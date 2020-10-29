Уроженка Днепропетровска сможет оформить гражданство РФ в упрощённом порядке после запроса RT

Гражданка Украины Марина Триль, обратившаяся месяц назад в проект RT «Не один на один» с просьбой посодействовать ей в оформлении российского гражданства, сможет сделать это в упрощённом порядке. После публикации истории Марины с ней связался читатель, который помог найти архивные документы со сведениями о её дедушке, родившемся в Брянской области, а RT направил запрос в МВД России. Марину пригласили в миграционный центр и помогли подать документы для прохождения комиссии, чтобы получить статус носителя русского языка. В ближайшее время она оформит вид на жительство, а затем — российский паспорт по упрощённой процедуре.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Героиня материала RT 41-летняя уроженка Днепропетровска Марина Триль, переехавшая три года назад в Россию с Украины, сможет получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Марина обратилась в проект «Не один на один» чуть больше месяца назад. Женщина рассказала, как в августе 2017 года переехала в Россию вместе с дочерью Миланой, которой на тот момент было десять лет. Девочку пригласили учиться в московскую Детскую музыкальную школу им. Кара Караева. Она уже несколько лет занимается игрой на домре и является лауреатом международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.

По словам Триль, отец её был русским по национальности, а дед жил в Брянской области. Марина рассказывает, что, когда она училась в школе, её даже прозвали Москвичкой за русский говор, унаследованный от деда.

Память народа

После переезда в Москву женщина попыталась подать документы на оформление гражданства по упрощённой процедуре в статусе носителя русского языка, но получила отказ из-за недостатка оснований.

На руках у неё имелось только свидетельство о смерти дедушки, Александра Дмитриевича Конуренкова, в котором было указано, что он родился в Брянской области. Однако в брянских архивах информации о нём не сохранилось. Как сообщили Наталье по телефону, Дубровский район, где жил её дед, пострадал от пожаров во время Великой Отечественной войны.

После публикации истории Марины с ней связался читатель RT по имени Роман и предложил помочь с поиском информации о её дедушке.

«Роман рассказал, что собирал данные в архиве о своём генеалогическом дереве, увидел статью и решил мне помочь. На сайте «Память народа», посвящённом Великой Отечественной войне, он нашёл документы про моего дедушку, — рассказывает Марина. — Оказалось, что он был танкистом и награждён медалью «За отвагу». Роман посоветовал мне обратиться в Центральный архив Минобороны РФ, чтобы получить подтверждающую справку».

Триль поехала в Центральный архив Минобороны РФ, расположенный в подмосковном городе Подольске, и запросила необходимый документ.

«Я написала заявление, заполнила бланки анкеты с документами, с нотариально заверенными копиями, которые подтверждают моё родство, — рассказывает женщина. — В архиве нашли документы моего дедушки, распечатали старую архивную фотографию, вписали в бланк, какие именно данные из этой справки мне нужны, и взяли время на подготовку официального ответа. Справку с печатью высылают «Почтой России», и она идёт в течение 30 дней. К сожалению, по электронной почте получить документ нельзя».

Всё быстро закрутилось

В свою очередь, RT обратился в МВД России с просьбой помочь Марине с оформлением документов. С женщиной связались сотрудники Многофункционального миграционного центра Москвы (ММЦ), пригласили на приём и приняли у неё документы на прохождение комиссии НРЯ. Получив справку из архива, Триль прошла комиссию и в ближайшее время подаст документы на вид на жительство (ВНЖ).

«С вашей помощью всё так быстро закрутилось, — радуется Марина. — Мне позвонили из ММЦ, объяснили, какие документы нужно предоставить, пригласили на приём, приняли документы — сначала на комиссию по НРЯ, а после комиссии, когда я получила решение, помогли подготовить необходимые справки для ВНЖ. В течение двух месяцев мне выдадут ВНЖ, а затем я сразу смогу подать заявление на гражданство. Я очень счастлива, что всё так сказочно сложилось».

По словам Триль, для подачи заявления на российский паспорт ей нужно сделать постоянную регистрацию. Арендодатель, у которого женщина снимает квартиру, отказался прописать её. Помимо оформления регистрации, Марина должна обновить загранпаспорт дочери Миланы.

«Пока была пандемия, срок действия загранпаспорта истёк, и теперь надо получить новый, — объясняет Триль. — В посольство Украины записаться очень сложно. Пишу и звоню туда каждый день, но ещё ни разу не получилось попасть на приём. Надеюсь, когда я буду подавать документы на гражданство, паспорт Миланы уже будет готов».

Несмотря на все сложности, Марина верит, что у неё всё получится.

«Я всегда слушаю своё сердце, и меня всегда тянуло в Россию, — говорит Марина. — Когда я приехала сюда, я сразу почувствовала, что здесь моё место. Я благодарю сердечно всех людей, которые мне помогают».