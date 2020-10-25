Проведено более 57 млн тестов: в России за сутки выявили 16 710 случаев коронавируса

В России за последние сутки было выявлено 16 710 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 4455 — в Москве. В Роспотребнадзоре уточнили, что за сутки в стране проведено 550 тыс. тестов на COVID-19. За всё время специалисты провели более 57,3 млн тестирований. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России — 1 513 877.

В России за последние сутки было выявлено 16 710 новых случаев COVID-19, из них 4455 — в Москве.

За это время в стране от коронавирусной инфекции вылечились 7704 человека, 229 пациентов скончались.

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 уточнили, что в столице за минувшие сутки были госпитализированы 1072 пациента с таким диагнозом.

Там добавили, что 10,3% заболевших — дети, 45% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% — от 46 до 65 лет, ещё 10% — от 66 до 79 лет. Граждан старше 80 лет среди заболевших 4,4%.

«На ИВЛ в больницах Москвы находятся 312 человек», — рассказали в оперштабе.

Таким образом, за всё время в России было зарегистрировано 1 513 877 случаев COVID-19, 26 050 человек умерли, 1 138 522 выздоровели.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за последние сутки в стране проведено 550 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением по состоянию на 25 октября остаётся 348 791 человек. Всего в России проведено более 57,3 млн тестов на COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика заболевания коронавирусной инфекцией в столице может начать снижаться.

«Рост идёт, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста. Это даёт огромную надежду, что мы подходим к пику заболеваемости, как многие любят говорить, к плато», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также мэр подчеркнул, что в Москве открыто достаточное количество дополнительных коек.

«С 50-процентным запасом. Это тоже даёт ощущение уверенности в том, что наши больницы справятся», — добавил Собянин.

Градоначальник рассказал, что меры властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции восприняты и выполняются большинством москвичей, никаких других мер в настоящий момент в городе не требуется.

Академик РАН Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, высказал мнение, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране может начать снижаться к концу этого — началу следующего года.

«Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны... тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени: прекратилась передача, вылечились все больные — и всё», — приводит его слова ТАСС.

Он указал на важность таких мер, как неспецифическая профилактика, то есть дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты и гигиена рук, а также максимальный перевод людей на удалённую работу. В случае их выполнения, подчеркнул Онищенко, распространение COVID-19 может прекратиться ещё раньше.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

Тем временем российские регионы продолжают принимать решения об усилении ограничительных мер, исходя из эпидемиологической ситуации.

Так, власти Кемеровской области на фоне пандемии приняли решение перевести все школы региона на дистанционное обучение.

«На период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям», — говорится в сообщении местной администрации.

В этот же период работодатели обязаны перевести не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы.

Кроме того, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил о продлении школьных каникул на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. По словам главы региона, в области, по данным на 24 октября, 173 школьника болели COVID-19, большинство — в лёгкой форме. Решение продлить каникулы для школьников приняло и правительство Еврейской автономной области.

Помимо этого, в Свердловской области сообщили, что одновременно с началом школьных каникул будет введён дистанционный режим обучения в колледжах и техникумах. По мнению эпидемиологов, такая мера позволит «разорвать цепь социальных контактов» учащихся и педагогов и сохранить контроль над заболеваемостью COVID-19.

В свою очередь, власти Тамбовской области приняли решение ввести обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Напомним, что 23 октября президент Владимир Путин заявил, что пока регионы стараются не вводить жёсткие ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Глава государства призвал глав субъектов действовать выверенно и аккуратно, исходя из ситуации на конкретной территории. Он подчеркнул, что эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов.

«И также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса», — добавил президент.