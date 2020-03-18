«Мы выйдем из подполья и начнём этот бой»: лингвистическая экспертиза по делу «Сети» выявила пропаганду терроризма

В распоряжении RT оказалась экспертиза телефонных переговоров осуждённых по делу «Сети»*, а также материалов, найденных у членов организации на компьютерах. Лингвисты УФСБ по Самарской области выявили, что в файлах содержатся призывы к расправе над представителями власти (правоохранителями, судьями, чиновниками, депутатами), к изменению конституционного строя в России, а также пропаганда терроризма. Выводы экспертов легли в основу обвинения.

В распоряжении RT оказалась экспертиза материалов, найденных на компьютерах у членов так называемого террористического сообщества «Сеть»*, а также телефонных разговоров, фигурантами которых, предположительно, являются представители этой организации: Илья Шакурский (приговорён к 16 годам лишения свободы), Арман Сагынбаев (приговорён к шести годам лишения свободы) и некий человек, выступивший на процессе под псевдонимом Владимир Ильич Кабанов в качестве засекреченного свидетеля обвинения.

Согласно фрагментам разговоров, содержащихся в материалах дела и опубликованных ранее RT, Шакурский, его «друг» Кабанов и Сагынбаев (последних двоих познакомил Шакурский) обсуждали, как именно может произойти революция в России, говорили о привлечении через тренировки по страйкболу новых участников в своё движение, а также о возможности сделать бомбу и «поозоровать в каком-нибудь Саранске». При этом на одной из записей Сагынбаев рассказывал Кабанову, как собрать из подручных материалов самодельное взрывное устройство.

Главное в «Сети»

О деле так называемого террористического сообщества «Сеть», которое расследовала ФСБ, стало известно в конце 2017 года. Согласно версии обвинения, члены сообщества имели ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге, планировали теракты во время чемпионата мира по футболу 2018 года, а также во время президентских выборов, постоянно занимались боевой подготовкой. Ряд членов сообщества были также причастны к незаконному хранению оружия, изготовлению и распространению наркотиков.

По делу «Сети» были арестованы Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Василий Куксов, Арман Сагынбаев, Михаил Кульков, Максим Иванкин, Андрей Чернов. Одни были задержаны в Пензе, другие этапированы туда (как, например, Сагынбаев). В Санкт-Петербурге по тому же делу были задержаны Юлий Бояршинов, Виктор Филинков, Игорь Шишкин. Фигуранты дела придерживались левых взглядов и ассоциировали себя с движением антифа**.

По версии защиты, никакой организации не существовало, а боевые тренировки были лишь совместными выездами на игры в страйкбол. Ряд фигурантов дела: Капустин, Пчелинцев, Филинков, Шакурский, Сагынбаев — заявляли, что в процессе следствия к ним применялись пытки.

17 января 2019 года Игорь Шишкин, заключивший досудебную сделку со следствием, получил три с половиной года колонии строгого режима. 10 февраля 2020 года Пчелинцев был приговорён к 18 годам лишения свободы, Шакурский — к 16, Чернов — к 14, Иванкин — к 13, Кульков — к десяти, Куксов — к девяти, Сагынбаев — к шести годам лишения свободы.

Вскоре после приговора интернет-издание «Медуза» опубликовало материал журналистов Максима Солопова и Кристины Сафоновой, в котором ещё один участник сообщества, Алексей Полтавец, а также бывший знакомый некоторых фигурантов дела Илья Хесин заявили о возможной причастности ряда фигурантов к умышленному убийству двух молодых пензенцев — Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева.

Согласно версии Хесина и Полтавца, Левченко и Дорофеев были втянуты в наркоторговлю, а когда они намеревались добровольно сдаться полиции, Пчелинцев принял решение об их «ликвидации», что и было исполнено Полтавцом и Иванкиным в лесу под Рязанью. Тело Дорофеева было обнаружено год спустя случайным прохожим. 4 марта в том же лесу найдены женские останки. Через несколько дней экспертиза ДНК подтвердила, что они принадлежат именно погибшей Екатерине Левченко.

Заключение Наумовой

Экспертизы бесед между фигурантами дела, а также текстовых файлов, найденных в их компьютерах, легли в основу обвинения.

Одна из них выполнялась сотрудником экспертного подразделения УФСБ России по Самарской области Наумовой Т.А., перед которой следствием было поставлено восемь вопросов.

В частности, следствие интересовало, содержатся ли в текстах и видеоизображениях лингвистические признаки унижения человеческого достоинства, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии. Отвечая на этот вопрос, Наумова анализирует некий файл («положение» из папки «Сагынбаев») и пишет, что в нём содержится высказывание, направленное на унижение национальной группы «украинцы», а также экс-президента США Барака Обамы. Отмечается, что оно «преподносится как некий общепринятый элемент картины мира рядового обывателя». В другом файле («русская кухня» из папки «Куксов») «имеются высказывания, направленные на унижение достоинства сотрудников полиции» (в приведённом предложении представители внутренних органов приравнены к умственно отсталым людям).

На вопрос о том, содержатся ли в текстах высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов, эксперт отвечает утвердительно. Наумова отмечает, что в текстах представителям групп «власть» «депутаты», «судьи», «миллионеры» и так далее приписываются враждебные действия. Создаётся отрицательный образ данной группы, а также присутствуют высказывания, направленные на возбуждение розни и ненависти в отношении этих категорий лиц.

Так, в файле «ментовские дети» из папки «Шакурский» содержатся стихи, где есть оскорбительные высказывания в адрес детей сотрудников полиции, в частности, дочери правоохранителей приравнены к проституткам, которых ждёт «кровавая расплата».

