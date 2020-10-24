«Казался лучшим пацаном на свете»: помощь другу стоила мужчине трёх с половиной лет тюрьмы

30-летняя жительница Краснодара Анна Комарова обратилась за помощью в редакцию RT. Она утверждает, что неизвестный напал на неё возле дома, душил и угрожал расправой, если она обратится в полицию. Девушка связывает нападение, а также предшествовавшие ему угрозы в сети с уголовным делом против её гражданского мужа, которого, по её словам, обманом сделали соучастником кражи. RT выяснил детали истории, в которой фигурируют бойцы MMA, белорусская околофутбольная «фирма» и предприниматель-первокурсник.

26 сентября Анна Комарова (фамилия изменена по просьбе героини) возвращалась домой. Было довольно поздно, около полуночи — часа ночи. В частном секторе Краснодара фонарей немного. Возле дома Анны освещение отсутствовало вовсе. Девушка благополучно добралась до калитки, нащупала в рюкзаке ключи и уже собиралась открыть входную дверь. Дома её ждал десятилетний сын.

Неожиданно Анна почувствовала что-то холодное и тонкое на шее. «Меня стали душить. Было очень больно, а потом я начала задыхаться», — вспоминает девушка. Нападавшего она не видела (он подкрался со спины), но слышала его голос.

«Это был мужчина, он сказал: «Это последнее предупреждение, в следующий раз будет нож». И что, если я обращусь в полицию, ребёнок не вернётся из школы», — вспоминает Анна. Больше расслышать она не смогла — потеряла сознание.

«Подъехать поговорить»

С Анной Комаровой мы встречаемся в Москве. Невысокая, хрупкая, с длинными афрокосичками. На шее до сих пор виден тонкий шрам от удавки. Уже второй год она пытается добиться справедливости в деле своего гражданского мужа Виталия Жука. Его осудили летом 2019 года на три с половиной года за грабёж. Анна уверена, что приговор слишком суров, а наказание Виталий отбывает за другого человека.

Жуку было 27 лет, когда он весной 2018-го приехал в Москву на заработки из родной Белоруссии. Устроился администратором в кафе «Бронзовый лев» на Бакинской улице. «Получал немного, даже жить приходилось прямо там же, в кафе», — вспоминает Анна. С Виталием они познакомились в тот же период — сначала заочно, через друзей. Потом увиделись, завязались отношения, Анна стала приезжать в Москву.

В свободное время Жук занимался борьбой. В тот же спортзал ходил Никита Ворожбитов. По словам Анны, у молодых людей было много общего — ровесники, оба из Белоруссии, оба интересуются спортивными единоборствами. Жука подкупало и то, что Ворожбитов был бойцом ММА и популярным блогером. «Казался лучшим пацаном на свете, который никогда не бросает своих друзей, — Виталя так о нём говорил», — вспоминает Анна.

© Фото из личного архива

Когда Ворожбитов обратился с просьбой помочь, Жук согласился не раздумывая. Суть просьбы заключалась в следующем: Ворожбитов занимался перепродажей наушников в родную Белоруссию и города России. Купив очередную партию в Москве, он обнаружил, что несколько комплектов якобы неисправны, и решил обратиться к продавцу. Как следует из показаний Жука в уголовном деле (копия имеется в распоряжении RT), Никита описывал это общение так: «Продавец навстречу не идёт, деньги не возвращает, везде забанил его и не выходит на связь».

«Проще говоря, Ворожбитов представил продавца мошенником, а Виталю попросил вместе с ним подъехать поговорить», — объясняет Анна.

Кроме Виталия, на встречу с продавцом Ворожбитов взял с собой ещё одного приятеля по имени Ян (тоже уроженца Белоруссии). Чтобы выманить продавца на встречу, Ворожбитов заказал партию наушников на имя Яна. Вечером 27 июня все трое приехали к метро «Борисово».

Молодой человек, кинувший Ворожбитова, оказался студентом первого курса Даниилом Рогалёвым. Продажей беспроводных наушников он занимался около полугода, товар хранил дома. На встречу он взял коробку и пакет с наушниками — всего 55 штук. По звонку Яна подошёл к лавочкам у метро. По версии следствия, к нему приблизились Ян и Виталий, последний обхватил Рогалёва сзади и усадил на лавку, удерживая руки. В этот момент подошёл Ворожбитов, Рогалёв узнал его по предыдущей покупке. Ворожбитов с товарищами забрали коробку и пакет с наушниками, после чего скрылись. Также в своих показаниях студент сообщал, что Жук ударил его по щеке, а молодые люди угрожали «проблемами», если он будет куда-либо жаловаться.

