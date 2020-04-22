Прекрасная Россия бу-бу-бу: обострение

Короткая ссылка
RT
В ходе стрима обсудим план Капитана Навального, известного экономиста и эпидемиолога, который знает, как выйти из кризиса. Протесты против карантина во Владикавказе, онлайн-митинги в «Яндексе» — в стране начинаются «голодные бунты»? Об этом поговорим с депутатом собрания представителей Владикавказа Виталием Калоевым, которому протестующие предложили возглавить временное правительство республики. Узнаем у доктора, работающего с заражёнными COVID-19, об условиях борьбы на передовой. Кроме того, объясним, почему рынку нефти не помогла сделка ОПЕК+ и чего ждать российской экономике. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить