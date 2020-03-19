Переехавший в сибирский посёлок фельдшер не может добиться выплаты подъёмных

После пяти лет, проведённых на войне в составе ополчения ДНР, Евгений Крыжин решил вернуться к мирной жизни и поехал работать фельдшером в новосибирский посёлок Линёво. До его приезда там долгие годы не было своего врача. Однако, когда мужчина обратился в региональный Минздрав за положенными по программе «Земский фельдшер» подъёмными, ему отказали — якобы мужчина не предоставил весь пакет необходимых документов. Кроме того, чиновники заявили, что бюджет на 2019 год закрыт и выплат можно уже не ждать. По мнению эксперта, у местных властей не хватает средств для выплаты подъёмных. RT разбирался в этой ситуации.

© Фото из личного архива

Евгений Крыжин в рамках программы «Земский фельдшер» работает в Новосибирской области. Он приехал в рабочий посёлок Линёво Искитимского района в декабре прошлого года. До этого Евгений воевал в Донбассе, где вступил в ряды ополчения еще в 2014 году.

«Я устал от войны и решил вернуться к мирной жизни — вспомнил о своей старой профессии фельдшера. Поступил на курсы восстановления квалификации, а потом решил поехать работать врачом в Сибирь», — рассказывает RT Крыжин.

По словам Евгения, на новом месте работы ему были рады.

«Хотя квалификацию я только восстанавливаю, коллеги меня приняли очень хорошо, помогли обустроиться. В посёлке, куда меня направили, долгое время не было своего врача, и мне удалось снять нагрузку с коллег. В день, бывает, приходится принимать по 20—30 человек. Раньше по каждому поводу сюда приходилось посылать скорую помощь. Расстояние до нас не близкое, значит, пока скорая едет в Линёво, может возникнуть ещё один срочный вызов, а экипаж уже уехал. Теперь я смог закрыть эту брешь», — поясняет Крыжин.

В рамках программы «Земский фельдшер» региональный Минздрав должен был выплатить мужчине около 500 тысяч рублей подъёмных. На эти деньги Крыжин рассчитывал приобрести необходимые в быту вещи — мебель, бытовую технику.

«С зарплаты сельского фельдшера сразу быт не наладить, на каждую покупку надо копить, а так можно сразу приобрести всё необходимое и спокойно жить. Положенная служебная квартира — это же просто голые стены», — объясняет он.

При этом, по словам Крыжина, служебное жильё ему ещё не предоставлено и он пока вынужден снимать квартиру за свои деньги. Аренда жилья обходится в 12 тыс. рублей месяц. На это уходит значительная часть зарплаты сельского фельдшера.

В выплате отказали

20 января 2020 года Крыжин направил комплект документов, необходимых для оформления выплаты, в Минздрав Новосибирской области. Как рассказал Евгений, согласно данным почтового идентификатора, письмо пришло в Минздрав ещё 24 января, однако ему ответили только в начале марта. Ведомство сообщило мужчине, что отказывает в предоставлении единой компенсационной выплаты на том основании, что им не был предоставлен полный комплект документов.

© Фото из личного архива

По мнению областного Минздрава, Крыжин должен был также выслать документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства. Однако в соответствующем постановлении это не прописано, утверждает Евгений.

«Там говорится только о том, что надо подтвердить место жительства. У меня среди документов была копия договора аренды жилого помещения, заверенная в соответствии со всеми требованиями постановления о предоставлении выплат», — рассказывает он.

При этом, как сообщил Крыжин, областные власти, которые должны заниматься выплатами, дали ему понять, что на положенные деньги он может уже не рассчитывать.

«Я спросил представителей Минздрава, хорошо, если я сделаю регистрацию, хотя по закону этого делать не обязан, мне оформят наконец выплаты? Но мне сказали, что бюджет на 2019 год они закрыли, поэтому я опоздал и уже ничего не получу», — вспоминает он.

Как отметил Евгений, это не единичный пример для Новосибирской области.

«Несколько моих знакомых, которые сюда приезжали по этой программе, столкнулись с таким же произволом. Они просто плюнули и решили переехать в соседние области и там начать всё заново», — говорит фельдшер.

Вопиющий случай

В Минздраве Новосибирской области отказались комментировать эту ситуацию, сославшись на то, что, согласно Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных», данная информация может быть предоставлена только самому Крыжину по личному запросу.

Как уточнили в ведомстве, в 2019 году к ним поступили 84 заявки на предоставление выплат, был заключен 71 договор, а семь заявителей получили письменный отказ по причине несоответствия установленным требованиям.

Андрей Коновалов, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», считает, что отказ в выплате компенсации был связан с тем, что в бюджете просто не осталось средств на выплаты сельским врачам.

«Регионы выделяют на эту программу определённый бюджет, которого зачастую не хватает. Поэтому далеко не все врачи, которые могли бы претендовать на участие в этой программе, попадают в неё. Случай не исключительный, отказывают в выплатах регулярно», — отметил он.

По его словам, это решение можно оспорить в суде, особенно, если врачу перед переездом были даны гарантии, что он получит эти выплаты. Коновалов также отметил, что программа «Земский фельдшер» не решает проблемы привлечения медицинских работников в деревню.

«Есть серьёзное лукавство, заявляется, что есть замечательная программа, а на деле в ней может принять участие не каждый, и всех проблем она не решает», — отметил он.

Евгений Крыжин намерен дальше отстаивать свои права. Сейчас он готовит жалобу в прокуратуру о превышении должностных полномочий со стороны Минздрава и планирует подавать в суд.

В свою очередь, RT направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой подъёмных Eвгению Крыжину. Телеканал продолжит следить за обстановкой.