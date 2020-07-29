«Где буду полезен, там и буду работать»: мандат Михаила Дегтярёва в Госдуме достался молодому депутату из Саратова

В среду, 29 июля, на заседании Центризбиркома было принято решение передать депутатский мандат врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва депутату от ЛДПР Саратовской областной думы Дмитрию Пьяных. Молодому политику всего 27 лет, и до последнего времени он возглавлял в Саратове парламентский комитет по спорту, туризму и делам молодёжи. О своих планах на будущее Дмитрий Пьяных рассказал в эксклюзивном интервью RT.

Центризбирком (ЦИК) на заседании 29 июля передал вакантный мандат депутата Госдумы представителю ЛДПР Дмитрию Пьяных. Место для 27-летнего депутата Саратовской облдумы освободилось после того, как Михаил Дегтярёв с поста главы думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи был назначен врио губернатора Хабаровского края.

«Передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Пьяных Дмитрию Сергеевичу», — отмечается в постановлении ЦИК РФ.

Instagram

© d.pyanykh

После вручения удостоверения главой ЦИК Эллой Памфиловой Пьяных поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду на то, что сможет оправдать ожидания избирателей. Вопрос распределения Дмитрия Пьяных в какой-либо думский комитет пока не обсуждался, он будет решён во время осенней сессии парламента. В Саратове, будучи одним из двух членов ЛДПР в местном парламенте, Пьяных занимал пост главы комитета по спорту, туризму и делам молодёжи.

Несмотря на весьма молодой для политика возраст, Пьяных не стал самым молодым депутатом Госдумы. С 2016 года в парламенте страны работает ещё один представитель ЛДПР, Василий Власов, получивший мандат в 21 год.

В интервью RT Дмитрий Пьяных поделился эмоциями в связи с назначением и рассказал о себе и дальнейших планах по работе на новом месте.

— Дмитрий Сергеевич, поздравляем вас с назначением. Как восприняли новость?

— Спокойно. Я не удивился. Наша партия всегда поддерживала молодые кадры по всей стране, поэтому воспринял эту новость адекватно, с полным чувством ответственности за предстоящую работу.

Также по теме Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста...

— Михаил Дегтярёв как-то отреагировал на то, что вы заняли его место в парламенте?

— Лично мне он не звонил, и в открытых источниках я тоже пока реакции не видел. Но мы с ним знакомы.

— Что сказали друзья, знакомые?

— Готовы мне всячески помогать. В целом все отреагировали адекватно.

— Какие задачи ставите себе в работе на новом месте?

— Основная задача — это законотворческая деятельность, работа с избирателями на местах. У меня большой избирательный округ, здесь большое количество проблем. Поэтому на основе работы с избирателями будет формироваться соответствующая повестка. Всё будет зависеть от запросов, жалоб, пожеланий людей. Для себя какого-то приоритетного направления пока не вижу. Где я буду полезен фракции больше всего, там и буду работать.

— Расскажите немного о себе.

Я родом из Саратовской области, родился в селе Большие Озерки Балтайского района. Биография у меня достаточно короткая в силу возраста. В начале августа мне исполнится 28 лет. Среднюю школу окончил в Саратове, затем — техникум железнодорожного транспорта. У меня два высших образования: техническое (Саратовский государственный технический университет) и управленческое (Поволжский институт управления — филиал РАНХиГС). Сейчас пишу кандидатскую диссертацию по экономике, поэтому, в принципе, в любой сфере могу быть полезен.

Отслужил срочную службу в армии. В ЛДПР состою с 2014 года, с 2015-го являюсь координатором Саратовского регионального отделения партии. Есть семья, двое детей. Жена на данный момент находится в декретном отпуске.

В свободное от работы время занимаюсь спортом, в основном игровыми видами: футбол, хоккей, волейбол. Мне как минимум год предстоит работать в Москве, поэтому планирую перебраться туда с семьёй.

Instagram

© d.pyanykh

Срочная замена

Напомним, что Михаил Дегтярёв временно возглавил Хабаровский край 20 июля по указу президента России Владимира Путина. В тот же день президент «в связи с утратой доверия» освободил от должности ранее арестованного и доставленного в Москву губернатора региона, представителя ЛДПР Сергея Фургала.

Теперь уже бывшего главу Хабаровского края Следственный комитет обвиняет в организации тяжких преступлений, в том числе заказных убийств. На следующий день, 21 июля, Михаил Дегтярёв официально досрочно сложил свои депутатские полномочия.

Сам Пьяных попал в саратовскую областную думу как координатор регионального отделения ЛДПР. В областном списке партии на выборах в парламент он шёл вторым вслед за Владимиром Жириновским, который затем отказался от мандата.