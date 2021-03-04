Героиня публикаций RT из Днепропетровска получила вид на жительство в России

Гражданка Украины Марина Триль получила вид на жительство после обращения в проект «Не один на один». Женщина, переехавшая в Москву четыре года назад из Днепропетровска, пыталась начать процесс оформления российского гражданства в упрощённом порядке, так как её дедушка родился в Брянской области. Однако из-за того, что в архивах не сохранилась информация о его жизни, оснований для этого было недостаточно. После публикации RT с Мариной связался один из наших читателей и помог найти необходимые данные. Теперь в вид на жительство нужно проставить штамп о регистрации и подать документы на гражданство.

© Фото из личного архива

Уроженка Днепропетровска 42-летняя Марина Триль, о которой ранее писал RT, получила российский вид на жительство (ВНЖ).

«Мне сегодня выдали ВНЖ, и я уже готовлю документы на гражданство, — рассказывает Марина. — С одной стороны, это радостная новость, а с другой — у меня всего семь дней, чтобы сделать регистрацию, и сейчас все мысли только об этом. Это всегда большая проблема для приезжих, если нет своего жилья».

По словам женщины, уже несколько дней она ищет по знакомым и друзьям, кто смог бы её зарегистрировать, однако люди не спешат помочь.

«Все мои друзья отказываются, и я их понимаю, — объясняет Марина. — У людей за каждого прописанного человека повышается квартплата, и они переживают, когда я поменяю регистрацию и поменяю ли вообще. Но как человеку, который приехал и хочет получить гражданство, найти жильё и оформить регистрацию? Имея на руках российский паспорт, я смогла бы взять ипотеку и зарегистрироваться по месту жительства в своей квартире».

Всегда хотелось жить в России

Марина переехала с Украины в Россию в 2017 году, после того как её дочь Милану пригласили учиться в московскую Детскую музыкальную школу им. Кара Караева. Девочка играет на домре и является лауреатом международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.

По признанию самой Марины, ей всегда хотелось жить в России. Семья оказалась на Украине после того, как её дедушку, родившегося в Брянской области, направили по распределению на строительство моста в Запорожье. В этом городе появились на свет родители Марины. Позже семья переехала жить в Днепропетровск.

Триль окончила Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «правоведение», а также курсы по подготовке к кембриджским экзаменам и получила сертификат Кембриджского университета о владении английским языком.

В Москве Марина пошла учиться на дошкольного педагога-психолога. Получив диплом, устроилась на работу преподавателем английского языка сразу в нескольких клубах, а также занялась репетиторством на дому.

Но начать процесс оформления гражданства в статусе носителя русского языка (НРЯ) не удавалось. Несмотря на наличие свидетельства о смерти дедушки, в котором было написано, что его место рождения — Брянская область, оснований для подачи документов в упрощённом порядке было недостаточно.

В соответствии с законом Марина должна была предоставить не только документ, подтверждающий, что родственник появился на свет в Брянской области, но и информацию о его постоянном проживании на территории РФ. Это можно было доказать справками о работе или об учёбе, однако в архивах такая информация не сохранилась.

Квоту для оформления разрешения на временное проживание Марине тоже не выделяли, поэтому она обратилась в проект «Не один на один».

Проделана большая работа

После публикации истории Марины Триль с ней связался читатель RT и подсказал, что на сайте «Память народа», посвящённом Великой Отечественной войне, он нашёл информацию о её дедушке Александре Дмитриевиче Конуренкове. Оказалось, что он был танкистом, награждён медалью «За отвагу». Для того чтобы направить запрос в Центральный архив Минобороны РФ, нужно было подтвердить родство Триль с Конуренковым.

«Родство доказывается путём сбора документов от родственника, проживавшего в России, до человека, который хочет получить гражданство. Я делала запросы в ЗАГСы тех мест, где дедушка родился, жил и умер, там мне выдали дубликаты его документов. Была проделана большая работа по поиску документов», — говорит Марина.

В свою очередь, RT направил запрос в МВД России с просьбой помочь Марине с оформлением документов. С ней связались сотрудники Многофункционального миграционного центра Москвы, пригласили на приём и приняли у неё документы на прохождение комиссии НРЯ. Получив сертификат, Триль подала документы на ВНЖ.

Ещё одна проблема, с которой столкнулась Марина, — это документы дочери Миланы. У девочки истёк срок действия загранпаспорта во время пандемии, а записаться на приём в посольство Украины у Марины так и не получилось.

«В посольстве до сих пор нет записи, поэтому буду подавать документы с тем, что есть, — говорит Марина. — Из-за пандемии действие документов вроде как продлевали, поэтому попробуем».