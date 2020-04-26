«Он объединял талантливых людей»: в Калуге простились с адвокатом Тимофеем Мусатовым

В Свято-Лаврентьевом монастыре прошла панихида по адвокату Тимофею Мусатову. Он известен в первую очередь тем, что защищал интересы россиянина Александра Винника, арестованного в 2017 году в Греции по запросу США. Друзья и близкие юриста отмечают, что он был разносторонним человеком с множеством увлечений. Кроме того, Мусатов занимался благотворительностью и продвижением российской культуры за рубежом.

26 апреля в Свято-Лаврентьевом монастыре под Калугой прошла панихида по адвокату Тимофею Мусатову, защищавшему российского бизнесмена Александра Винника, которого арестовали в Греции летом 2017 года по запросу США, а затем экстрадировали во Францию. Мусатов умер в Москве на 51-м году жизни. Причиной смерти стал несчастный случай, сообщают в адвокатской конторе FjM International Solicitors and Lawyers, в которой он работал.

В последнее время Мусатов готовился к слушанию по апелляции на решение Верховного суда Греции экстрадировать Александра Винника во Францию. Мусатов планировал приехать в Афины на заседание суда.

Меценат, музыкант, художник

Друзья и коллеги Мусатова говорят о нём как об очень разностороннем человеке, увлечённом искусством. Адвокат любил музыку и играл на гитаре, у него была собственная студия.

Кроме того, он помогал популяризировать русскую культуру за рубежом.

При его поддержке проводились серия Русских балов в Лондоне, Вене и Москве, ежегодный фестиваль «Скрипичная весна» в Париже и «Российская театральная весна» в Берлине. Средства, собранные на балах, Мусатов направлял в благотворительный фонд «Линия жизни», который помогает тяжелобольным детям.

«Действительно, светлейшей памяти человек! Он очень много внимания уделял искусству и был меценатом нашего фестиваля «Скрипичная весна» в Париже, — поделился музыкант, композитор и профессор Парижской консерватории Антон Мартынов. — Он верил, что искусство делает жизнь такой, что «её можно жить». Он поддерживал многих художников, в своём новом доме сделал студию, чтобы можно было записывать музыку. Тимофей организовывал многие выставки, в том числе за рубежом. Он хотел делать фильмы и уже снял один как продюсер. Для меня этот человек по масштабам личности сравним с Дягилевым. Дягилев прожил дольше и больше успел».

В последнее время Мусатов серьёзно увлёкся фотографией и собирался организовать свою выставку. Художник Александр Захаров отметил, что больше половины своего дохода адвокат тратил на организацию культурных мероприятий.

«Он хотел, чтобы люди там (за границей. — RT) увидели нашу культуру. Он человек увлекающийся, страстный. Тимофей хотел, чтобы вокруг него были музыканты, художники. Он объединял талантливых людей», — рассказал Захаров.

Помимо прочего, Мусатов помогал восстанавливать церкви в России. Так, он поддерживал Боровский монастырь и Свято-Лаврентьев монастырь в Калуге, где сегодня прошла панихида, сообщили друзья погибшего.

Благодаря его помощи три года назад из Иерусалима в Лондон был впервые доставлен Благодатный огонь. Мероприятие проходило под эгидой молодёжного Императорского православного палестинского общества.

«С Тимофеем нас Бог свёл в совершенно удивительной ипостаси. Я возглавляю Императорское православное палестинское общество. И он стал нам помогать. Тимофей был честным, порядочным, удивительно светлым человеком. Тимофей всё равно живой для нас. Вы знаете, есть эпатажные, властью любимые. Тимофей вёл себя честно и от души», — рассказывает председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

Помогал всем

Что касается адвокатской деятельности, то Мусатов, по словам знавших его людей, был искренне предан своей работе.

«Тимофей Сергеевич помогал довольно разным людям, причём очень часто он втягивался в дело. Адвокат должен зарабатывать на том, что он защищает кого-то. Тимофей обычно помогал за свои деньги тому, кого защищает. Например, защищая Винника, Тимофей тратил собственные средства — за два года он не менее сотни раз выезжал к нему за рубеж. Может, вначале у Винника какое-то количество денег было, а потом всё закончилось, к тому же у жены обнаружили рак. Тимофей помогал непрерывно», — рассказал бизнесмен Игорь Ашманов.

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Предприниматель Наталья Касперская в разговоре с RT сообщила, что Мусатов занимался делами юридической службы компании InfoWatch.

«Мы сейчас взялись распределять список дел, которыми занимался у нас Тимофей, — он гигантский, там сразу несколько направлений. Мы пока не понимаем, как вообще сможем без него. Тяжело, очень тяжело. Он был многомерный, сложный человек. Весёлый и чрезвычайно настойчивый», — сказала Касперская.

Мать Александра Винника, в свою очередь, отметила, что вся их семья очень тяжело переживает смерть Мусатова.

«Я даже говорить не могу, у меня земля ушла из под ног, у моего сына земля ушла из под ног, — сказала Вера Винник. — Пускай карантин и все на изоляции, но я знала, что где-то есть человек, который стоит за моей спиной и к которому я в любую минуту могу обратиться. Всё, что я ни попрошу, — он всегда поможет. Тимофей Мусатов был больше, чем адвокат для нашей семьи. Тимофей работал для нас бесплатно, ездил к сыну за свои деньги. Тимофей всем помогал — словом, делом, деньгами».