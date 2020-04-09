Мифические заработки: как работают столичные курьеры в условиях режима самоизоляции

После введения режима всеобщей самоизоляции для противодействия распространению COVID-19 в России вырос спрос на курьерские услуги. По данным портала «Работа.ру», в Москве в начале апреля было открыто более 1,4 тыс. новых вакансий курьера. Количество тех, кто не против заработать таким способом, увеличилось на треть. В некоторых СМИ даже появилась информация, что в связи с возросшей востребованностью зарплаты курьеров стали достигать 150 тыс. рублей. Корреспондент RT поработал один день курьером и выяснил, что слухи о баснословных заработках доставщиков, мягко говоря, преувеличены.

Всё больше россиян стали прибегать к услугам доставки товаров на дом, чтобы не нарушать режим самоизоляции. Кафе, рестораны и многие небольшие магазины работают только на вывоз. В связи с этим вырос спрос на курьерские услуги. По данным портала «Работа.ру», только в Москве в начале апреля было открыто более 1,4 тыс. новых вакансий курьера, а количество откликов на эту позицию увеличилось на треть.

Корреспондент RT изучил предложения на рынке курьерских услуг и попробовал себя в роли доставщика. Для эксперимента были выбраны службы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», Delivery Club, «Профи.ру», «Достависта», «Пешкарики», YouDo и Bringo, поскольку в них не надо устраиваться в штат. Однако выйти на работу, как выяснилось, не так просто, а информация о баснословных заработках курьеров на поверку оказалась мифом.

Курьеров стало больше

Так, для начала работы с сервисом Delivery Club требуется медкнижка. Однако получить официально этот документ в условиях всеобщей самоизоляции и загруженности врачей сейчас фактически невозможно.

Следующими в списке сервисов значились «Пешкарики». Но приложение на телефоне почему-то не работало — вылетало сразу после входа во вкладку «Профиль». Не помогли ни многократные переустановки, ни изучение форумов, ни перезагрузки телефона. В итоге заказов от «Пешкариков» получить не удалось.

В Bringo получилось быстро пройти регистрацию и онлайн-обучение. Но для начала работы требовалось подтверждение аккаунта со стороны сервиса. В течение трёх дней с момента регистрации со стороны компании звонка так и не поступило.

С «Яндексом» проблема возникла в другом — курьерское приложение работает только на телефонах на базе Android, который есть далеко не у всех, и я оказался в их числе. Помимо телефона, курьеру ещё требуется проездной, мессенджер Telegram. Фирменную форму выдаёт служба. Поскольку самому в сервисе мне зарегистрироваться не удалось, я решил вызвать курьера — заказать бургер и разузнать всё о работе из первых уст.

Заказ доставил уроженец Средней Азии. По его словам, раньше он трудился на стройке, но полтора месяца назад лишился работы. В «Яндекс.Еде» молодой человек в среднем в день зарабатывает от 700 до 1500 рублей. Количество заказов может сильно варьироваться и зависит как от дня недели, времени суток, так и от округа Москвы, в котором работаешь.

По его словам, самыми прибыльными считаются Западный и Центральный округа, но сам он живёт в Восточном, поэтому работает в нём же. Поскольку водительских прав у него нет, то заказы он разносит пешком, хотя в «Яндексе» курьерам могут дать мопед или велосипед. Кроме того, в Москве доставщики сейчас могут бесплатно пользоваться прокатом велосипедов.

По его оценке, за прошедшее с начала эпидемии время заработки коллег не выросли, разве что самих курьеров стало больше и все опасаются коронавируса, поэтому оставляют заказ у двери и отходят, дожидаясь, пока клиент его заберёт (Delivery и «Яндекс» выдают курьерам средства защиты и гигиены и рекомендуют их использовать).

Нерентабельные заказы

Впрочем, рассказ курьера из «Яндекс.Еды» не помешал проведению эксперимента, и я решил попытать удачу на «Профи.ру». Установил приложение, зарегистрировался, заполнил анкету, но оказалось, что курьерских предложений в сервисе очень мало.

Все доступные запросы от клиентов на разовые доставки были нерентабельными. Например, за 100 рублей сходить в магазин за сигаретами на другом конце города или за сумму до 800 рублей взять пакет с продуктами и отвезти его за 100 км в Подмосковье. Некоторые из таких заказов висели в списке предлагаемых по несколько дней, потому что за них никто не брался.

Обнаружилась и ещё одна особенность сервиса: чтобы откликнуться на заявку заказчика, потенциальному курьеру нужно ещё и заплатить за это. Средняя стоимость клика — десять рублей. Если заказчик не взял вас на работу, деньги не возвращаются. То есть в случае невезения можно уйти в минус.

Ещё одним сервисом, где я решил попытать удачу, стал YouDo с аналогичной системой платных откликов. Вот только если в «Профи.ру» за клик надо было платить от десяти рублей (в зависимости от стоимости заказа), то в YouDo — уже 64 рубля.

Положив на счёт 400 рублей, я стал искать заказы на автомобильные доставки. Но оказалось, что на хорошие заказы конкуренция очень высокая — на них претендуют люди с сотнями выполненных заявок, идеальной репутацией и десятками положительных отзывов. При этом на сайте размещены и явно издевательские предложения: например, за 2 тыс. рублей слетать в Петербург, купить в дьюти-фри шоколадку и вернуться в Москву или отвезти в Магнитогорск живого питона за 2,5 тыс. рублей.

С четырёх попыток у меня не получилось принять ни одного заказа, даже издевательского.

Тысяча рублей за четыре заказа

Единственным сервисом, где удалось практически сразу взяться за исполнение заказов, оказалась «Достависта». После заполнения профиля, анкеты и подтверждения регистрации мне предложили получить санитайзер и маски (их бесплатно выдают в четырёх точках в Москве), ну а затем началась работа.

Первым заказом стала заявка от одной из журналисток телеканала «Спас», которая отправила небольшую коробку своим друзьям. Что в ней было, не знаю. На выполнение заказа ушло примерно полчаса, и заплатили мне за него 130 рублей.

Второй заказ предложил сам сервис — надо было отвезти флакон с шампунем в Выхино (ехать километров 20). Как выяснилось, отправительница продаёт через интернет средства для ухода за волосами. За этот заказ удалось выручить 202 рубля, на его выполнение ушло около 40 минут, хотя дороги были пустыми.

Дальше с поиском заказов возникли сложности. Предложения по доставке были, но отнюдь не в Выхино. Так что пришлось возвращаться ближе к центру Москвы. Подходящий заказ попался у метро «Сокольники». Владелица цветочного салона Ксения отправляла букет другу на «Преображенскую площадь». С этой доставки я выручил 138 рублей.

Самым высокооплачиваемым стал последний заказ. Молодой женщине нужно было помочь при переезде с «Фрунзенской» на «Кузьминки». За 600 рублей я должен был отнести в машину три довольно тяжёлые сумки с восьмого этажа дома с неработающим лифтом и доставить их на новый адрес.

После этого заказа я решил сделать паузу и посчитать прибыль. В итоге за 4,5 часа работы удалось выполнить четыре доставки и заработать 1070 рублей. Из них около 300 ушло на бензин. Конечно, если поднатореть, то эффективность работы вырастет. Но поскольку в реальности стоимость доставки не превышает в среднем 300 рублей, заработать больше 2 тыс. рублей в день вряд ли получится. Так что информация о баснословных заработках московских курьеров в эпоху коронавируса, похоже, оказалась мифом.