«Круг добра»: Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями

Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра». Председатель фонда Александр Ткаченко рассказал, что организация займётся закупками дорогих и не зарегистрированных в стране лекарств. По его словам, в списках «Круга добра» на данном этапе более 9 тыс. пациентов, а первые лекарства фонд рассчитывает поставить уже в январе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, получившего название «Круг добра». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, основными задачами организации станет оказание медпомощи детям с такими заболеваниями, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также необходимыми техническими средствами реабилитации.

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Учредителем фонда является Минздрав РФ, его председателем назначен основатель первого детского хосписа в России Александр Ткаченко.

Кроме того, в попечительский совет «Круга добра» вошли президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, соучредитель благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими заболеваниями головного мозга, Константин Хабенский, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, певица Юлия Самойлова, учредитель благотворительного фонда помощи детям, страдающим буллёзным эпидермолизом «БЭЛА. Дети-бабочки», Ксения Раппопорт и другие медицинские работники и общественные деятели.

О создании фонда Владимир Путин объявил накануне в ходе совещания по социальным вопросам. Президент уточнил, что на счёт фонда будут перечисляться средства, полученные в результате повышения ставки НДФЛ для граждан, доходы которых превышают 5 млн рублей. По его словам, дополнительный доход казны от повышения налога в 2021 году составит порядка 60 млрд рублей.

В первую очередь «Круг добра» займётся закупками дорогих и не зарегистрированных в стране лекарств, рассказал РИА Новости руководитель фонда Александр Ткаченко. По его словам, работать в нём будут 45 человек, среди которых — медики, имеющие опыт работы с орфанными болезнями, и специалисты, обрабатывающие заявки и помогающие оформлять документы.

Первые лекарства, как отметил Ткаченко, в фонде рассчитывают поставить пациентам в январе. В списки, сформированные организацией, на данный момент вошли более 9 тыс. человек.

Фондом также составлен перечень примерно из 50 препаратов. Обратиться в «Круг добра» смогут родители или опекуны ребёнка, его лечащий врач, лечебное учреждение, главный специалист региона или региональный орган здравоохранения.

«Когда появится ребёнок, жизнь которого зависит от срочной закупки препарата, не вошедшего в первый список, региональные органы здравоохранения сообщат нам об этом. На сайте фонда будет опубликована форма подачи заявки», — отметил Ткаченко.

Напомним, что Владимир Путин поддержал идею создания подобного фонда в ходе встречи с финалистами конкурса «Доброволец России» в начале декабря 2020 года. Президент пообщался с участницей проекта «Мечтай со мной» — незрячей девушкой Региной Парпиевой, которой он давал интервью в 2018 году. На мероприятии Регина подарила главе государства ёлочную игрушку в форме сердца, в оформлении которой использованы цвета российского флага. В свою очередь Путин поинтересовался, какой подарок хотела бы получить девушка.

«Мое самое главное желание — чтобы все выздоровели. Я сейчас подумала: нет, к сожалению, фонда для людей с аутоимунными заболеваниями, а я как раз таким и болела. Очень много ребят, к сожалению, и погибают, и просто без лекарств, потому что нет средств, а лекарства бывают дорогостоящие», — рассказала президенту Регина, добавив, что хотела бы, чтобы такой фонд был создан.

В ответ Путин напомнил о решении повысить НДФЛ для граждан, получающих доход более 5 млн рублей в год, и добавил, что все эти средства пойдут на приобретение таких дорогостоящих лекарств.

«Мы будем и дальше изыскивать источники финансирования на решение проблем подобного рода», — пообещал президент.

В октябре вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что государство будет дополнительно финансировать лечение детей со спинальной мышечной атрофией и ещё 18 орфанными и 29 жизнеугрожающими заболеваниями благодаря средствам, полученным за счёт повышения ставки НДФЛ на доход свыше 5 млн рублей в год. Она подчеркнула, что создание нового инструмента не должно привести к уменьшению финансирования льготных категорий граждан, выделяемого региональными и федеральным бюджетами.