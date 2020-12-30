ДТП с Ефремовым, арест Фургала и громкие убийства в Петербурге: главные криминальные события 2020 года

Минувший год запомнится рядом нашумевших судебных процессов. Самым обсуждаемым событием стала смертельная авария с участием актёра Михаила Ефремова. Уголовные разбирательства затронули и властные структуры — в частности, был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Между тем в Санкт-Петербурге произошло два громких убийства с расчленением. Об этих и других криминальных происшествиях 2020-го — в материале RT.

Историк-расчленитель

В конце декабря 2020 года суд осудил на 12,5 года колонии строгого режима 64-летнего петербургского историка Олега Соколова, который был признан виновным в убийстве своей подруги, 24-летней студентки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. После очередной ссоры, предположительно на почве ревности, профессор сначала выстрелил в голову девушки, затем сдавил ей шею и позднее выстрелил ещё три раза.

Чтобы избавиться от трупа, Соколов расчленил Ещенко и спустя сутки после убийства попытался выбросить части тела в реку Мойка. Однако, будучи пьяным, историк сам упал в воду вместе с рюкзаком, в котором находились две отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Спасатели помогли ему выбраться и достали рюкзак, в котором при осмотре были обнаружены страшные находки.

Соколов

© Александр Гальперин

Соколов считается одним из основателей в России военно-исторической реконструкции эпохи Наполеона и является одним из крупнейших специалистов в стране по этому историческому периоду. Он преподавал в СПбГУ и, по данным СМИ, не в первый раз заводил любовные отношения со своими студентками.

В ходе следствия Соколов пытался оправдать свой поступок и обвинял Ещенко в том, что своим поведением она спровоцировала его. При этом он постоянно, в том числе и во время суда, заявлял о своей любви к Ещенко.

ДТП с участием Ефремова

Смертельная авария, произошедшая 8 июня на Садовом кольце в Москве, стала, пожалуй, самым обсуждаемым уголовным преступлением минувшего года в России.

Вечером того дня актёр Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль своего внедорожника Jeep Grand Cherokee и внезапно выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Он врезался в фургон Lada, за рулём которого находился Сергей Захаров. Он получил серьёзные травмы и на следующий день скончался в больнице.

К этому ДТП было приковано внимание СМИ и общественности, и не в последнюю очередь из-за действий юристов обеих сторон.

Адвокат Эльман Пашаев, которого привлёк для защиты Ефремов, выбрал экстравагантную тактику защиты. Почти всё время, пока шли следствие и судебные разбирательства, актёр то фактически признавал вину, то отказывался от своих слов, утверждая, что не помнит, был ли именно он за рулём в тот вечер. Несмотря на ряд весьма весомых улик против Ефремова, в том числе видеозаписей, несколько свидетелей заявили, что на водительском сиденье был якобы не артист, а кто-то другой.

РИА Новости

© Пресс-служба Мосгорсуда

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Также с артиста взыскали 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, сократив срок наказания с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима. В ноябре Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области.

И Пашаев, и защищавший интересы семьи Захарова Александр Добровинский активно комментировали ход расследования и судебных заседаний, порой позволяя себе неоднозначные высказывания. Впоследствии обоих лишили статуса адвоката.

Замглавы ФСИН за решёткой

В конце ноября был задержан бывший заместитель главы ФСИН Валерий Максименко, который курировал в ведомстве хозяйственное направление, занимался организацией строительства, реконструкции и ремонта.

Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями — следствие считает, что Максименко в 2018—2019 годах незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов ФСИН с компанией, которая заведомо не располагала необходимыми ресурсами. В итоге из-за невыполнения работ по контрактам был причинён ущерб на сумму 189 млн рублей.

Стоит отметить, что Максименко покинул должность, которую он занимал с 2016 года, ещё в марте 2020-го.

Максименко

© Пресс-служба Басманного суда

При этом Максименко порой давал СМИ весьма откровенные комментарии. К примеру, говоря о решении ФСИН изменить формат общения с журналистами и отказаться от устных комментариев в пользу письменных ответов на вопросы, он отметил, что это правильное решение, поскольку иногда из-за действий сотрудников службы «со стыда хочется под землю провалиться». В тот период во ФСИН произошёл ряд скандалов, связанных с жестоким обращением с заключёнными.

