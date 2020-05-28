«Всё время плакала от боли»: врача из Ингушетии обвиняют в проведении женского обрезания ребёнку

В Ингушетии детского гинеколога судят за проведение женского обрезания девятилетней девочке. Родственники пострадавшего ребёнка утверждают, что калечащую процедуру за 2000 рублей провела врач частной клиники «Айболит» в городе Магас. Операция, по их словам, была сделана без ведома матери по просьбе отца девочки, у которого она гостила. Уголовное дело в отношении медика передано в суд, но клиника продолжает работать. Представители медучреждения отрицают, что проводили обрезания, и считают, что родственники ребёнка таким образом надеются заработать на клинике.

В Ингушетии рассматривается первое в России уголовное дело, связанное с женским обрезанием. Его фигуранткой стала детский гинеколог Изаня Нальгиева, работавшая в частной клинике «Айболит» в Магасе. По данным Следственного комитета Ингушетии, в отношении медика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

«По результатам расследования было собрано достаточно доказательств для того, чтобы обвиняемая в причинении вреда здоровью ребёнка предстала перед судом. Все материалы уголовного дела после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством направлены в суд, где они рассматриваются по существу», — сообщили RT представители СУ СК Ингушетии.

В ведомстве уточнили, что в рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям иных лиц, которые могут быть причастны к причинению вреда здоровью ребёнка.

Рассмотрение уголовного дела в отношении врача акушера-гинеколога по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью малолетней также находится на контроле прокурора Республики Ингушетия.

Поездка к папе

О случившемся RT рассказала родственница пострадавшего ребёнка Седа Нуридова. По её словам, девочку, которой на тот момент было девять лет, отвели в частную клинику на обрезание, когда та гостила у своего папы. До поездки в Ингушетию в июне 2019 года дочка виделась с отцом всего несколько раз — мужчина бросил её мать, когда та была беременна.

21 июня девочка приехала к нему вместе со своим братом — Нуридова уверяет, что отец настаивал, чтобы они приехали именно в этот день.

«На следующий день, 22 июня, мачеха отвезла девочку в клинику «Айболит», расположенную в Магасе на ул. Кулиева, 26. Отец в это время спал, но делалось это с его подачи, — говорит собеседница RT. — Именно по субботам там вела приём детский гинеколог Нальгиева Изаня».

По словам женщины, мачеха якобы сказала ребёнку, что ей необходимо поставить прививку, «которую делают всем девочкам, а если её не сделать, она умрёт». Нуридова утверждает, что в клинике девочку насильно усадили на кресло и держали ноги и руки, пока врач проводила процедуру. Женщина уточняет, что медик сделала девочке ритуальное обрезание в виде насечки на капюшоне клитора и в районе малых половых губ.

По словам родственницы, после окончания «процедуры» плачущего ребёнка отправили домой к матери вместе со старшим братом. По дороге у девочки продолжалось кровотечение. Когда их с братом встретила мать, платье на дочке было окровавлено, а сама девочка пребывала в шоковом состоянии, вспоминает Нуридова.

«Уже дома она стала плакать навзрыд, спрашивать, что с ней сделали и умрёт ли она. Ей было больно ходить в туалет, она перестала есть и всё время плакала от боли. Мать позвонила отцу ребёнка и спросила, зачем он это сделал. Говоря о девятилетней девочке, он сказал: «Чтобы она не возбуждалась», — рассказывает женщина.

Вечером после операции у девочки поднялась температура, её отвезли в больницу. Дежурный хирург констатировал, что у ребёнка имеется резаная рана размером 5 мм на 6 мм в области гениталий, и назначил лечение.

Пропавшие документы

На следующий день после операции мать девочки с двумя родственницами пришла в клинику «Айболит», чтобы разобраться в произошедшем, рассказала Седа Нуридова. Женщины потребовали, чтобы им показали документы о проведённой операции, подчёркивая, что мать не давала согласия на процедуру.