Немного другая картина событий складывается из показаний самого Жука, а также из аудиозаписи, сделанной во время происшествия, предположительно, Ворожбитовым (имеется в распоряжении RT).

На ней слышно, как Никита высказывает недовольство качеством купленного в прошлый раз товара, убеждает Рогалёва, что из приобретённых им наушников несколько пар не работают. Также Ворожбитов возмущается, что продавец не выходил с ним на связь. Затем Никита делает предложение, от которого студенту сложно отказаться: принесённые 55 пар Ворожбитов забирает с собой, из них отбирает несколько взамен купленных ранее бракованных, а остальные возвращает Рогалёву. Студент отвечает на это: «Окей». Угроз, как и звуков борьбы или ударов, на записи не слышно. Жук нанесение телесных повреждений Рогалёву также отрицает.

«Не собирался возвращать»

О случившемся студент сразу рассказал отцу. Они решили написать заявление в полицию. Уголовное дело в ОМВД по району Братеево возбудили на следующий же день после «беседы». Действия Ворожбитова и его приятелей квалифицировали как «грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни». Изначально дело возбудили в отношении неустановленных лиц. Но Рогалёв продолжил общаться с Ворожбитовым в соцсетях. «Понимая, что это будет нужно для следствия, я попытался аккуратно поддержать беседу и узнать адрес встречи и номер телефона, которые обязался дать мне Никита», — сообщал Рогалёв следователю.

В переписке Ворожбитов предлагал встретиться 5 июля. Но ни к этой дате, ни в дальнейшем наушники Рогалёву так никто и не вернул.

«Стало понятно, что Ворожбитов и не собирался этого делать», — говорит Анна. По её словам, практически сразу все отнятые наушники Ворожбитов продал в Екатеринбурге. При этом продолжал уверять Рогалёва, что всё вернёт, постоянно перенося сроки.

7 июля задержали Виталия Жука.

«К нему пришли прямо на работу, вскоре арестовали», — рассказывает Анна. Ворожбитов и Ян, по её словам, к тому моменту уехали из России в Белоруссию.

«Причём Никита никого не предупредил, не сказал Виталию, что продавец наушников написал заявление в полицию, хотя он знал об этом от самого Рогалёва», — утверждает Комарова.

Анна не исключает, что Ворожбитов намеренно сдал приятеля. «Уж очень быстро его нашли», — считает девушка. Виталий говорил ей, что Рогалёв не знал ни его телефона, ни даже имени, был знаком только с Ворожбитовым. И только тот знал, где работает Виталий Жук.

Судя по материалам дела, Рогалёв запомнил внешность и приметы Виталия — татуировки на руках. «Но в Москве под это описание подходят сотни тысяч людей», — замечает Анна.

В протоколе допроса свидетеля (одного из оперативников Братеевского ОМВД) говорится, что личность подозреваемого была установлена «в ходе анализа социальных сетей интернет-ресурса по приметам» (здесь и далее — цитаты из материалов уголовного дела).

«Обеспечить явку не представляется возможным»

Ещё в ноябре 2018 года следователь Братеевского ОМВД Ольга Савина дважды просила оперативников установить местонахождение и обеспечить явку Ворожбитова, а в случае невозможности это сделать — выставить его на сторожевой контроль. Но оперативники отказали на основании того, что «Ворожбитов находится за пределами РФ», «обеспечить явку не представляется возможным», а выставить на сторожевой контроль нельзя «в связи с отсутствием полных установочных данных».

В январе 2019 года дело в отношении Ворожбитова и Яна было выделено в отдельное производство. Но задерживать их не спешили, хотя Ворожбитов как минимум один раз возвращался в Россию, причём его визит даже относительно широко анонсировался. Летом 2020 года Никита выходил на бой с Зелемханом Дукаевым в Москве, о чём свидетельствует видео с мероприятия. Полицейские приезжали к месту его проведения. По словам одного из организаторов боя, они готовы были подождать, пока Ворожбитов выступит, и затем уже его забрать. Но в итоге полицейские уехали ни с чем. Спустя несколько часов Ворожбитов вышел на ринг. Тот бой он, кстати, проиграл.

Нечитаемая запись

Следствие длилось восемь месяцев. За это время защитник у Виталия менялся трижды, рассказывает Анна. «Один адвокат умер, пришлось на государственного соглашаться, который, по сути, вообще ничего не делал», — вспоминает девушка.

Один из защитников неоднократно просил следователя приобщить к материалам дела аудиозапись с места происшествия. Но каждый раз ему отказывали с формулировкой, что «аудиозапись получена из неизвестного источника». При этом, как следует из ходатайства адвоката, конверт с диском, по-видимому, в ОМВД даже не исследовали — возвращали защитнику в нераспечатанном виде.

