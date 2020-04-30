Прокуратура обязала новосибирский Минздрав выплатить подъёмные сельскому фельдшеру

Прокуратура Новосибирской области внесла представление региональному министру здравоохранения и обязала ведомство выплатить подъёмные сельскому фельдшеру Евгению Крыжину. Мужчина несколько лет воевал в ополчении в Донбассе, а в конце 2019-го решил вернуться к мирной жизни. По программе «Земский фельдшер» он переехал в посёлок Линёво, однако чиновники отказали ему в положенной по закону выплате. После публикации RT прокуратура провела проверку, которая подтвердила, что отказ был неправомерным. Региональный Минздрав должен устранить нарушение закона.

© Фото из личного архива Евгения Крыжина

Прокуратура Новосибирской области после публикации RT провела проверку в региональном Минздраве. По её результатам надзорное ведомство поддержало фельдшера Евгения Крыжина, который с начала года не может добиться, чтобы ему выплатили положенные подъёмные по программе «Земский фельдшер».

«Прокуратура внесла (23 апреля т. г.) министру здравоохранения Новосибирской области представление об устранении нарушений требований федерального законодательства», — сообщили RT представители прокуратуры.

По их словам, исполнение требований прокуратуры взято на контроль.

В выплатах отказали

Ранее RT рассказывал историю Евгения Крыжина, который в декабре 2019 года перебрался в Новосибирскую область, в рабочий поселок Линёво. Там он устроился в центральную районную больницу на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшера.

Евгений с 2014 года воевал в ополчении в Донбассе. Потом решил вернуться к мирной жизни и вспомнил о гражданской профессии. Крыжин прошёл переподготовку и восстановил медицинскую квалификацию. В Линёво долгое время не было своего медработника, поэтому раньше по каждому случаю в посёлок приходилось посылать скорую помощь.

Работа у фельдшера в посёлке, как рассказал Крыжин, непростая: в день он принимает по 20—30 человек. Также он сейчас проводит регулярные осмотры престарелых граждан, которые оказались в группе риска из-за эпидемии коронавируса (таких на его участке 115 человек).

В рамках программы «Земский фельдшер» региональный Минздрав должен был выплатить Крыжину около 500 тыс. рублей подъёмных.

20 января 2020 года медик послал в ведомство необходимый комплект документов. Однако чиновники отказали ему в выплатах— Крыжин якобы не предоставил документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.

Евгений живёт в съёмной квартире, служебное жильё ему ещё не выделили. Поэтому в качестве подтверждения места жительства он и отправил копию договора аренды жилого помещения, заверенную в соответствии со всеми требованиями постановления о предоставлении выплат.

При этом, как отмечает Крыжин, в постановлении о выплатах никак не регламентируется, каким именно образом надо подтверждать место жительства.

Евгений несколько раз обращался в региональный Минздрав, чтобы разобраться в ситуации. По его словам, кончилось тем, что представитель ведомства приватно сообщил ему, что на подъёмные не стоит рассчитывать, даже если он оформит регистрацию, потому что бюджет на 2019 год закрыли.

Не учли нормы законодательства

В новосибирской прокуратуре подтвердили, что Крыжин приложил к заявлению все необходимые документы (в том числе копию договора коммерческого найма жилого помещения), предусмотренные региональным нормативным правовым актом, принятым во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

«Однако чиновники министерства необоснованно отказали медицинскому работнику в единовременной денежной выплате, поскольку, по их мнению, у заявителя отсутствовала регистрация по месту жительства (пребывания)», — отметили в прокуратуре.

Принимая такое решение, как пояснили представители ведомства, должностные лица не учли нормы законодательства, согласно которым регистрация по месту жительства в пределах России или отсутствие таковой «не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан».

По словам Евгения, представители Минздрава связались с ним после того, как получили представление от прокурора, но беседа вышла «довольно странной».

«Минздрав со мной связывался вчера по странному поводу — обсудить моё письмо в ответ на их отказ. Получили от меня пояснение, что я хочу свои деньги. Ответили: ну, мол, хорошо. И положили трубку», — рассказал Крыжин.

Как говорит Евгений, у него до сих пор нет уверенности, что положенные деньги ему оперативно перечислят. «Приятно, конечно, но представление прокуратуры — это одно, а получить деньги в руки — это немного другое. Есть вероятность, что министерство будет затягивать», — опасается он.

В Минздраве Новосибирской области не смогли предоставить оперативный комментарий по этой ситуации.