«Меры, которые принимает церковь, научно обоснованны»: как в РПЦ борются с распространением коронавируса

В православных храмах в России не намерены отменять богослужения, на которые собираются более 50 человек, а также препятствовать верующим прикладываться к мощам святых. В РПЦ считают, что вирус едва ли может передаваться в храме, а принимаемые меры предосторожности являются достаточными для избежания распространения инфекции. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

— Какие меры принимает РПЦ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции?

— В РПЦ разработаны и приняты инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игуменьям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Это всеобъемлющий документ, который содержит комплекс санитарно-эпидемиологических норм и требований, выполнение которых в приходах позволит всем людям, которые посещают богослужения, чувствовать себя в безопасности. Я хотел бы сказать, что самое главное и для верующих, и для неверующих — не поддаваться панике. Надо сохранять здравомыслие, спокойствие, соблюдать разумные требования и не доводить до абсурда реальность угрозы заражения этим заболеванием.

— Введены ли карантинные меры для священнослужителей, сотрудников храмов и прихожан?

— Наши рекомендации очень просты: если человек болеет, он должен подумать не только о себе самом, но и о безопасности окружающих его людей. При появлении симптомов любого инфекционного заболевания не стоит подвергать опасности заражения окружающих. Клирику или мирянину в таком случае лучше остаться дома ради любви к ближнему. У тех прихожан, кто заболел и нуждается в безотлагательном посещении священнослужителя, есть возможность пригласить священника домой. В этом случае угроза распространения любой инфекции, в том числе и коронавирусной, сведена на нет.

— Этой возможностью пользуются? Много ли людей, находящихся на карантине, зовут батюшку домой?

— Понятно, что прошло короткое время и статистика не обобщена, но, я думаю, это очень разумно и многие верующие такой возможностью воспользуются. Священнослужитель посещает дома и больных, и здоровых, соблюдает профилактические меры, которые предусмотрены. Существует также возможность причащения тех, кто находится в инфекционной больнице. По согласованию с администрацией больницы, это делается безопасным образом.

— Были ли уже такие случаи, когда граждане, у которых выявлен коронавирус и которые находятся в больнице, обращались к священникам?

— Мы такие случаи не регистрировали, но я могу со всей ответственностью заявить, что никакой священнослужитель не откажет человеку, находящемуся в инфекционной больнице, в возможности приобщиться к таинствам церкви. Так было всегда.

— Давайте поговорим о мерах предосторожности. Например, измеряют ли батюшкам и прихожанам температуру при входе в храм?

— В случае необходимости могут производиться замеры температуры. Например, в синодальном учреждении, где я работаю в отделе взаимодействия с обществом и СМИ, проводится замер температуры у сотрудников. Люди, которые чувствуют недомогание, остаются дома на больничном либо могут работать удалённо.

Думаю, возможность измерять температуру прихожанам существует. Любые меры требуют времени, чтобы они были введены в действие.

— В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России введён запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Коснётся ли данный запрет церковных мероприятий?

— Мне неизвестно о наложении запрета на проведение богослужений. Я думаю, что те меры, которые уже были приняты, достаточны для того, чтобы богослужения не становились дополнительным риском распространения инфекции. Более того, исторически церковь несла служение и при более серьёзных эпидемиях, которые приводили к многомиллионным жертвам. И даже в этом случае, когда уровень санитарно-гигиенического благополучия и профилактики был намного ниже, церкви никогда не становились фактором массового заражения. В том числе и в советское время церкви не закрывались во время эпидемий.

— Выходит, что церковь не соблюдает распоряжения местных органов власти?

— Тот запрет, который я видел, касается досуговых мероприятий. Мне неизвестно про нормы, которые бы предполагали запрет богослужений, в том числе в храмах, где собираются более 50 человек.

— Многие пользователи соцсетей выражают недоумение тем, что, несмотря на карантинные меры, прихожане продолжают стоять в очередях к мощам, прикладываются к иконам и тем самым, возможно, способствуют распространению вируса. Как вы полагаете, имеет ли смысл введение запрета на подобные мероприятия? Действительно ли вы уверены, что обтирание спиртом после прикосновения к иконе спасает от коронавируса?

— Я думаю, что те меры, которые принимает церковь, научно обоснованны. Дезинфекция будет несомненно способствовать тому, чтобы не создавались дополнительные риски для распространения вируса.Хотел бы обратить внимание на то, что, например, в метро и в общественном транспорте концентрируется гораздо большее количество народу. Я бы хотел также подчеркнуть, что посещение церкви и участие в таинствах церкви — это для всех верующих людей вопрос их духовного состояния, вопрос, если хотите, их спасения. В ужесточении профилактических мер нет необходимости, поскольку нет понимая, что богослужение не является каким-то дополнительным фактором распространения инфекции.

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—Вводились ли особые режимы богослужений в храмах РПЦ за рубежом — в странах, где был введён режим ЧП?

— Опыт разнообразный. Насколько мне известно, в Великобритании вообще не вводят никаких ограничений. Я знаю, что в любых странах, где есть приходы нашей церкви, максимально пытаются следовать разумным мерам, которые исходят от правительства этих государств. Эти меры очень серьёзные, беспрецедентные. Церковь всегда с вниманием относится к рационально обоснованным требованиям, касающихся всех сторон её жизни, начиная с санитарно-эпидемиологического благополучия и заканчивая пожарной безопасностью.

— К вопросу о других странах, как планируется проведение пасхальных мероприятий на территории Израиля?

— Все меры носят временный характер. Давайте дождёмся приближения Пасхи, и тогда будем это обсуждать.

— Планирует ли РПЦ проводить богослужения и другие мероприятия для прихожан в онлайн формате в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, введения ЧП на территории России? Имеются ли в данной области наработки? Сможет ли церковь продолжить работу в режиме онлайн? Есть у РПЦ вообще такая возможность?

— У нас есть храмы, из которых транслируются богослужение — это ориентировано на людей, которые не могут лично посещать храмы, например, из-за инвалидности. Однако я думаю, что большинство наших верующих предпочитают лично посещать храмы. Для них это часть их жизни и, учитывая, что меры безопасности являются достаточными, наши верующие предпочитают приходить в храм.

— Много людей сегодня переведены на карантин, они не могут посещать церковь по приказу руководства, даже будучи здоровыми. Есть и вернувшихся из Европы, также находящиеся на карантине. Целесообразно ли организовывать онлайн трансляции мероприятий для этой категории людей?

— Для тех, кто находится в ситуации принудительного карантина и так есть трансляции — их можно найти в интернете.