Помогавший ополченцам украинец пытается отменить решение о депортации из России

50-летний экс-сотрудник правоохранительных органов Украины, уроженец Львовской области Игорь Пац с началом «евромайдана» занял пророссийскую позицию и помогал ополченцам. В конце 2014 года его задержали украинские спецслужбы и возбудили в отношении него уголовное дело о теракте. Через месяц мужчину освободили в рамках обмена военнопленными между Украиной и ДНР. В течение трёх лет Пац жил в России, получив временное убежище. Однако в марте 2018 года ему отказали в пролонгации статуса. Но преследование Паца на Украине продолжается до сих пор: на сайте МВД Украины он числится в розыске, а его данные размещены на скандально известном сайте «Миротворец». Сейчас он проживает в России нелегально и пытается отменить решение о депортации в суде.

© Фото из личного архива / Данные об Игоре Каце на сайте «Миротворец»

Игорь Пац родился в 1969 году на Западной Украине в городе Жолква. Его отец был преподавателем Львовского ветеринарного института. Мать работала экономистом.

Уже после развала Советского Союза Игорь окончил химфак Львовского национального университета, однако работать по специальности не стал и поступил в местную милицию, где несколько лет отслужил в уголовном розыске.

Уволившись из органов, Игорь открыл небольшое производство по пошиву спецодежды.

Начавшийся в ноябре 2013 года в Киеве «евромайдан» Пац воспринял крайне негативно.

«Мне никогда не была близка националистическая риторика, которую использовали сторонники «евромайдана». Мой дед участвовал во взятии Берлина, мои родители были обычными советскими людьми, сам я всегда считал, что русские, украинцы и белорусы — это братские народы, которые всегда должны сохранять дружеские отношения, — пояснил мужчина. — Я считал, что Украина, в том числе и её западная часть, может остаться частью этого общего пространства. Поэтому решил по мере своих возможностей содействовать этому».

С началом антимайдановских выступлений на востоке страны Пац вместе с единомышленниками участвовал в деятельности пророссийских пабликов в социальных сетях, на которых выкладывались агитационные материалы и видео, посвящённые Великой Отечественной войне. Впоследствии, когда в Донбассе начались боевые действия, Игорь передавал ополчению информацию о передислокациях украинских войск в зону АТО.

«Группа Николая Кузнецова»

4 ноября 2014 года Пац вместе с несколькими соратниками был задержан сотрудникам СБУ. В следственных материалах задержанные проходили как «группа Николая Кузнецова» — в честь известного советского разведчика, героя Советского Союза, действовавшего на Западной Украине во время Второй мировой войны.

В результате в отношении Паца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины («Теракт, совершённый по предварительному сговору группой лиц»), все его активы и счета были арестованы.

По словам Игоря, после задержания его сильно избили, сломали два ребра и выбили несколько зубов. А потом из львовского СИЗО силовики несколько раз вывозили его в лес на «допрос», где, помимо пыток, ему обещали «организовать бесследное исчезновение».

Впрочем, дело «группы Николая Кузнецова» до суда не дошло. В конце декабря 2014 года Пац и его соратники были переданы ДНР в рамках обмена военнопленными. Однако путь домой для них был закрыт. Сразу после обмена СБУ объявила бывших пленников в розыск. Официальная информация о розыске размещена на сайте МВД Украины.

Отказ в предоставлении убежища

Первые полтора месяца после освобождения Пац пробыл в Донецке, а в середине февраля 2015 года переехал в Воронеж. Через месяц решением УФМС России по Воронежской области ему было предоставлено временное убежище. Бывший пленник занялся швейным бизнесом и зарегистрировал компанию ООО «Пересвет-ЛВ». Дела шли не очень успешно, и Пац переехал в Великий Новгород, где открыл швейный цех.

«Выбор пал на Великий Новгород из-за его близости к Санкт-Петербургу. Я планировал наладить поставки текстиля с минимальными затратами на аренду помещений и логистику», — объясняет Пац.

