СМА и помощь врачам: сколько средств удалось собрать благотворительному проекту ДДБМ в 2020 году

В 2020 году в рамках благотворительного проекта RT «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ) была оказана помощь 234 нуждающимся. Общая сумма сборов составила 42,5 млн рублей. Как сейчас живут некоторые из героев публикаций — в материале RT.

В 2020 году читатели RT в рамках благотворительного проекта «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ) помогли 234 нуждавшимся. Кому-то из них требовались средства на лечение и реабилитацию, кому-то — на ремонт ветхого дома или на покупку инвалидной коляски. Общая сумма сборов составила 42,5 млн рублей.

Кроме того, во время первой волны пандемии, захлестнувшей страну, проект «ДДБМ» оказал поддержку 27 врачам и обеспечил горячим питанием 50 медицинских сотрудников.

Отдельной темой стали сборы для детей со спинально-мышечной атрофией (СМА), стоимость лекарств для которых насчитывает десятки миллионов рублей. На данный момент проект «ДДБМ» помогает 27 семьям с такими детьми.

Также в 2020 году благотворительный проект RT уделил особое внимание детям с ДЦП. За год было опубликовано 83 истории об особых пациентах. В 64 случаях требовались средства на реабилитацию, ходунки, лекарства, билеты, тренажёры, инвалидные кресла и специальные коляски.

В оставшихся 19 случаях неравнодушные люди помогли родителям детей с ДЦП приобрести специальное питание.

В преддверии Нового года RT решил вспомнить некоторых из героев, кому была оказана помощь в рамках проекта «ДДБМ».

Девочка, мечтающая о сцене

В октябре с необычной просьбой в ДДБМ обратилась Галия Бахтиева из Саратовской области. Она попросила 180 тыс. рублей на профессиональную балалайку для своей тяжелобольной 17-летней дочери Сони. Девочка мечтает о большой сцене.

Как рассказала RT Галия, два года назад у дочери начались проблемы со здоровьем. Женщина месяц возила Соню по врачам, которые в итоге поставили неутешительный диагноз — рак носоглотки.

Спустя год Соня вышла на ремиссию, но в ноябре 2019-го у неё снова нашли метастазы. После удаления лимфатических узлов и биопсии врачи поставили новый диагноз — меланома.

Врачи не давали шансов, что Соня выживет, но она выкарабкалась.

Не терять надежды на выздоровление девочке помогает музыка. Она играет на балалайке. Даже в самый разгар борьбы с болезнью, несмотря на жёсткую химиотерапию, Соня смогла выступить на сцене «Геликон-оперы» и поступить на бюджет в консерваторию.

Однако для того, чтобы продолжать обучение, Соне нужен был профессиональный музыкальный инструмент, а все деньги семьи уходят на лечение.

Проект «ДДБМ» помог собрать 180 тыс. рублей для Сони на балалайку. Играя на ней, девочка приближается к своей мечте и ненадолго забывает о тяжёлой болезни.

Чудо на рождество

Ещё с одной необычной просьбой в проект обращался житель Дальнего Востока Николай Харченко. Он просил помочь с покупкой новой мебели и ноутбука для старшей дочери Леры, которая, рискуя жизнью, спасла своего младшего брата.

Как рассказал мужчина, в январе 2020 года на Рождество произошёл пожар — сгорел дом. 13-летняя Лера, спасая трёхлетнего брата из огня, получила ожоги.

За проявленный героизм девочку наградили грамотой от МЧС и представили к медали «За спасение».

После пожара семья осталась без жилья. Чтобы купить сруб для нового дома, Николаю пришлось продать машину. А вот денег на мебель уже не хватало, и Николай обратился в «ДДБМ».

После публикации читатели помогли собрать необходимые средства на мебель, а заодно и на ноутбук для Леры.

Средства на реабилитацию

В августе за помощью в «ДДБМ» обратилась мама 26-летнего Альберта Валиева из Моздока Тамара. Женщина рассказала, что два года назад её сын попал в серьёзное ДТП. Из-за сильного удара Альберт вылетел из машины и получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжёлой степени.

30 дней Альберт лежал в коме. Врачи не давали шансов, что он выживет, но он пришёл в себя. По словам матери, сын был фактически недвижим, не мог самостоятельно пить и есть.

После реабилитаций в научно-клиническом центре в подмосковном Лыткарине, в реабилитационном центре «Три сестры», в институте Бурденко, клинике МЧС, а также в клинике «Альтернатива плюс» в Воронеже Альберт стал фиксировать взгляд, улыбаться, поднимать руку и шевелить пальцами.

Как рассказала RT женщина, она узнала, что помочь сыну встать на ноги могут в Институте Гуттмана в Испании. Однако сумма лечения за три месяца составляла €64 тыс. Таких средств у семьи не было, и они обратились за помощью в «ДДБМ».

История Альберта не оставила равнодушными читателей RT. Сбор в 5 млн рублей удалось закрыть в считанные дни, и молодой человек попал на реабилитацию, которая была ему так необходима.