«Ни мачеха девочки, ни её биологический отец не являются её законными представителями, поскольку её мать не состояла с мужчиной в официальном браке. В свидетельстве о рождении ребёнка в графе «отец» стоит прочерк, — подчёркивает Нуридова. — То есть информированного согласия на проведение медицинских манипуляций, которое требуется по закону, у клиники быть не могло».

Она также уверяет, что в тот день ни врач Нальгиева, ни руководитель клиники Беслан Матиев не отрицали самого факта проведения операции.

«Матиев не отрицал ничего в день, когда к нему пришли родственники девочки. Очевидно, он недооценивал случившееся и думал, что его обвиняют лишь в том, что сделано всё было без разрешения и документов», — считает Нуридова.

По словам родственников ребёнка, представители клиники стали отрицать, что в медучреждении делают женское обрезание, только после того, как ситуацией занялись следователи.

При этом информация о ценах на процедуру изначально была указана на официальном сайте клиники. В переписке с представителями медучреждения родственникам также удалось получить подтверждение, что врач Изаня Нальгиева проводит обрезание за 2000 рублей.

Сейчас в прейскуранте клиники нет услуги «Обрезание» в разделе «Гинекология», однако RT просмотрел старые версии веб-страницы с прейскурантом: такая процедура числилась в списке оказываемых услуг вплоть до 2019 года.

Экспертизы и проверки

27 июня 2019 года мать пострадавшего ребёнка обратилась в Следственный комитет Чеченской Республики. В тот же день состоялся опрос свидетелей и была назначена судебно-медицинская экспертиза. По её итогам было установлено, что у девочки имеется послеоперационная рана клитора — «состояние после ритуального обрезания».

Нанесённые ребёнку телесные повреждения были квалифицированы как «лёгкий вред здоровью», при этом эксперты отметили, что «методика оперативного вмешательства не предусмотрена никакими стандартами Министерства здравоохранения РФ».

27 июля состоялась повторная экспертиза, которая тоже показала, что рана, нанесённая девочке, связана с процедурой обрезания. В заключении указывалось, что подобные калечащие операции проводятся с целью «контроля сексуальности женщины».

В рамках расследования в клинике «Айболит» провели внеплановые проверки — инспекторов очень интересовал вопрос квалификации врача, которая оперировала ребёнка, а также документы о проведённой процедуре. На тот момент в клинике уже нашлись бумаги, которые 24 июня не смогли предоставить родственницам ребёнка — в семье уверены, что документы подделали. В амбулаторной карте девочки указывалось, что операция проводилась по медицинским показаниям и никак не была связана с ритуальным обрезанием.

«16 июля появились договор на оказание платных медицинских услуг, информированное добровольное согласие без подписи законного представителя ребёнка, а также амбулаторная карта, в которой имелись результаты анализа крови, который, разумеется, не проводился, — перечисляет Нуридова. — Также в карте описана проведённая операция, где говорится, что у девочки были синехии (спайка в районе половых органов), которые Нальгиева «с разрешения отца и в присутствии матери разрушила рассечением кожи в области клитора с сохранением клитора».

В Росздравназоре пришли к выводу, что квалификация врача Изани Нальгиевой, проводившей операцию ребёнку, «не соответствует требованиям», поскольку за последние пять лет медик не проходила «тематическое усовершенствование (знаний. — RT) по особенностям формирования репродуктивной системы и течения гинекологической патологии у детей».

Позиция клиники

Сейчас сама Нальгиева и руководство клиники настаивают, что в клинике «Айболит» никогда не проводили калечащих операций по женскому обрезанию, а пострадавшему ребёнку якобы была оказана необходимая медицинская помощь.

Родственники девочки утверждают, что во время первого опроса в СК Изаня Нальгиева озвучила следователям другую версию. По словам Седы Нуридовой, изначально врач призналась, что поступившая к ней на приём девочка была здорова, а надрез на половых органах ребёнка был сделан по просьбе родителей. Врач даже уточнила, что обрезание делается у мусульман по религиозным соображениям.