УМВД России по Новгородской области дважды продлевало ему временное убежище. В начале 2018 года Пац обратился в миграционную службу Новгорода для подачи документов на разрешение на временное проживание (РВП), чтобы впоследствии претендовать на российское гражданство. Однако его заявление не приняли из-за отсутствия квот. Тогда он в третий раз попытался подать документы на временное убежище, но получил отказ.

В мотивировочной части этого решения МВД ссылалось на информацию Управления ФСБ по Новгородской области, согласно которому уголовное преследование Паца на Украине было прекращено после освобождения в рамках обмена военнопленными. Соответственно, никаких оснований для продления статуса ведомство не нашло и заявило о даче Пацем ложных сведений о преследовании его на территории Украины.

«Предоставленные им документы о нахождении под следствием и в розыске в настоящее время фиктивные. Предоставлены в целях получения преференций и других льгот», — написано в документе.

В свою очередь, Пац предоставил в миграционное отделение заверенные судом копии следственных документов по его делу. Однако силовики сочли, что они не имеют законной силы. Не убедило их и расписание судебных заседаний по делу Паца с указанием вменяемой ему статьи, опубликованное на официальном сайте Шевченковского районного суда города Львов.

В решении было отмечено, что в связи с «невозможностью установить содержание данных судебных процессов обстоятельства, послужившие основанием для предоставления временного убежища Пацу И.Е., в настоящее время не подтверждены».

При этом ранее на основании этих документов он получил временное убежище в 2015 году и продлевал его два раза. Объяснить, почему именно в марте 2018-го его уголовное преследование на Украине поставили под сомнение, мужчина затрудняется.

Как рассказал RT адвокат коллегии «Вашъ юридический поверенный» Олег Ушков, оригиналы решений суда находятся в материалах дела. На руки адвокатам выдаются заверенные судом копии, которые имеют законную силу.

Розыск

Стоит отметить, что сейчас личные данные Игоря Паца опубликованы на украинском портале «Миротворец», представляющем из себя базу установочных данных лиц, которые, по мнению создателей ресурса, являются врагами украинской государственности.

Кроме того, на сайте украинского МВД в разделе «Розыск» опубликована анкета Игоря Паца, разыскиваемого по статье ч. 2 258 УК Украины. Дата его исчезновения обозначена 5 января 2015 года — через две недели после передачи мужчины ДНР в рамках обмена военнопленными. Также на сайте Шевченковского райсуда размещена информация о том, что дело «группы Николая Кузнецова» до сих пор находится в судебном производстве. Ближайшее заседание назначено на 20 сентября 2019 года.

Данные на сайте украинского МВД

Таким образом, уголовное преследование в отношении Игоря Паца на Украине не прекращалось и после его передачи в ДНР.

Мужчина попытался обжаловать решение об отказе в предоставлении временного убежища, но безрезультатно. Жалобы в прокуратуру и УФСБ по Новгородской области тоже не помогли.

Депортация

После отказа в убежище Пац был вынужден выехать в ДНР, чтобы вернуться в Россию с новой миграционной картой.

В июле 2018 года он прибыл в Петербург, где оформил трудовой патент. В городе мужчина подрабатывал таксистом. В марте 2019 года в ходе проверки водительских прав на посту ДПС Пац узнал от автоинспектора, что на него наложен запрет на въезд в Россию из-за административных нарушений правил дорожного движения.

«Об этом решении я узнал случайно. О запрете на въезд меня никто не уведомлял. Да, я нахватал кучу протоколов. Но, во-первых, это были действительно незначительные нарушения. Во-вторых, я их оплачивал по мере возможности», — рассказал беженец.

Как пояснил адвокат Олег Ушков, административные штрафы, связанные с мелкими нарушениями ПДД, могут стать основанием для принятия решения о запрете на въезд иностранному гражданину, но в каждой конкретной ситуации такое решение может быть оспорено.