Сейчас Максименко находится в СИЗО «Лефортово». Незадолго до Нового года его посетили члены ОНК, которым бывший замглавы ведомства пожаловался, что ему заблокировали банковскую карту, куда поступает пенсия, и он даже не может оплатить услуги адвоката. Также он сказал правозащитникам, что за месяц пребывания в СИЗО ни разу не видел следователя.

Загадочная смерть рэпера

Ещё один резонансный инцидент произошёл в Петербурге. В конце июля погиб участник Versus Battle, 30-летний рэпер Александр Юшко, известный как Энди Картрайт.

По версии супруги музыканта Марины Кохал, он умер 24 июля в съёмной квартире на Невском проспекте из-за употребления наркотиков. Женщина уверяет, что решила избавиться от останков, чтобы представить всё так, будто он бесследно исчез. Такой сценарий она посчитала более приемлемым для рэпера, чем неприглядная гибель от употребления наркотиков.

Кохал, которой, по данным следствия, помогала мать, расчленила тело музыканта и планировала спрятать останки в Ленинградской области.

Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) Марина Кохал

© Александр Гальперин

Отчего именно умер музыкант, достоверно не известно до сих пор. Следствие предъявило Кохал обвинение в убийстве мужа. Предположительно, она ввела ему инсулиносодержащий препарат.

Сейчас Марина Кохал содержится под стражей, несколько дней назад суд продлил ей арест до 28 февраля, отказавшись удовлетворить просьбу адвокатов о более мягкой мере пресечения.

Её мать, Елену Кохал, после задержания в октябре по подозрению в пособничестве убийству вскоре отпустили. Сама женщина какое-либо участие отрицает, обвинение ей пока не предъявлено.

Однако из-за возникших в адрес Елены Кохал подозрений у неё забрали внука, которому недавно исполнилось три года. Сейчас мальчик находится в детдоме. Мать и сестра Картрайта живут на Украине и хотели бы забрать ребёнка, но пока также не могут этого сделать.

Арест губернатора

Одним из самых громких уголовных дел в отношении чиновников в 2020 году стал арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его задержали утром 9 июля, когда чиновник собирался на работу, и тут же этапировали в Москву.

По версии следствия, Фургал причастен к организации двух убийств предпринимателей и покушении на убийство ещё одного. Преступления были совершены в середине 2000-х, когда Фургал занимался бизнесом.

Показания на чиновника, по информации СМИ, дал его бывший партнёр Николай Мистрюков, который был задержан ещё в 2019 году. В частности, Фургала обвинили в организации убийства в 2004 году Евгения Зори, а также Олега Булатова в 2005-м. В том же году он, по версии следствия, организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского.

Сам Фургал, которого вскоре после ареста в губернаторском кресле сменил однопартиец (по ЛДПР) Михаил Дегтярёв, все обвинения отрицает и продолжает настаивать на своей невиновности.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде

РИА Новости

© Алексей Куденко

После ареста Фургала в Хабаровске прошли несанкционированные акции в его поддержку.

Вместе с тем в декабре стало известно, что следователи проверяют Фургала на причастность к крупному мошенничеству на предприятии «Амурсталь».

Самоубийство Тесака

Известный националист и блогер Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак был найден мёртвым в одиночной камере челябинского СИЗО №3 16 сентября. Он отбывал очередной срок и был в Челябинске проездом — осуждённого за разбой и хулиганство Тесака везли из Красноярска в Москву для проведения следственных мероприятий.

© Виталий Белоусов

Рано утром сотрудники СИЗО нашли в камере тело Марцинкевича и предсмертную записку, в которой заключённый попросил отправить некоторые свои вещи гражданской жене и извинился перед администрацией СИЗО за доставленные своей смертью неудобства.

Позже нашли вторую записку, адресованную, предположительно, жене, а затем и третью, в которой Тесак отрицал причастность к убийствам, которые ему инкриминировали.

Семья погибшего, в свою очередь, заявила, что Марцинкевича, которого ранее якобы пытались склонить к даче показаний по новым преступлениям, могли убить в камере, после чего было инсценировано самоубийство. По странному стечению обстоятельств в ту ночь в его камере не работала система видеонаблюдения.

Однако в ходе доследственной проверки следователи пришли к выводу, что Тесак ушёл из жизни без посторонней помощи.

23 декабря в разных городах страны задержали шесть соратников националиста, подозреваемых в совершении убийств мигрантов в начале 2000-х годов.