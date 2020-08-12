Обладателя поддельных прав на имя сотрудника «Роскосмоса» подозревают в избиении женщины

Житель Подмосковья Андрей Ильин, которого ранее заочно оштрафовали и лишили прав за нарушения, совершённые владельцем поддельного водительского удостоверения на его имя, столкнулся с новой проблемой. В январе неизвестный мужчина избил женщину в Санкт-Петербурге, после чего показал сотрудникам полиции всё те же поддельные права. Полицейские отпустили нарушителя под подписку о невыезде, после чего злоумышленник исчез. Сейчас Ильин пытается отменить решения о штрафах и лишении прав, а также найти человека, который пользуется украденными данными.

© Фото из личного архива Андрея Ильина

Злоключения жителя подмосковного посёлка Тарасовка Андрея Ильина, который ранее мировым судом Санкт-Петербурга был лишён водительских прав за пьяную езду, продолжаются. Пока сотрудник «Роскосмоса» безуспешно пытается разобраться с судебными ошибками, оказалось, что неизвестный, который использует поддельные водительские права с его персональными данными, совершил уголовное преступление.

При этом даже этот факт пока никак не помог Ильину добиться справедливости и разобраться с возникшей правовой коллизией — оказалось, что злоумышленника с единственным документом на руках, и то поддельным, отпустили под подписку о невыезде, а теперь не могут найти.

Напомним, что 14 апреля 2020 года Ильин, пытаясь оформить цифровой пропуск, необходимый для передвижения в условиях пандемии коронавируса, неожиданно для себя узнал, что уже довольно давно лишён водительских прав.

Оказалось, ещё в 2019 году он заочно был дважды привлечён к административной ответственности в Санкт-Петербурге, где никогда в жизни не был. Его наказали за езду без номеров и нетрезвое вождение автомобиля, к которому он не имеет никакого отношения.

В итоге суды признали Ильина виновным и за езду без номеров он получил штраф 5 тыс. рублей, а за нетрезвое вождение был лишён прав на полтора года со штрафом 30 тыс. рублей.

© Фото из личного архива Андрея Ильина

В условиях пандемии и серьёзных ограничений Ильин долгое время даже не мог узнать детали якобы совершённых им правонарушений. А когда ему удалось что-то выяснить и понять, что некий злоумышленник использует поддельные водительские права с его данными, он стал писать заявления в правоохранительные органы.

«Я обратился в СК по Ленинградской области через интернет-приёмную по факту подделки документов и попросил разобраться и возбудить уголовное дело по ст. 327 УК РФ. СК по области пересылает обращение в городской СК. Но оттуда через пару недель мне прислали ответ, что оно, оказывается, тоже не по адресу и они переслали моё заявление в МВД. Написали, что это не их компетенция, хотя дела по подделке документов, насколько я знаю, расследует именно Следственный комитет. В итоге снова тишина, жду дальше, и 9 июня мне звонит девушка с незнакомого номера — оказалась, что она следователь из полиции Санкт-Петербурга», — рассказывает Ильин.

Мужчина обрадовался, будучи уверенным, что по его заявлению наконец началась какая-то работа. А следователь, как вспоминает Ильин, в свою очередь, очень удивилась: она была явно не в курсе его истории с лишением прав и звонила совершенно по другому поводу.

Следователь (её имени Андрей не знает) рассказала ему, что 28 января 2020 года в Петербурге избили женщину. После задержания злоумышленник предъявил то самое водительское удостоверение на имя Андрея Ильина, на основании которого жителя Тарасовки ранее лишили прав.

© Фото из личного архива Андрея Ильина

Собеседница из Санкт-Петербурга попросила мужчину рассказать, какие дорожные штрафы приходили ему ранее и на какие автомобили, чтобы попытаться найти подозреваемого, который пропал из поля зрения полиции. Как оказалось, несмотря на то что других документов, кроме левых прав, у него при себе было, он сразу был отпущен под подписку о невыезде.

«Как я понял, только через 4,5 месяца они вдруг осознали, что он пропал, и стали его искать. Подняли документы и, сравнив фотографии на тех правах, что он предоставил, с моей, которая у них там в базах данных где-то нашлась, поняли, что никакой он не Андрей Ильин. В итоге обратились ко мне. Сказали, что пришлют копию тех водительских прав, и попросили посмотреть: вдруг это кто-то из моих знакомых по Приозёрску, может, кто-то мне мстит, потому что этот мужик сказал при задержании, что родился в этом городе. Но он, даже если родился там реально, видимо, имел в виду Приозёрск, который в Ленинградской области, а я в родился в совсем другом Приозёрске, который на военном полигоне в Казахстане», — рассказал мужчина.

