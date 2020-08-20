Иск о лишении отца-одиночки из Рубцовска родительских прав отклонён

Суд отклонил иск опеки Рубцовска о лишении отца-одиночки Алымбека Нарынбаева родительских прав. В конце прошлого года сотрудники опеки изъяли у мужчины двух сыновей. Как утверждает сам Нарынбаев, поводом для изъятия стал конфликт с инспектором ПДН. Всё это время родной брат Алымбека пытался забрать племянников из детдома к себе, но получал отказы. Прокуратура начала проверку правомерности действий опеки.

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Рубцовский городской суд отклонил иск органов опеки о лишении родительских прав отца-одиночки Алымбека Нарынбаева. В конце прошлого года сотрудники соцслужбы забрали у мужчины двух сыновей, считая, что он не справляется с отцовскими обязанностями.

Теперь, по словам адвоката Нарынбаева Надежды Гольцовой, отцу должны вернуть детей после вступления решения суда в силу.

«По закону надо ждать месяц до вступления решения суда в законную силу, чтобы за это время несогласные могли подать апелляцию. Перспектива, что её удовлетворят, невелика, но это может надолго затянуть процесс возвращения детей», — сообщила Гольцова RT.

Адвокат рассказала, что направила обращение в опеку с просьбой не затягивать процесс воссоединения семьи и начать незамедлительный возврат детей, не дожидаясь вступления суда в силу.

Изъятие детей

Ранее RT рассказывал о 51-летнем жителе алтайского города Рубцовск Алымбеке Нарынбаеве, который в одиночку воспитывал двух сыновей: 14-летнего Актилека и девятилетнего Муслимбека.

В декабре 2019 года сотрудники опеки изъяли у мужчины детей и поместили их в приют. Как утверждает Алымбек, поводом для изъятия послужил конфликт с инспектором по делам несовершеннолетних. Мужчина отчитывал за плохое поведение старшего сына, который пришёл с прогулки избитым, а соседки по коммунальной квартире вызвали полицию.

По словам Алымбека, явившаяся на вызов инспектор по делам несовершеннолетних, не представившись, сразу влетела в их комнату и начала кричать. Отец пытался призвать её к порядку, а когда это не подействовало, не выдержал и вывел её из комнаты в коридор.

Как сообщили RT в городском подразделении Следственного комитета, «за применение насилия в отношении сотрудника власти, а также неподчинение законным требованиям полицейских гражданин был задержан и доставлен в отделение полиции».

В отделении Алымбек провёл всю ночь. Утром ему выписали штраф за неповиновение сотрудникам полиции, а детей доставили в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска», оформив их как заблудившихся.

Спустя 20 дней администрация города приняла постановление об изъятии детей по ст. 77 Семейного кодекса (в связи с угрозой жизни и здоровью), их перевели в детский дом, а отца решили лишить родительских прав.

Родной брат Алымбека из Новосибирска, который 13 лет воспитывает приёмного сына — мальчика, найденного на улице, — хотел забрать племянников из детдома к себе, однако чиновники стали затягивать решение о передаче ему опеки над детьми. Сейчас обоснованность действий чиновников проверяет прокуратура.

В отношении отца детей органы опеки начали процедуру ограничения в родительских правах и подали в суд соответствующий иск.

Прокуратура поддержала отца

Рассмотрение иска состоялось на прошлой неделе. Как рассказала RT адвокат Нарынбаева Надежда Гольцова, представители опеки выступили в суде с противоречивым заявлением.

«С одной стороны, они охарактеризовали положительно отца, заявили, что он работает, не пьёт, правильно воспитывает детей. Психологическая экспертиза подтвердила высокую привязанность мальчиков к нему. Но в тоже время сказали, что он недостаточно уюта создал (это одинокий мужчина, которые вынужден всё время работать, чтоб семью прокормить), на сына кричал, поэтому надо детей забирать», — рассказывает RT адвокат.

При этом она отмечает, что на стороне отца также выступил и прокурор, который признал, что в данной ситуации речь о жестоком обращении с детьми не идёт.

«Жестокое обращение предполагает именно системность и злой умысел, — поясняет Гольцова.— А этого не было. Был единственный разговор на повышенных тонах с провинившимся сыном».

В итоге, по её словам, суд оценил всю совокупность факторов и принял справедливое решение, отклонив иск органов опеки.

Благодаря вниманию общественности

Сам Алымбек считает, что суд встал на его сторону благодаря огласке и вниманию общественности.

«Увидели, что за моей ситуацией следят RT и правозащитники, что общественная организация «Иван Чай» мне помогает, предоставив грамотного юриста, который может профессионально оценить их действия, и решили не рисковать», — говорит Нарынбаев.

При этом мужчина продолжает бороться за свои права, в частности, пытается уже через суд добиться, чтобы его переселили из аварийного жилья, а полицейские, которые грубо задерживали его на глазах у детей, понесли ответственность.

Кроме того, Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль проверку, которую проводят прокуратуры Алтайского края и Новосибирской области, о нарушении прав сыновей Алымбека, которых забрали из семьи и поместили в детский дом. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, проверяется, на каком основании детей так долго не передавали в опеку дяде и соблюдались ли права подростком в детдоме. Мальчики жаловались, что их обижают, бьют и отнимают вещи.