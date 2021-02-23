Праздничный салют ко Дню защитника Отечества

В Москве праздничным салютом завершились торжества, посвящённые Дню защитника Отечества. По приказу министра обороны Сергея Шойгу в 21:00 по местному времени артиллерийские салюты 30 холостыми залпами дали в городах-героях Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. Также салюты прогремели в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. RT вёл прямую трансляцию.