После того как Ильин сказал, что никогда не видел этого человека и вообще ни разу не был в Петербурге, больше ему никто не звонил.

«Была ещё небольшая переписка с ней в мессенджере, я там поделился мнением, как можно попытаться его найти: может, через штрафстоянки какие-то, где он машину забирал. Но она сказала, что они и без моих советов знают, как и что делать», — добавил он.

Житель Подмосковья считает, что сотрудники правоохранительных органов в этом деле проявили невнимательность.

«По-хорошему должны были взять отпечатки пальцев, куда-то его внести. Человек же не петрушку у метро продавал, а избил женщину. Возвращаясь к истории с лишением меня водительских прав, я, может, чего-то не понимаю, но если права выписаны в Смоленской области, о чём говорит код подразделения 6728, а сам номер прав начинается с цифры 50, что явно говорит о принадлежности к Подмосковью... В подлинном документе такого же просто не может быть. И почему на это не обратили внимания сотрудники ГИБДД, непонятно» — рассказал Ильин.

© Фото из личного архива Андрея Ильина

Свои водительские права мужчина так и не сдал, поэтому срок лишения у него до сих пор не начался, но и закон нарушать Ильин тоже не хочет, поэтому его автомобиль так и стоит во дворе без движения, до сих пор на зимней резине.

«Со штрафами тоже интересно. Оба взыскания в 5 тыс. и 30 тыс. рублей так и висят в базе судебных приставов, но они с меня уже списали 5 тыс. рублей в качестве штрафа за просрочку по оплате первого пятитысячного штрафа. Дозвониться до них и что-то объяснить при этом невозможно — я пытался два месяца: либо занято, либо никто не отвечает. Обращался и письменно, но ответа нет», — отметил Ильин.

Не легче обстоит ситуация и с двумя мировыми судами Петербурга, где его привлекли к ответственности.

«Узнав в апреле о лишении, два месяца с ними бодался: звонил, писал, пытаясь хоть что-то узнать о «своих» подвигах. В одном суде мне сказали, что всё вышлют по почте, но адреса-то моего у них не было реального, поэтому, естественно, я ничего не получил. Второй суд, как оказалось, прислал через два месяца. Но узнал я об этом, уже когда, устав ждать ответа, сам пошёл на почту. Там я выяснил, что письмо приходило (причём довольно быстро), пролежало в отделении семь дней и они его как невостребованное отправили обратно. При этом, естественно, никаких квитанций мне никто не приносил, хотя у меня постоянно кто-то дома, и в почтовый ящик почтальон ничего не кидал. В общем, полное безобразие. Ехать в Питер и чего-то на месте добиваться ни желания, ни времени особо нет, на работе сейчас просто завал», — сетует он.

© Фото из личного архива Андрея Ильина

Ильин неоднократно писал и в ГИБДД Санкт-Петербурга, но на эти заявления мужчине сообщили, что ему следует обращаться в мировой суд. Сейчас он ждёт ответа по существу на обращение в местную прокуратуру. Что касается МВД, то там признали факт использования поддельного документа.

Также Ильин не понимает, почему следователь позвонила ему лишь 9 июня, хотя нападение на женщину было совершено в январе.

«Я, конечно, не могу утверждать, что этим делом о нападении на женщину больше четырёх месяцев просто никто не занимался, но выходит именно так, иначе бы на меня вышли намного раньше», — рассказывает он.

Но и в такой работе правоохранительных органов Ильин видит некоторые плюсы.

«Жил бы я в Питере — за мной из органов бы пришли, и потом замучился бы доказывать свою невиновность, — с грустной иронией отмечает он. — Хорошо ещё, что тут статья серьёзная, где нельзя просто повесить штраф, не вникая, как с пьянкой: приходится разбираться, что-то делать. Буду надеяться, что рано или поздно эти проблемы закончатся — всё же рано или поздно этого человека найдут и накажут, а эти решения отменят».

RT направил запрос в МВД России с просьбой разобраться в ситуации с Андреем Ильиным.

Как уже неоднократно рассказывал RT, добросовестные водители по всей стране нередко становятся жертвами преступников, которые используют их персональные данные при изготовлении поддельных водительских прав с фотографией «покупателя». Из-за того что сотрудники ГИБДД и судьи порой не могут выявить подделку, ни в чём не повинных граждан привлекают к административной ответственности, тогда как реальные нарушители уходят от наказания. Доказывать свою невиновность пострадавшим от рук мошенников оказывается крайне сложно, при этом, как правило, о наложенных взысканиях они узнают спустя значительное время после совершения правонарушения, что сильно осложняет процесс обжалования уже принятых судебных решений.