Как рассказала Нуридова, позднее следователи спрашивали Нальгиеву о причинах, по которым она изменила свои изначальные показания. Женщина объяснила, что в день первого опроса она сильно устала на работе и невнимательно прочитала протокол. Теперь врач уверяет, что девочка поступила к ней с жалобами — ни о каком обрезании речь якобы не шла. Об этом говорит и руководитель клиники Беслан Матиев.

«Девочку к врачу привели с жалобами. Доктор сама также говорит, что сделала насечку, поскольку там была спайка. Никакого удаления каких-либо органов, о котором пишет пресса, там даже близко не было. Это подтвердили две экспертизы: одна была проведена в Грозном, другая — через две недели в Назрани. Обе экспертизы доказали одно и то же — что была сделана насечка», — подчёркивает Матиев.

По его словам, с момента начала расследования в клинике «Айболит» провели уже несколько внеплановых проверок, но ни одна из них не выявила серьёзных нарушений.

«Штрафы, которые на нас наложили после проверок Роспотребнадзор и Росздравнадзор, мы оплатили. Замечания там были в духе: мусорный бак стоял не в том месте, в процедурном кабинете журнал генеральных уборок не был сегодняшним днём записан. Потом совсем откровенный бред, который нам приписали, мы оспорили через суд», — отметил собеседник RT.

Он добавил, что Нальгиева, ставшая фигуранткой уголовного дела, — единственный в республике детский гинеколог, кандидат медицинских наук. По словам руководителя клиники «Айболит», специалист имеет 18-летний стаж работы. Он также уточнил, что уже год врач у них не работает — после начала следствия её отстранили.

Матиев считает, что отец и мать пострадавшего ребёнка сначала втянули клинику в свой личный конфликт, а затем якобы решили заработать на медучреждении. Он утверждает, что в суде родственники ребёнка намекали руководству клиники: следовало заплатить им, чтобы избежать скандала.

«Факт в том, что они стали так развивать ситуацию: предъявили врачу нашему претензии, стали наговаривать на клинику, — негодует мужчина. — У нас клиника работает успешно в республике на протяжении последних 13 лет, у нас одна из ведущих клиник. И они решили на клинике нашей заработать, очевидно. Увидели, что врач запуган, и теперь на суде внаглую (об этом говорит моя супруга, которая присутствовала на суде) говорят, мол, вы нам не заплатили, не задобрили, ничего не сделали».

Судебный процесс

Сейчас рассмотрение уголовного дела в отношении врача Изани Нальгиевой переносится из-за ситуации с коронавирусом. Родственники пострадавшей девочки опасаются, что виновные в нанесении вреда здоровью ребёнка останутся безнаказанными, а клиника «Айболит» продолжит оказывать медицинские услуги.

«Судебно-медицинские эксперты расценили кошмар, через который прошёл этот ребенок, как причинение лёгкого вреда здоровью. И их нельзя винить — они лишь руководствуются российским законодательством. В суде на несостыковки в показаниях представителей клиники никак не реагируют. У меня лично ощущение, что поскорее отвязаться хотят. Никто не наказан. Врач и клиника работают», — констатирует Седа Нуридова.

За ходом судебного процесса в отношении Нальгиевой следит депутат Госдумы Оксана Пушкина — в беседе с RT она сообщила, что направила в надзорные органы просьбу проверить деятельность частной клиники, где, по словам родственников пострадавшего ребёнка, была проведена калечащая операция.

«Чудовищно, что всё это ещё происходит в XXI веке. Эта жестокая и бессмысленная процедура запрещена во многих странах. Она калечит не только здоровье, но и психику девочек... Безусловно, правоохранительные органы должны дать оценку законности операции, которую провёл врач клиники в Ингушетии. А я жду квалифицированной и справедливой оценки произошедшего от Генеральной прокуратуры», — заявила депутат Госдумы.