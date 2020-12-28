Отец-одиночка спустя год смог забрать сыновей из детского дома

Отцу-одиночке Алымбеку Нарынбаеву из алтайского города Рубцовска удалось забрать из детдома своих сыновей. Год назад его детей изъяли: как утверждает мужчина, поводом послужил конфликт с инспектором по делам несовершеннолетних. После этого опека подала иск о лишении Нарынбаева родительских прав. В августе он выиграл процесс, а после апелляции суд во второй раз подтвердил правоту Алымбека. Однако забрать детей из приюта отец смог лишь благодаря помощи общественников.

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Отец-одиночка из алтайского Рубцовска Алымбек Нарынбаев смог забрать двух сыновей из детского дома, где они провели почти год. Ещё в августе Рубцовский городской суд отклонил поданный опекой иск о лишении его родительских прав. Однако опека опротестовала это решение.

15 декабря суд во второй раз подтвердил право Нарынбаева самому растить сыновей. А через десять дней, за неделю до Нового года, он смог забрать детей домой.

Отца — в полицию, детей — в приют

Ранее RT уже рассказывал об отце-одиночке из алтайского города Рубцовска Алымбеке Нарынбаеве. В декабре 2019 года сотрудники опеки изъяли у него детей: 14-летнего Актилека и девятилетнего Муслимбека, и поместили их в приют.

По словам Нарынбаева, поводом стал конфликт с инспектором по делам несовершеннолетних. Мужчина отчитывал старшего сына, который вернулся с прогулки избитым, а соседи по коммуналке вызвали полицию.

Как утверждал Алымбек, прибывшая на вызов инспектор по делам несовершеннолетних не представилась, сразу влетела в их комнату и начала кричать. В итоге он не выдержал и вывел её из комнаты в коридор.

В городском подразделении Следственного комитета RT рассказали, что Нарынбаев был задержан «за применение насилия в отношении сотрудника власти, а также неподчинение законным требованиям полицейских».

Пока мужчина был в отделении полиции, его детей поместили в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска», оформив как заблудившихся.

Спустя 20 дней администрация города приняла постановление об изъятии детей по ст. 77 Семейного кодекса (в связи с угрозой жизни и здоровью), их перевели в детский дом. При этом отца собирались лишить родительских прав.

Во время разбирательств мальчиков пытался забрать к себе их дядя, родной брат Алымбека, из Новосибирска. Хотя он уже 13 лет воспитывает приёмного сына — мальчика, найденного на улице, — ему так и не разрешили забрать к себе племянников.

«Апелляцию подали в последний день»

13 августа Рубцовский городской суд отклонил иск опеки о лишении Нарынбаева родительских прав, но чиновники не смирились с этим решением.

«Апелляцию подали в последний день. При этом сначала она была с недочётами, её не приняли. Опека исправила и подала снова, — рассказывает RT Алымбек Нарынбаев. — В итоге дети потом ещё четыре месяца в детдоме находились. Это иначе, чем издевательством, я назвать не могу».

По словам Нарынбаева, уже после суда опека потребовала, чтобы он предъявил решение суда об отказе в лишении его родительских прав с отметкой о вступлении документа в законную силу.

Элина Жгутова — руководитель движения «Иван-Чай», помогавшего Алымбеку отстаивать права, — считает, что чиновники максимально затягивали возвращение детей.

«Говорили, что это правило, они не могут обойти порядок, хотя определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия. Но поскольку из-за коронавируса в суде не ведут приём граждан, на получение этой необязательной справки ушло бы много времени. Только после того, как наш адвокат позвонила и написала в комитет по образованию и делам молодёжи администрации города Алейска (там расположен детдом, где находились Актилек и Муслимбек) и объяснила, что по закону должны вернуть детей без справок, они решили их отдать», — рассказывает RT Жгутова.

«Травма на всю жизнь»

Только к 25 декабря Алымбек смог собрать все документы и поехать за сыновьями. В детском доме, по его словам, ему тоже пришлось собирать подписи.

«Тут печать надо было поставить, там сторожа спросить. Огромное количество документов заставили оформить, хотя уже решение суда было. Это просто какая-то система круговой поруки, где, прикрываясь заботой о детях, просто издеваются над людьми», — жалуется он.

По его словам, в результате он настолько измотан, что даже не может радоваться.

«Действительно, можно поздравить, но учитывая, сколько пережила моя семья, это радость сквозь слёзы», — вздыхает Алымбек.

Отца расстраивает, что дети за этот год могли получить серьёзную психологическую травму.

«Вроде всё позади, но этот ужас ещё долго будет их преследовать, просто изуродовали детей. У них травма на всю жизнь из-за того, что они увидели всю эту грязь, подлость взрослых людей», — жалуется отец.

Новый год семья встретит вместе. «Хотя мы живём, можно сказать, за чертой бедности, постараемся достойно отпраздновать, будем вместе радоваться», — делится планами Алымбек.

После праздника он хочет добиваться, чтобы виновные в том, что сыновей на год оторвали от дома, понесли наказание.