«К примеру, сейчас я оспариваю в суде такой запрет в отношении гражданки, которая проживает в России десять лет с родственниками, имеет квартиру и всего два раза нарушила ПДД, — комментирует Ушков. — Пока что такие решения зависят от усмотрения МВД. Кому-то везёт, а кому-то нет. Есть большая практика Конституционного и Верховного суда по этому поводу. Но районные суды часто на неё закрывают глаза, и люди часто продолжают судиться уже после депортации. Выигрывают те, кто идут до конца и оспаривают решения в Верховном суде».

В апреле Пац получил на руки уведомление о запрете на въезд в Россию. Кроме того, его обязали покинуть страну в течение следующих трёх дней. Игорь подал заявление об обжаловании решения в Смольнинский районный суд Петербурга. Суд приостановил депортацию на время рассмотрения дела. Однако, несмотря на это обстоятельство, Пац был задержан и препровождён в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном селе.

В ночь на 15-е апреля до окончательного решения суда Игорь был депортирован в Киев с пересадкой в Минске. На Украине его ожидал неминуемый тюремный срок, поэтому, воспользовавшись отсутствием сопровождения в аэропорту белорусской столицы, он не стал садиться на борт в Киев и остался в Минске.

Экстрадиция в Белоруссию

В Белоруссии Игорь пробыл около двух месяцев. Почти сразу по прилёте он попытался запросить статус беженца у местных властей, однако чиновники, выслушавшие историю Паца, сразу назвали его шансы на оформление статуса нулевыми.

Кроме того, Игорь получил тревожные вести из Львова. Его адвокат сообщил, что украинская сторона уведомлена о его местонахождении и готовит запрос об экстрадиции в Белоруссию.

После того как под предлогом проверки регистрации по его адресу в Минске приходила милиция, Пац решил вернуться в Россию, несмотря на то что нарушение запрета на въезд в РФ может грозить ему уголовным преследованием за незаконное пересечение госграницы.

© Фото из личного архива

«Белорусские миграционщики мне честно заявили, что, если бы Украина прислала запрос на мою экстрадицию, меня наверняка выдали бы на родину, — объяснил свой шаг Пац. — Когда по моему адресу зачастили проверки, я понял, что петля затягивается. Потому и решил вернуться Россию, хотя я и осознаю, что это может грозить мне уголовным делом. Если мне и суждена тюрьма, то в российской я хотя бы буду живым, а в украинской — едва ли».

Возможность легализоваться в России

RT обратился в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой прояснить правовой статус Игоря Паца на территории РФ. Как рассказали в ведомстве, в отношении Паца было принято два решения о запрете на въезд в Россию.

Первое, как следует из ответа МВД, основано на информации УФСБ по Новгородской области.

«Въезд в Российскую Федерацию Пацу И.Е. не разрешён с августа 2018 года по основанию, предусмотренному подпунктом 1 части первой статьи 27 ФЗ от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». МВД России инициатором принятия этого решения не является», — указали в министерстве.

Второе решение о запрете на въезд из-за административных нарушений Пац смог оспорить и приостановить.

В ведомстве также пояснили, что бывший пленник СБУ может легализоваться в России, если первое решение о запрете на въезд в страну будет отменено.

Сам Пац в настоящее время нелегально находится на территории России. Любая проверка документов может грозить ему тюремным сроком до четырёх лет за незаконное пересечение границы.

«На последние деньги я нанял юриста, и теперь мы пытаемся отменить мою депортацию в Смольнинском суде Петербурга. Я понимаю, что в Россию я въехал нелегально, но у меня не было другого выхода, — говорит Пац. — Мне не нужны никакие преференции или льготы, мне нужна только возможность спокойно жить и честно работать. В 45 лет я потерял всё, что у меня было, только из-за моей пророссийской позиции. Теперь я хотел бы верить, что Россия не отдаст меня на расправу Украине».