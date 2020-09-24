«Хотим добиться максимального наказания»: сестра жертвы ДТП с участием сына брянского вице-губернатора — о ходе дела

Сестра погибшего в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области рассказала RT о расследовании инцидента. По словам женщины, дело пока не переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, а сын чиновника, которого, по данным СМИ, уже оштрафовали и лишили водительских прав, находится в больнице. Женщина намерена обратиться к Генпрокурору РФ.

18 сентября на проспекте Ленина в Советском районе Брянска 33-летний родственник высокопоставленного чиновника, находившийся за рулём Volkswagen Touareg, врезался в стоящий впереди Toyota Will. От сильного удара иномарку отбросило на Mitsubishi Lancer. В результате водитель Toyota, 35-летний Дмитрий Пугачёв, был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, от которой в последствии скончался.

Как утверждают очевидцы, Резунов был сильно пьян и скрылся с места аварии.

По данным СМИ, 19 сентября суд лишил родственника высокопоставленного чиновника водительских прав и обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за нетрезвое вождение.

21 сентября стало известно о смерти Пугачёва. В тот же день вице-губернатор Александр Резунов подал в отставку и попросил простить его сына.

Сестра погибшего Алла Пугачёва рассказала RT, как она узнала об аварии с участием своего брата.

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© Алла Пугачева

— Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит по делу? Его уже переквалифицировали?

— Пока дело не переквалифицировано. Виновник находится в больнице. Мы не знаем, какие у него травмы. В больницу он обратился только четыре дня спустя — после того, как стало известно о смерти брата. Мы считаем, что это сделано для того, чтобы избежать наказания. Если бы его что-то беспокоило, он бы обратился за помощью сразу, а не ждал несколько дней.

— Разыскивали ли его правоохранительные органы после аварии?

— Насколько мы знаем, после ДТП его никто не разыскивал. Уголовное дело было возбуждено по факту аварии 18 сентября.

— Вы знаете, откуда он ехал в таком состоянии?

—Нет. Знаем только, что он ехал в той же полосе, что и Дима, на очень огромной скорости.

— Как вы узнали о том, что произошло?

— О произошедшем я узнала только полдевятого утра. Мне стали звонить друзья и спрашивать: «Где Дима? Что с ним?» Я им сначала отвечала, что он, наверное, гуляет. А потом мне рассказали правду. Они прочитали об этом в соцсетях. В девять часов мы уже точно поняли, что это именно Дима попал в аварию.

— Что говорили врачи о состоянии Дмитрия?

— Врачи изначально не давали нам никаких надежд. Говорили, что травма несовместима с жизнью, что стоит только надеяться на чудо — была очень малая вероятность, что Дима сможет выжить. Травма очень серьёзная.

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— С вами на связь выходил Резунов или его отец?

— Нет. Его отец тоже с нами связаться не пробовал. На связь только выходили его представители. Но мы и разговаривать с ними не стали. Они пришли в тот самый момент, когда у нас было прощание с телом. Нам было не до них. У нас горе. Единственное, мы сказали им: «Где вы были раньше?». Потому что до этого все три дня они с нами связаться не пытались.

— Какого наказания вы хотите добиться?

— Я хочу, чтобы согласно закону, виновный получил максимальное наказание. Чтобы в дальнейшем никто не пострадал. Этот человек неоднократно попадался за рулём в нетрезвом состоянии. Мы не хотим, чтобы его отпустили и в дальнейшем эта ситуация повторилась.

— Что вы планируете сделать в ближайшее время?

— Нам бы очень хотелось добиться помощи Генпрокурора РФ Игоря Краснова, чтобы он оказал нам содействие в расследовании этого дела. Мы боимся, что всё может сойти на нет и виновный уйдёт от ответственности. Конечно, мы пытаемся сейчас через СМИ максимально придать это дело огласке.

— Расскажите, пожалуйста о Дмитрии. Судя по его страничке в соцсети, он увлекался автомобилями.

— Брат очень увлекался автомобилями. Состоял в группе любителей Toyota Will. При любой возможности старался модернизировать свою машину, вкладывал в неё все силы. Он был творческий и разносторонний человек. Старался пробиться на телевидение: выступал в ток-шоу, играл в некоторых эпизодических ролях в кино. Был членом движения «Наши». Они ездили отдыхать на Селигер. Он был очень инициативный, активный, дружелюбный. Был лидером и заводилой. Все друзья говорят о нём только добрые и тёплые слова.