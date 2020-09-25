Гражданка Украины борется за статус носителя русского языка

Уроженка Днепропетровска 41-летняя Марина Триль переехала жить в Россию три года назад. Триль пыталась подать документы на российское гражданство в упрощённом порядке, так как её дедушка родился в Брянской области. Однако в архивах не сохранилось информации о его жизни, и ей отказали из-за недостатка оснований. Получить разрешение на временное проживание по квоте тоже пока не удаётся. RT направил запрос в МВД России с просьбой посодействовать Марине в оформлении документов.

Марина Триль

© Фото из личного архива

Марина Триль родилась в Днепропетровске в семье русского и украинки.

«Мама и папа родом из города Запорожье, — рассказывает Марина. — Но мой отец Владимир Конуренков по национальности русский. В моём свидетельстве о рождении об этом написано. Дедушка по линии отца тоже русский, родился в Дубровском районе Брянской области. На Украину попал по распределению — его отправили на строительство моста в Запорожье».

В 2002 году Марина окончила Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «правоведение». К этому моменту она уже была замужем и родила старшего сына Ивана.

Женщина признаётся, что выбрала вуз по рекомендации родителей. У матери Марины был свой строительный бизнес, и нужно было разбираться в договорах, уставных документах.

«На семейном совете решили, что должен быть «свой» юрист, — вспоминает Марина. — В нашем городе был набор на юридический факультет на базе Днепропетровской академии управления, бизнеса и права (ныне — Университет имени Альфреда Нобеля), на заочное отделение. В процессе выяснилось, что преподаватели приезжали из Национальной академии внутренних дел в Киеве, поэтому я решила поступать туда. Меня больше интересовало не название академии, а то, что я смогу составлять договоры».

Параллельно с обучением в академии Марина окончила курсы по подготовке к кембриджским экзаменам и получила сертификат Кембриджского университета о владении английским языком.

До 2007 года женщина работала в Днепропетровске юристом, а после рождения дочери Миланы стала преподавателем английского языка и подрабатывала дизайнером штор.

Первый год в России

В Россию Триль переехала в августе 2017 года вместе дочерью, которой тогда было 10 лет. Девочку пригласили учиться в московскую Детскую музыкальную школу им. Кара Караева.

По словам матери, она уже несколько лет занимается игрой на домре, является лауреатом международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.

«В прошлом году Милана стала победителем внутришкольного конкурса им. Кара Караева, и её пригласили на родину композитора в Баку. Встречали как «домристку из Москвы», — говорит Марина.

Сына женщина оставила в Днепропетровске с отцом.

«На момент нашего отъезда Ваня учился в 10-м классе лицея, — объясняет она. — В прошлом году он окончил 11-й класс и поступил в медицинский колледж, но учиться там отказался. Проработал год и сейчас поступает в экономический колледж на заочное отделение. Так как все предметы у него были на украинском, то поступать в вуз в России ему будет тяжело. Пришлось бы потратиться на репетиторов. Поэтому мы решили, что он переедет ко мне после окончания обучения».

Марина признаётся, что с детства мечтала жить в России, а в школе ей даже дали прозвище Москвичка, так как она унаследовала от деда русский говор.

Приехав в Москву, Триль получила диплом дошкольного педагога-психолога. Сейчас она преподаёт английский в нескольких клубах и занимается репетиторством на дому.

По её словам, первый год пребывания в Москве дался тяжело, так как многие работодатели даже не знают, как оформлять иностранцев.

RT направил запрос в МВД

Марина говорит, что она попыталась подать документы на гражданство по упрощённой процедуре в статусе носителя русского языка, но получила отказ из-за недостатка оснований. На руках у неё имелось свидетельство о смерти дедушки, в котором было указано, что он родился в Брянской области.

В соответствии с законом носителями русского языка признаются лица, владеющие русским языком и повседневно использующие его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Марине не удалось найти в архивах информацию об учёбе или работе дедушки в Брянской области. Как ей сообщили по телефону, Дубровский район, в котором он жил, пострадал от пожаров во время Великой Отечественной войны, данные не сохранились.

Уже два раза Марина подавала документы в миграционный центр в Сахарове на получение квоты для оформления разрешения на временное проживание, но безуспешно.

«Я молюсь о получении паспорта. Это даст мне возможность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Возьму квартиру в ипотеку. Будет проще с медицинским обслуживанием. Сейчас даже чтобы получить справку для бассейна, приходится идти в платную клинику. В период пандемии государство помогало семьям с детьми, а я сидела без помощи. Было бы гражданство», — говорит Триль.

RT направил запрос в МВД России с просьбой посодействовать женщине в оформлении гражданства.