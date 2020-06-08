Как мать-одиночка из Яранска продолжает бороться за возвращение сына

Прокуратура выявила новые нарушения в работе сотрудников опеки, которые изъяли сына у матери-одиночки Лилианы Колосовой из Яранска Кировской области. Женщину обвинили в избиении мальчика. Колосова считает, что сына забрали из-за конфликта со школьной администрацией: женщина жаловалась на поборы в учебном заведении. После публикации RT прокуратура начала проверку правомочности решений опеки, в ходе которой выяснилось, что чиновники незаконно передали персональные данные мальчика мужчине, который представился отцом ребёнка. В отношении сотрудников, разгласивших личные сведения, возбудили дело. Однако наказания виновные не понесли из-за истечения срока давности. Ранее сотрудники надзорного органа установили, что ребёнок был изъят с нарушениями, а в школе действительно практиковались неправомерные сборы денег с родителей.

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Кировская прокуратура выявила новые нарушения в деле матери-одиночки из Яранска Лилианы Колосовой, у котором в прошлом году органы опеки забрали сына. Как сообщили RT в ведомстве, в ходе проверки установлено, что после изъятия ребёнка сотрудники опеки незаконно разгласили личные данные мальчика.

«Прокурором Яранского района главе Яранского муниципального района вносилось представление по факту нарушений требований ФЗ «О персональных данных», в котором указывалось на незаконную передачу сведений (копии свидетельства о рождении ребёнка) Сурнину А.И., обратившемуся в органы опеки и попечительства с заявлением об установлении отцовства в отношении Колосова А.А.», — пояснили в кировской прокуратуре.

Как рассказала RT Лилиана Колосова, мужчина, получивший данные сына, — биологический отец её двоих детей, который не участвовал в жизни семьи, но неожиданно появился, когда младшего сына изъяли.

«Он никак не помогал детям всё это время. А тут неожиданно пришёл в опеку, и ему все документы дали, хотя он ничего сам не предоставил, просто человек с улицы зашёл. Причём только здорового сына захотел забрать, а больной, значит, ему не нужен», — говорит Колосова.

По результатам рассмотрения представления прокурора главному специалисту органов опеки и попечительства объявлен выговор, в отношении заведующего сектором опеки и попечительства возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

Суд поддержал прокуратуру и признал заведующую сектором опеки и попечительства администрации Яранского муниципального района Макарову И.Н. виновной, но никакой ответственности она не понесла. Дело прекратили за истечением срока давности.

Бездоказательные обвинения

Ранее RT уже рассказывал историю Лилианы Колосовой, 38-летней матери одиночки из города Яранск Кировской области, у которой органы опеки в 2019 году изъяли сына после её жалоб на поборы в школе.

Женщину обвинили в том, что она систематически избивает своего сына Андрея. Единственным доказательством вины женщины стали слова сотрудников опеки, которым мальчик якобы пожаловался на издевательства со стороны матери.

В суде ребёнок эти слова не подтвердил, а от видеофиксации бесед с ребёнком чиновники почему-то отказались. Не было найдено и «орудие преступления» — по версии следствия, женщина избивала мальчика ремнём.

Однако Яранский районный суд Кировской области всё равно признал Колосову виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Сама женщина не признала свою вину и считает, что поводом для изъятия ребёнка и обвинений послужили её жалобы на поборы в школе.

В дальнейшем прокуратура провела проверку, которая подтвердила, что поборы с родителей в школе действительно практиковались. По её результатам было вынесено соответствующее представление.

Болезнь взяла своё

В апреле у Лилианы Колосовой случилось страшное горе — скончался старший сын Степан. Мальчик всю жизнь болел, из-за родовой травмы у него была эпилепсия и ДЦП, он практически ничего не мог делать самостоятельно.

«Врач сказал, что просто его время вышло, умер от болезни», — говорит Лилиана.

Местные жители и активисты принесли ей соболезнования и помогли с организацией похорон.

«Скорбим и приносим искренние соболезнования маме Лилиане, сражающейся за счастье своих детей. Но она не всесильна, и тяжелейшая болезнь ребёнка взяла своё. В эти трудные минуты мы с тобой, Лилиана!» — написали в одном из городских пабликов.

Но нашлись и люди, решившие воспользоваться трагедией, чтобы начать травлю. На городских порталах появилось несколько анонимных материалов, в которых женщину бездоказательно обвиняли в смерти сына и неподобающем поведении.

«Тяжело такое было читать. Стали писать, что я якобы и ребёнка била, и пособие его пропивала, специально хотят больнее уколоть. Это же всё неправда», — говорит она.

Женщина считает, что за травлей могут стоять некоторые сотрудники из местной администрации, которым не нравится, что она борется за своё честное имя.

«Они не брезгуют ничем, чтобы свести счёты», — вздыхает Колосова.

Ученица швеи

После смерти сына, которому нужна была постоянная опека, Лилиана сразу начала искать работу. В условиях пандемии в Яранске это оказалось непросто, но она справилась.

«Работу и раньше было непросто найти. А теперь из-за коронавируса стали возвращаться те, кто уезжал на заработки, теперь и им показались местные зарплаты нормальными, поэтому мест почти нет. Я сразу пошла на биржу труда и в итоге смогла устроиться ученицей на швейную фабрику», — говорит она.

Пока она в общей сумме получает три тысячи рублей в месяц — это стипендия и пособие по безработице. К августу должна получить квалификацию и устроиться на работу по договору подряда.

Сын Андрей продолжает пока жить у своей престарелой тёти. Мать его регулярно навещает и следит за его учёбой и воспитанием.

«Тётя — человек пожилой, ей тяжело за ребёнком следить, но четверть всё-таки смог без троек закончить, на одни четвёрки», — рассказывает мать.

Дистанционная защита

Между тем из-за противоэпидемических мероприятий суд по восстановлению в родительских правах Лилианы уже несколько раз переносился. Очередное заседание назначено на 9 июня.

Общественная организация «Иван Чай» предоставила Лилиане адвоката, но пока им не удаётся наладить видео-конференц-связь, чтобы московский адвокат смог принять участие в процессе.

«Отсутствие нормальной защиты может усугубить ситуацию в случае с Лилианой», — опасается член Общественной палаты Элина Жгутова.

Адвокат Лилианы — юрист РОО «Иван Чай» Надежда Гольцова — отметила, что всё это время Лилиана, даже при введённых ограничениях, поддерживала отношения с сыном и активно участвовала в его воспитании, что суд должен учесть как позитивное изменение обстоятельств.