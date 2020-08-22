Ошибочно лишённому прав сотруднику «Роскосмоса» могут скоро их вернуть

Делом подмосковного автомобилиста Андрея Ильина, который, по его словам, никогда не бывал в Санкт-Петербурге, но был наказан за пьяное вождение в этом городе, после публикации RT заинтересовалась Генпрокуратура РФ. Надзорное ведомство в ближайшее время опротестует судебные решения, что может помочь сотруднику «Роскосмоса» доказать свою невиновность и снова сесть за руль.

© Фото из личного архива

Вмешательство прокуратуры

Генпрокуратура РФ отреагировала на публикацию RT о сотруднике «Роскосмоса» из Подмосковья Андрее Ильине, которого в прошлом году заочно лишили водительских прав в Санкт-Петербурге.

По словам мужчины, он никогда не посещал этот город, однако в 2019 году районные суды Северной столицы признали его виновным в двух административных правонарушениях: езде без номеров и нетрезвом вождении. За последнее правонарушение его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

О взысканиях Ильин узнал случайно лишь в середине апреля 2020-го при попытке оформить цифровой пропуск для перемещения по региону в условиях эпидемии коронавируса. Оказалось, что кто-то воспользовался его персональными данными, подделал водительские права и предъявлял их в Санкт-Петербурге инспекторам при проверках. В итоге на Ильина составляли протоколы, которые затем уходили в суды.

В надзорном ведомстве детально изучили ситуацию автомобилиста.

«Установлено, что на основании постановления мирового судьи судебного участка №180 г. Санкт-Петербурга от 2 сентября 2019 года по делу об административном правонарушении Ильин А.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, на основании постановления мирового судьи судебного участка №131 Невского района г. Санкт-Петербурга от 10 декабря 2019 года Ильин А.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сообщили RT в Генпрокуратуре.

«Прокуратура истребовала и изучила указанные материалы административных производств. В настоящее время в целях восстановления прав гражданина прокуратура г. Санкт-Петербурга рассматривает вопрос о принесении протестов на вышеуказанные постановления мировых судей о назначении административных наказаний. Проверка не завершена», — заявили в ведомстве.

Кроме того, сам Ильин на этой неделе получил по почте ответы на обращения, ранее направленные им в две районные прокуратуры Северной столицы.

Так, в документе от прокуратуры Невского района подробно приводятся обстоятельства эпизода с нетрезвым вождением, произошедшего поздно вечером 9 октября 2019 года, указан автомобиль нарушителя и его госномер (Андрей Ильин никогда не владел им), а также приводится ещё одна любопытная деталь.

© Фото из личного архива

Нарушитель при составлении протокола назвал полицейским свой домашний адрес (при отсутствии других документов кроме водительских прав, стражам порядка пришлось верить ему на слово), и именно туда позже приходили все уведомления из суда. Однако они не были доставлены адресату, а при проверке по специальной базе полицейские позже выяснили, что по указанному адресу Андрей Ильин никогда не проживал.

В том же ответе от прокуратуры Невского района Ильину сообщили о возбуждении местным отделом полиции 14 августа уголовного дела по факту подделки документов, расследование которого находится на контроле районной прокуратуры.

Ищите женщину



Также в ситуации с Ильиным разбирается МВД. Дело в том, что в начале июня его история получила новый поворот.

Оказалось, что злоумышленник, использовавший поддельные права на имя Ильина, не только нарушал ПДД, но и совершил преступление — избил женщину.

Задержавшим его полицейским он предъявил водительское удостоверение. Несмотря на отсутствие других документов, мужчину отпустили под подписку о невыезде, и он исчез. Полицейские позвонили Андрею Ильину, когда поняли, что подозреваемый использовал поддельный документ, и попросили вспомнить, нет ли у него недоброжелателей в его родном Приозёрске, которые могли таким образом отомстить ему. Однако сотрудник «Роскосмоса» родился не в Приозерске, расположенном в Ленинградской области, а в городе с похожим названием на территории Казахстана — Приозёрске — и ничем помочь полицейским не смог.

В ответе на запрос RT в МВД рассказали, что обращения по поводу административных правонарушений, поступавшие в ведомство от настоящего Ильина, ранее были рассмотрены. А вот прояснить ситуацию с новым преступлением мнимого Ильина не смогли.

«В ходе рассмотрения было установлено, что автомобиль, которым управлял мужчина, дважды останавливался сотрудниками ДПС за нарушение ПДД. В установленном законом порядке сотрудники полиции составили в отношении нарушителя административные протоколы об административном правонарушении, которые были направлены в суд для принятия решения. Далее было установлено, что упомянутый нарушитель предъявлял поддельное водительское удостоверение. Об этом были уведомлены подразделения полиции в Невском и Пушкинском районах Петербурга. Отделом дознания УМВД России по Невскому району по результатам проведения процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». — RT)», — говорится в ответе пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас полиция Пушкинского района завершает аналогичную процессуальную проверку, по результатам которой ожидается возбуждение аналогичного уголовного дела.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, причастного к совершению указанного противоправного деяния», — отмечается в документе.

Что касается третьего эпизода использования поддельных водительских прав на имя Ильина, имевшего место зимой 2020 года, то в ответе на запрос RT отмечается, что имеющихся у Ильина данных о следователе, которые были указаны в запросе RT (фамилию и место работы женщины он не запомнил), оказалось недостаточно для проверки запрашиваемой информации.

«Устал находиться в состоянии неопределённости»

Ранее RT неоднократно рассказывал о похожих случаях привлечения к ответственности за чужие правонарушения невиновных автомобилистов. Именно протест прокуратуры, который, как ожидается, вскоре будет подан по административным делам Ильина, давал возможность относительно быстро исправить судебную ошибку и восстановить справедливость.

Сам Андрей Ильин серьёзным подвижкам по своему делу, естественно, рад.

«Конечно, рад, что всё сдвинулось с мёртвой точки. Не скажу, что сильно, потому что устал уже находиться в таком состоянии неопределённости, но в целом, конечно, восприятие позитивное», — заявил он RT.

«Думаю, эмоции появятся, когда уже окончательно всё решится, вернут права и смогу наконец сесть за руль. Но от себя хотел бы уже сейчас отдельно поблагодарить ваш телеканал за то, что откликнулись на моё обращение, что морально меня поддерживаете. Я не сомневаюсь, что сам факт освещения этой странной ситуации в одном из ведущих СМИ очень помог», — отметил мужчина.

«Ещё неизвестно, сколько бы мне одному понадобилось времени, чтобы до всех достучаться и чтобы что-то начало двигаться», — подытожил Ильин.