По словам Комаровой, также существует видеозапись встречи возле метро.

«Первая следователь, которая вела дело, говорила, что эта запись есть и она читаемая. Но при передаче дела другому следователю она почему-то стала нечитаемой!» — недоумевает Анна.

В результате записи в материалах дела нет. В главном управлении МВД по Москве на вопросы RT не ответили. «В соответствии со ст. 161 УПК РФ, информация о ходе предварительного расследования уголовного дела не подлежит разглашению», — сообщили в ведомстве.

«Клоунада же»

Никита Ворожбитов говорить с RT отказался. «Клоунада же. То её (Анну Комарову. — RT) душат, то ещё что-то. Завтра по её дому танки стрелять будут. Невменяемый человек она, у нас нет комментариев», — заявил Ворожбитов через своего представителя.

Сегодня Ворожбитов — боец ММА, обладатель нескольких наград в различных единоборствах и блогер с суммарной аудиторией около 500 тыс. человек. В соцсетях он рассказывает о своих боях, уличных драках, а также снимает видео облав на сутенёров и наркоторговцев. Ворожбитов придерживается правых взглядов, выкладывает интервью со скинхедами и представителями ультраправых организаций. По его собственным словам, Никита с 2010 года состоит в списках экстремистов после участия в акции националистов «Славянский марш».

В 2019 году он переехал в Санкт-Петербург и сблизился с Вячеславом Дациком, продолжая заниматься тем же, что и в родном Могилёве, — устраивать рейды против проституции и наркоторговли. Белорусские медиа связывали отъезд Ворожбитова с вниманием правоохранителей к самосудам, которые он устраивал.

По словам лично знакомых с Никитой людей, Виталий Жук — не первый, для кого знакомство с ним закончилось тюрьмой.

RT удалось связаться с человеком, который знает Ворожбитова с 2011 года. По словам собеседника, в 2012—2015 годах Никита возглавлял крупную фанатскую «фирму» (неформальное объединение футбольных болельщиков) могилёвского клуба «Днепр» под названием «С.Е.М.Ь.Я».

«В 2015-м за неё взялись силовики, и Никита знал об этом — его постоянно видели у главы могилёвского УБОПа. Все знали, что они общаются, — рассказывает источник. — В какой-то момент Ворожбитов решил уйти из фирмы, поставив за главного вместо себя своего одноклассника. А буквально через несколько дней всех их задержали — всех, кроме Никиты».

В результате, продолжает источник, два человека получили реальные сроки за хулиганство и драки.

«Но самому Никите ничего не было, его даже никуда не вызывали, хотя это он был лидером все эти годы», — подчёркивает собеседник RT.

«Корыстный умысел налицо»

В том, что именно Ворожбитов — организатор и основной виновник кражи наушников, не сомневается и потерпевшая сторона. В разговоре с Анной (запись беседы опубликована в открытом доступе) Рогалёв-старший рассуждает, что именно Ворожбитов является организатором преступления, а Жука и Яна просто «ввели в заблуждение». «Корыстный умысел у Ворожбитова налицо, есть объективная сторона преступления», — говорит отец потерпевшего.

RT не удалось связаться с Даниилом Рогалёвым и его отцом Олегом. По словам Анны Комаровой, они хотят «максимально дистанцироваться» от произошедшего.

Но показательно, что сам Даниил Рогалёв на суде ходатайствовал о смягчении наказания Жуку «в связи с его деятельным раскаянием и полной компенсацией материального ущерба». «Претензий к Жуку не имею», — сообщал потерпевший.

Виталия Жука приговорили в мае 2019 года к трём с половиной годам лишения свободы. За счёт времени, проведённого в СИЗО, большую часть заключения он уже отбыл, и выходит на свободу в мае 2021-го.

Однако Анна Комарова надеется на пересмотр дела и наказание организатора.

«Следят за мной, пишут угрозы в соцсетях, — утверждает она. — Мне прямо писали, что, если я не прекращу шум в СМИ, мне несдобровать. Приезжали в колонию к мужу и ему точно так же угрожали, вынуждали просить меня замолчать».

Имён тех, кто угрожает ей и Виталию, Анна назвать не может, она с этими людьми не знакома.

По словам Комаровой, по поводу угроз она обращалась в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело, якобы заявив, что «даже нет статьи такой — за угрозы в интернете».

Сейчас вместе со своим адвокатом Анна готовит обращение в прокуратуру Краснодарского края.