучит жилищные условия семьи и вынесет окончательное решение.

«Комиссию сформируют в ближайшие пару месяцев. Сначала к нам должны прийти люди из администрации со специалистом, который по всем правилам сделает замеры: дверные проёмы, размеры комнаты, ванной. Потом эти данные направят в межведомственную комиссию, и там уже решат, пригодно жильё или нет», — поясняет Оксана.

После того, как межведомственная комиссия вынесет свой вердикт касательно квартиры, семье придётся снова обратиться в суд. В беседе с RT Баркова уточнила, что иск, как и в 2016 году, направит местная прокуратура.

«Мне сказали, что мы станем первой семьёй, которая будет проходить по такому иску, — говорит женщина. — Очень надеюсь, что на этот раз всё получится. Раньше нам предлагали, например, добиться установки пандуса в доме, а не требовать новую квартиру. Но пандус не решил бы все проблемы, ведь у нас и сама квартира очень маленькая — в комнате площадью 19 кв. м с инвалидом-колясочником жить очень тяжело».

В прокуратуре Алтайского края подтвердили, что проводят проверку информации о тяжёлых условиях, в которых приходится жить семье Барковых. По её итогам в надзорном ведомстве сделают вывод, нарушены ли права 18-летнего Сергея, которому не предоставляют отдельное жильё.

«Ранее прокуратура уже направляла по этому вопросу иск в суд, были пройдены все судебные инстанции, но решить вопрос Барковых, к сожалению, не удалось», — сообщили RT в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Малоимущими не признали

Ранее RT писал о том, как семья 18-летнего Сергея Баркова с 2013 года пытается получить квартиру, которая подошла бы для проживания их сына с инвалидностью. Как рассказывала мать юноши, изначально семью без проблем поставили на учёт как нуждающуюся в улучшении жилищных условий, причём на тот момент диагноз Сергея позволял ему претендовать на внеочередное предоставление квартиры.

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© Оксана Баркова

Однако жильё Барковы так и не получили, кроме того, диагноз Сергея исключили из перечня заболеваний, позволяющих претендовать на получение жилья вне очереди. За восемь лет в общей очереди на улучшение жилищных условий Барковы продвинулись со 123 на 109 место.

В 2016 году прокуратура Барнаула подала иск в суд с требованием предоставить инвалиду жильё вне очереди. Суд встал на сторону Барковых, однако вскоре региональное жилищное управление оспорило это решение в вышестоящей инстанции, настаивая, что получить квартиру может только семья, признанная малоимущей.

Барковы продолжили судиться своими силами, наняли адвоката, дошли даже до Верховного суда РФ — но решить свою проблему так и не смогли.

Оспаривая требования семьи, региональное жилищное управление в Барнауле ссылалось на закон, согласно которому инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, обеспечиваются жилыми помещениями только в случае, если постановка на учёт произошла до 2005 года. В противном случае обеспечить жильём могут только на общих основаниях — если семья является малоимущей.

Но такой статус Барковым так и не присвоили — их доход в пересчёте на каждого члена семьи оказался чуть выше прожиточного минимума. Стоимость квартиры, в которой они живут, тоже оказалась «слишком высокой» — по действующим в регионе правилам для признания семьи малоимущей на каждого человека должна приходиться доля стоимостью не более 71,8 тыс. рублей.