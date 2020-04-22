Прекрасная Россия бу-бу-бу: обострение

В ходе стрима обсудим план Капитана Навального, известного экономиста и эпидемиолога, который знает, как выйти из кризиса. Протесты против карантина во Владикавказе, онлайн-митинги в «Яндексе» — в стране начинаются «голодные бунты»? Об этом поговорим с депутатом собрания представителей Владикавказа Виталием Калоевым, которому протестующие предложили возглавить временное правительство республики. Узнаем у доктора, работающего с заражёнными COVID-19, об условиях борьбы на передовой. Кроме того, объясним, почему рынку нефти не помогла сделка ОПЕК+ и чего ждать российской экономике. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.