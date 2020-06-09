Как у отца-одиночки из Рубцовска забрали сыновей после конфликта с ПДН

Житель Рубцовска Алтайского края Алымбек Нарынбаев воспитывал двух сыновей в коммуналке в аварийном доме. По его словам, в декабре 2019 года старший сын ушёл из дома и вернулся избитый. Соседи, увидевшие, как отец отчитывает подростка на кухне, вызвали полицию. Нарынбаев уверяет, что инспектор по делам несовершеннолетних вела себя грубо, из-за чего он вывел её из комнаты. После этого домой приехал наряд полиции и увёз отца в наручниках в отделение, а детей отправили в детский дом. Сейчас Алымбек пытается вернуть детей и привлечь к ответственности должностных лиц, которые, по его мнению, превысили полномочия.

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Житель города Рубцовска Алтайского края, 51-летний Алымбек Нарынбаев один воспитывал двоих сыновей: 14-летнего Актилека и Муслимбека, которому в этом году исполнилось девять лет. В конце прошлого года у него изъяли детей и поместили их в приют. По словам Алымбека, поводом для изъятия сыновей послужил конфликт с инспектором по делам несовершеннолетних.

За чертой бедности

Алымбек Нарынбаев окончил институт по специальности «инженер», но сейчас перебивается случайными заработками, берётся за любую работу. Он не был судим и не привлекался к ответственности. Жить ему с сыновьями приходилось в коммунальной квартире в аварийном доме.

«Я обращался в администрацию, но мне отказали в улучшении жилищных условий, сказали: дом аварийный, его в следующем году и так расселят», — говорит он.

При этом, как вспоминает Алымбек, дом планировали расселить ещё пять лет назад, но сроки постоянно переносились.

«Я боюсь за свою жизнь и будущее своих детей. Живу с детьми за чертой бедности, в полной нищете, но сам стараюсь выкарабкаться, выживаю. Не хочу отдавать детей в детдом. Я хочу и могу сам воспитывать своих детей», — говорит он.

Матери у ребят разные: одна умерла, а другая просто сбежала из семьи и сейчас, как сообщил источник RT в полиции, находится в тюрьме.

Воспитательная беседа

По словам отца, в последние месяцы у него возникли проблемы в отношениях со старшим сыном.

«Я стараюсь его воспитывать, чтобы он не наделал глупостей, а у него сейчас переходный возраст, и он всё воспринимает в штыки, возникают конфликты, но я старался всеми силами его держать в узде», — рассказывает Нарынбаев.

20 декабря прошлого года Актилек ушёл из дома со скандалом, а вернулся сильно избитым. Как вспоминает отец, вдобавок ко всему из дома пропали деньги.

Воспитательная беседа шла на кухне на повышенных тонах. Соседки, решив узнать, в чём дело, увидели, как Нарынбаев ругает избитого сына, и позвонили в полицию.

Как утверждает Алымбек, инспектор по делам несовершеннолетних, пришедшая к ним домой, даже не попыталась разобраться в ситуации.

«Она просто ворвалась в комнату и, не показав никаких документов, сразу начала орать. Я её попросил проявить уважение, но она это проигнорировала. Поэтому я её просто аккуратно вывел за дверь, что расценили как препятствие деятельности полиции», — рассказывает он.

Напуганный визитом инспектора ПДН, отец сразу повёл детей в поликлинику на обследование.

«Я понимал уже, чего можно ждать, хотел, чтобы врачи засвидетельствовали, что с детьми всё в порядке, боялся, что потом скажут, что я с ними делал какие-то ужасные вещи», — вспоминает Алымбек.

Когда они возвращались, у дома их уже поджидал наряд полиции, который тут же на глазах у детей заковал отца в наручники и увёз.

«Говорят: «Пойдёте с нами». Я говорю: «Если надо — пойду, но дайте детей отвести сначала, не бросать же их в 20-градусный мороз». Полиция это проигнорировала, сразу начала мне руки заламывать. Дети стали плакать и кричать. Я не сопротивлялся, меня посадили в машину», — рассказывает он.

В отделе, по словам Нарынбаева, его заставили подписать протокол и сняли отпечатки пальцев. Отпустили его только утром, выписав штраф в размере 500 рублей за неповиновение полиции.

Когда мужчина вернулся домой, детей уже не было, их отправили в Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска. При этом ребят оформили как заблудившихся.

«За применение насилия в отношении сотрудника власти, а также неподчинение законным требованиям полицейских гражданин был задержан и доставлен в отделение полиции. Так как у несовершеннолетних детей Нарынбаева нет родственников в городе Рубцовске, инспектором ПДН был составлен акт и мальчики были переданы органам опеки и попечительства для размещения в КГБСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рубцовска», — пояснили RT в Следственном комитете Рубцовска.

Детей определили в Вавилон

По словам Алымбека, он пытался договориться с опекой, чтобы вернуть детей, но ничего не вышло. Спустя 20 дней администрация города приняла постановление об изъятии по ст. 77 Семейного кодекса (в связи с угрозой жизни и здоровью).

Как утверждает отец, за это время его младшего сына успели напичкать психотропными средствами, что не лучшим образом сказалось на его состоянии, у ребёнка возникли проблемы с речью.

По мнению члена Общественной палаты Элины Жгутовой, уже сам способ изъятия детей является вопиющим.

«Полиция вела себя просто бесцеремонно. Недавно всех потрясло видео, как вырывают детей у Анны Лихтенвальд в посёлке Тюльпанном. Если бы эти события кто-то заснял, уверяю вас, картина была бы ещё более жуткая», — говорит она.

Также она отметила, что никаких доказательств, что отец действительно бил детей, нет. Никто, включая соседку, которая вызвала полицию, этого своими глазами не видел.

Органы опеки Рубцовска уже инициировали иск о лишении его родительских прав и взыскании алиментов. Там от комментариев отказались.

Сейчас сыновей Алымбека определили в детский дом в селе Вавилон.

«Мне тяжело их навещать, это несколько часов езды от города, надо заказывать такси, но несколько раз я к ним прорывался, а мне даже не дали с ними увидеться», — говорит он.

Против него самого возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»), которое сейчас рассматривается в суде. Поэтому, как рассказал Алымбек, он не имеет права покидать город, чтобы навестить сыновей.

Алымбек обратился с жалобой на действия сотрудников полиции, но, как сообщили в СК, в возбуждении дела было отказано ввиду отсутствия состава преступления. Он пытался обжаловать решение в суде, но и там ему отказали в иске, апелляцию он также проиграл.