До 1 декабря 2021 года: в МВД назвали сроки запуска проекта по внедрению электронных паспортов

Пилотный проект по внедрению электронных паспортов в Москве запустят до 1 декабря 2021 года, сообщили в МВД России. Документ представляет собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронном носителем информации, на котором будут данные, содержащиеся в бумажном паспорте. В МВД подчеркнули, что электронный паспорт будет отличаться от обычного более высокой степенью защищённости, а также практичностью и износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки.

До 1 декабря 2021 года Министерство внутренних дел России рассчитывает завершить подготовку к пилотному запуску в Москве системы электронных паспортов. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Подготовительная работа ведётся совместно с Минцифры, мэрией столицы, а также другими заинтересованными государственными органами и бизнес-сообществом.

«Этот документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нём будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина Российской Федерации (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях). При этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что электронный паспорт будет отличаться «более высокой степенью защищённости» по сравнению с обычным, бумажным документом, удостоверяющим личность, а также практичностью и износостойкостью. Вдобавок, при утере появится возможность быстрой блокировки.

«Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью», — заметили в МВД.

Отмечается, что основные данные электронного удостоверения личности можно будет считать с помощью мобильного приложения «без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса».

РИА Новости

© Екатерина Штукина

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан стартует в 2021 году. Он также подчёркивал, что задействованная технология была опробована в период первой волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19, когда вводились цифровые пропуска с QR-кодом.

«Цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идёт проверка и всё хорошо», — говорил он.

Кроме того, генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук рассказывал «Российской газете» о том, что в электронный паспорт, помимо основных сведений (ФИО, дата и место рождения, водительские права, СНИЛС и ИНН) будут внесены биометрические данные.

Напомним, что ещё летом 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра России, сообщал, что к 2024 году в России должен произойти полноценный переход на использование электронных удостоверений личности. Также были представлены образец электронного паспорта и специальное приложение «Мой паспорт», которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку «Аврора».

«Правильное и полезное нововведение»

Как заметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, при внедрении новых технологических решений, затрагивающих персональные данные, необходимо соблюсти условия, которые предотвратят попадание личных сведений в публичное пространство.

«Конечно, удобно, когда можно оперативно и быстро, в режиме прикосновения к считывающему устройству, получить всю информацию, которая тебя интересует, поскольку сейчас достаточно часто приходится ходить по инстанциям, это действительно так. Поэтому я считаю, что это правильно и полезно с точки зрения предоставления дополнительных услуг для наших граждан, не вижу здесь негатива. Есть ещё, мне кажется, одно преимущество в решении таких вопросов, когда такие информационные услуги предоставляются на базе устройств, изготовленных на отечественной электронной цифровой базе. Это одновременно является и заказом для нашей электронной промышленности, даёт рабочие места, это всегда, полезно», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин также подчеркнул, что в ходе предварительной работы необходимо объяснить гражданам, насколько переход к электронному формату безопасен, удобен и выгоден.

«Потому что сейчас есть некое недоверие к разным таким цифровым новшествам, в первую очередь, из-за вопроса безопасности. То есть, возможно ли скопировать такую карту, возможно ли её как-то клонировать электронным образом и применить удалённо, допустим, в другом регионе для регистрации кредита или переоформления недвижимости. Как такие угрозы и риски будут обрабатываться и так далее.

По его словам, после разъяснения этих вопросов технологию можно будет применять массово.

«Потому что по текущему состоянию у граждан есть больше вопросов к таким, очень удобным, но визуально-опасным гаджетам», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.