По словам источника в правоохранительных органах, автором стихотворений, предположительно, является Шакурский.

Обнаруживает эксперт и признаки побуждения непосредственно к ведению борьбы, проявлению агрессии, насильственным действиям против правоохранителей, судей и чиновников.

Семантика насильственных и агрессивных действий, как указывает Наумова, отражена в лексемах «калаш», «вендетта», «убьём», «бой», война», а побуждение — в словосочетании «призываем начинать борьбу».

Наумова пишет, что в одном из исследуемых файлов есть стихотворение «о том, что некоторая группа, к которой причисляет себя автор, готова к решительным действиям, в том числе насильственным». Это следует из таких, например, строк: «Мы выйдем из подполья и начнём этот бой, дело наше благое — свергать королей. Мы убьём президентов и снесём мавзолей».

По её мнению, «насильственные действия, согласно тексту, будут направлены в отношении лиц, обозначенных как «мировые жирные авторитеты», «президенты», «короли», то есть лиц, которые могут быть «объединены по признаку «имеющие отношение к власти, управлению государством, пользующиеся влиянием».

Другие стихотворения из папки «Шакурский», по мнению эксперта, содержит строчки, призывающие убивать представителей власти, оправдание насилия (например: «Мы построим виселицы для наших врагов, для депутатов и миллионеров»), обещания «повторить семнадцатый год», стрелять в сотрудников полиции и совершать иные насильственные акты, чтобы пришла «кровавая расплата».

Согласно экспертизе, в текстах обнаружены и признаки призывов к насильственному изменению конституционного строя в России, в том числе к совершению революции.

Побуждение выражено через грамматические формы глаголов второго лица повелительного наклонения: «создавайте группы, приступайте к действию, проводите агитрейды, делайте собрания, учитесь стрелять» — все эти действия охарактеризованы как первый шаг к революции.

«При условии публичного распространения данных текстов указанные побуждения могут быть квалифицированы как призывы к революции как насильственному изменению конституционного строя России, — резюмирует Наумова. — Лозунг «Да здравствует анархия» указывает на тип идеологии и общественного строя, к которому должна привести революция».

В ходе экспертизы также была выявлена пропаганда терроризма и идеологии насилия, в том числе в целях оказания воздействия на решения властей и дестабилизации органов управления. Как отмечается, пропаганда реализована в текстовом содержании файла «русская кухня», а также документа, в названии которого в транслитерации есть фраза «азбука домашнего терроризма». При этом террорист в исследуемых текстах характеризуется как творческая личность. Там также рассказывается, как осуществлять террористическую деятельность.

Ответы на вопросы следствия об оправдании терроризма и насилия к группам лиц эксперт также находит в нескольких текстах.

Например, в той же «русской кухне» оправдание терроризма выражено в апелляции к чувствам благополучия и справедливости.

«На обоснование практики терроризма направлено указание на то, что текст и все изложенные в нём рекомендации и инструкции представляют собой «практическое руководство для тех, кто чувствует себя беспомощным перед безжалостным катком современного общества, в том числе и для защиты своих интересов перед государством», — говорится в заключении.

В ответе на последний вопрос Наумова анализирует смысловое содержание файлов. Как отмечает эксперт, в них содержится описание основных направлений деятельности «некоторой группы» (агитация, публичные выступления, сбор информации, подготовка к атакам и так далее), выделяются враждебные категории людей (представители власти и влиятельные люди), в отношении которых применяются угрозы, описываются принципы принятия решений, взаимодействия объединений в составе сети. Там также рассказывается о структуре сети, боевых отрядах, подготовке к насильственным действиям, правилах безопасности, принципах вербовки.

Подготовка к грядущей революции

В распоряжении RT оказалась также комплексно-судебная экспертиза, в ходе которой исследовались 48 файлов аудиоданных — фонограммы разговоров фигурантов дела. Сотрудники экспертного подразделения УФСБ России по Самарской области Комлева М.Н. и Леонтьев А.А. пришли к выводу, что в беседах содержатся «высказывания о подготовке к грядущей революции в России» и «о программе революции, создании и захвате автономного региона».

При этом, «с позиции лингвистической квалификации высказываний в представленных материалах не содержатся высказывания кого-либо из участников разговоров об участии в террористическом сообществе и выполнении руководящих и координирующих функций».

В свою очередь, источник RT в правоохранительных органах отмечает, что если внимательно проанализировать экспертизы, становится понятно, почему следствие усмотрело подготовку фигурантов «Сети» к революционным действиям.

«Пусть там и нет чистого терроризма, но там в выводах эксперт это усматривает. Вкупе с тем, что они готовили СВУ (самодельные взрывные устройства. — RT) следователь усмотрел террористическую организацию и подготовку к совершению терактов», — говорит собеседник.

Ранее на судебном заседании в Пензе адвокаты обвиняемых утверждали, что файлы с компьютеров их подзащитных якобы изменялись после ареста их владельцев, но до проведения официальных исследований, а осмотры при изъятии проводились без понятых.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.

** Антифа — международное левое и леворадикальное движение, ставящее своей целью борьбу с неофашизмом и неонацизмом, а также расизмом и разными формами дискриминации. У движения нет единой структуры, стратегии и тактики. Есть группы, проводящие сугубо мирные акции — митинги, кинопоказы, конференции по вопросам дискриминации. К антифа себя причисляют ряд экологических групп, благотворительных, феминистских организаций. Параллельно есть группы, причисляющие себя к этому же движению, которые действуют за рамками законодательства своих стран, в частности блокируют, в том числе совершая насильственные действия, акции своих противников — неонацистов и неофашистов. Такие стычки во всём мире, не исключая Россию, неоднократно заканчивались применением оружия и смертельными исходами.