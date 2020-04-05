«Муж от счастья прыгает»: принявшему христианство египтянину дали статус беженца в России

Египтянину Сайду Абдельразеку, которому родственники угрожали расправой за отречение от ислама и принятие христианства, предоставили статус беженца в России. Как рассказала RT Ольга Фалько, с которой Сайд обвенчался, приехав в Россию, он очень рад, что теперь может оставаться в стране на законных основаниях. Кроме того, теперь мужчина имеет право официально трудоустроиться, чтобы кормить семью.

27-летний египтянин Сайд Абдельразек, которому на родине грозили расправой за отречение от ислама, получил свидетельство о предоставлении временного убежища в России. Мужчина принял христианство, однако его родственники были против нового вероисповедания. Жена забрала ребёнка и ушла из дома, мать обратилась к местным властям, чтобы они убедили сына вернуться к прежней религии, а другие родственники начали угрожать мужчине расправой. Сайду пришлось укрываться у друзей из христианской общины в Александрии.

Как рассказывал RT, мужчина в соцсетях познакомился с гражданкой России Ольгой Фалько. Сначала они просто разговаривали о восточном христианстве и египетском православии, а впоследствии возникла симпатия и мужчина предложил Ольге выйти за него замуж. Женщина взяла кредит и помогла египтянину перебраться в российский Ульяновск летом 2019 года. Однако в ЗАГСе регистрировать союз отказались, поскольку египетская супруга Сайда не спешит оформлять развод. Тем не менее в одном из православных храмов паре удалось обвенчатся. Сейчас они ждут ребёнка. Кроме того, у Фалько есть 11-летний сын от первого брака.

Полгода женщине приходилось содержать всю семью, потому что официально трудоустроиться у Абдельразека не получалось.

«Мы безумно рады, что спустя полгода скитаний по инстанциям нам смогли помочь. Сайд от счастья летает и прыгает и всем паспорт показывает. Это нам очень помогло. Впереди ещё много всего надо сделать, но хоть главный камень с плеч у нас упал», — радуется Ольга.

По словам Фалько, теперь Сайд сможет официально устроиться на работу и содержать семью. Кроме того, мужчина будет добиваться развода на родине, чтобы заключить с Ольгой законный брак.

«Поскольку в Египте действует закон шариата, то Сайд уже должен быть разведён. У женщины-мусульманки муж не может быть христианином. Однако они сейчас всеми возможными способами стараются его заманить в Египет и заставить отказаться от православия. В разговорах по видеосвязи манипулируют ребёнком, говорят, что он скучает без отца. Или просто просят, чтобы я с детьми приняла ислам и мы всей семьёй уехали в Египет», — рассказывает Фалько.

По её словам, Сайд будет запрашивать все необходимые для развода документы через посольство, ведь возвращаться на родину христианином он не может, так как там ему угрожает опасность.

Сама Ольга планирует пока посвятить время здоровью — своему и ребёнка. Как она призналась RT, из-за сложностей с получением статуса беженца у мужа ей пришлось «сбежать» из больницы раньше срока, а теперь у женщины возникли проблемы с самочувствием. Сейчас врачи советуют ей находиться в покое дома и больше отдыхать.

«Я работаю преподавателем театрального искусства и заканчиваю в этом году университет по другой специальности. В июне должны быть экзамены, так что ещё надо браться за учёбу. После рождения ребёнка в конце апреля — начале мая будет уже не до этого», — рассказывает Фалько.

Побег в Россию

Как ранее рассказывал RT, египтянин Сайд Абдельразек заинтересовался христианством два года назад. На родине он был единственным кормильцем в семье и владел магазином, который достался ему от отца. На его улице жил 60-летний мужчина, который читал Священное Писание в своей лавке.

Сайд стал заходить к соседу и задавать вопросы о христианстве, а впоследствии и сам решил изучать христианскую литературу. Прочитав Евангелие, Абдельразек решил отречься от ислама. Однако близкие его выбор не приняли. Жена забрала ребёнка и ушла из дома, а мать попросила местные власти убедить сына вернуться к прежнему вероисповеданию.

Родственники жены (некоторые из них, по словам Сайда, состоят в радикальных организациях) стали угрожать ему расправой. Мужчине пришлось прятаться у друзей-христиан в Александрии.

По словам Фалько, Сайду приходили письма с угрозами.

«Каждый хочет тебя убить. Это будет твой конец. Твоя кровь будет потрачена впустую», — писали родственники.

Женщина заверяла переписки у нотариуса и прикрепляла к заявлению о предоставлении статуса беженца, однако в миграционном отделе поначалу считали, что Абдельразеку временное убежище в России не требуется. Ольга боялась, что Сайда могут депортировать из страны в любой момент, и переживала, что его родственники смогут реализовать свои угрозы.