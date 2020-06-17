После публикации RT сельскому фельдшеру выплатили подъёмные

RT добился выплаты подъёмных сельскому фельдшеру Евгению Крыжину. Мужчина пять лет воевал в составе ополчения ДНР, а в 2019 году решил вернуться к мирной жизни и устроился на работу фельдшером в новосибирском посёлке Линёво. Мужчина обратился в региональный Минздрав, чтобы получить положенные ему по закону подъёмные. Однако в выплатах ему отказали, сославшись на отсутствие необходимых документов. После публикации RT региональная прокуратура провела проверку и установила, что в выплатах отказали неправомерно. В итоге Евгению перевели положенные деньги.

© Фото из личного архива Евгения Крыжина

После публикаций RT сельский фельдшер Евгений Крыжин смог получить положенные по закону подъёмные. Ранее Минздрав несколько раз неправомерно отказывал в компенсации медику.

Как уже сообщал RT, россиянин Евгений Крыжин почти пять лет воевал в Донбассе в составе ополчения. В декабре прошлого года он решил вернуться к мирной жизни и вспомнил о своей гражданской профессии фельдшера. В рамках программы «Земский фельдшер» он приехал в рабочий в новосибирский посёлок Линёво, где несколько лет не было своего врача. Мужчину назначили заведующим фельдшерско-акушерским пунктом. Однако получить положенные по закону подъёмные ему не удалось.

В выплатах отказали

Как рассказывал RT cам Евгений, в рамках программы «Земский фельдшер» он должен был получить около 500 тыс. рублей подъёмных. На эти деньги мужчина собирался обустроить быт, приобрести мебель, бытовую технику.

20 января 2020 года медик послал в ведомство необходимый комплект документов. Однако чиновники отказали ему в выплатах, заявив, что он не предоставил подтверждение регистрации по месту жительства.

Крыжин объяснял, что ему приходиться снимать за 12 тысяч рублей квартиру, поскольку служебное жилье ему не выделили. Поэтому в качестве подтверждения места жительства он и отправил копию договора аренды жилого помещения, заверенную по всем правилам. При этом, как подчёркивал Крыжин, в постановлении о выплатах никак не прописано, каким именно образом надо подтверждать место жительства.

Сначала Евгений пытался сам разобраться в ситуации, не привлекая внимания. Но переговоры кончились тем, что в региональном Минздраве ему приватно сообщили, что на деньги рассчитывать не стоит, даже если он оформит регистрацию, просто потому что бюджет на 2019 год уже закрыли.

Поддержка прокуратуры

После публикации RT историей Евгения Крыжина заинтересовалась новосибирская прокуратура. Надзорный орган провёл проверку, которая подтвердила, что Крыжин предоставил в полном объёме необходимые документы, предусмотренные региональным нормативным правовым актом, принятым во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». А значит, в выплате средств ему отказали незаконно.

«Чиновники министерства необоснованно отказали медицинскому работнику в единовременной денежной выплате, поскольку, по их мнению, у заявителя отсутствовала регистрация по месту жительства (пребывания)», — заявили RT в прокуратуре.

23 апреля прокуратура вынесла министру здравоохранения Новосибирской области представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, прокуратура взяла дело на контроль.

«Хочу встретить здесь старость»

По словам Евгения, после того, как прокуратура внесла представление, чиновники из регионального минздрава «взяли паузу» и долгое время с ним не связывались. По его словам, он даже стал опасаться, что чиновники решили проигнорировать требования надзорного органа. Но неожиданно ситуация изменилась.

«В конце мая минздрав снова запросил пакет документов, 28 мая я его собрал и отправил, а уже 29 мая днем мне на электронную почту пришло уведомление, что со мной готовы заключить со мной контракт», — рассказывает Крыжин.

Первого июня он съездил в ведомство и подписал договор, а вечером 10 июня ему перечислили долгожданные деньги.

«Этого удалось добиться только благодаря тому, что СМИ смогли привлечь внимание к проблеме, а то могли бы и прокуратуру отшить. Если бы не такой резонанс, ничего бы не было. Сегодня позвонили из прокуратуры, спросили, всё ли в порядке, разрешилась ли ситуация. Я, соответственно, ответил, что всё в порядке, поблагодарил за помощь», — рассказывает доктор.

Получив долгожданную компенсацию, Евгений Крыжин продолжает обживаться в рабочем посёлке. Он говорит, что работа ему очень нравиться, хотя и оказалась трудной. Иногда в день приходится принимать до тридцати человек.

Евгений хочет связать с этими местами свою жизнь и уже присмотрел себе «очень неплохой» участок земли под строительство дома.

«Мне нравиться здесь жить и работать, и я хочу здесь встретить свою старость», — говорит он.