В Карелии с многодетных супругов Лапшиных сняли ограничение в родительских правах

Костомукшский суд в Карелии удовлетворил иск многодетных супругов Геннадия и Елены Лапшиных об отмене ограничения родительских прав в отношении их шестерых детей. В 2019 году семья сбежала в Карелию от вологодских органов опеки, которые настаивали на изъятии детей из небогатой семьи. После восстановления родительских прав Лапшины смогут получать все положенные им льготы для многодетных, а также вернуть списанные с их счёта алименты и завершить ремонт в новом доме.

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В Карелии суд снял ограничение в родительских правах с многодетных супругов Геннадия и Елены Лапшиных, сбежавших из Вологодской области в соседний регион из-за претензий местных органов опеки к условиям, в которых растили детей небогатые родители. Адвокат Лапшиных и помощник уполномоченного по правам ребёнка в Карелии Екатерина Беседина рассказала RT, что 3 марта Костомукшский городской суд удовлетворил иск супругов об отмене ограничения родительских прав в отношении шести детей.

«Иск был удовлетворён в полном объёме, угроза изъятия детей ликвидирована. В ходе судебного заседания было заслушано мнение органа опеки и попечительства, поддержавшего иск Лапшиных, опрошены старшие дети», — сообщила Беседина.

RT рассказывал, как многодетные супруги борются за право самим воспитывать своих шестерых детей. Год назад вологодская опека предъявила супругам претензии из-за условий проживания — Лапшины жили в стареньком доме без удобств. Средств на ремонт дома у семьи не было. В итоге, чтобы детей не изъяли из семьи, супругам пришлось сбежать в Карелию, в посёлок Кепа. В июне 2019-го Белозёрский суд Вологодской области заочно ограничил Лапшиных в родительских правах. Впрочем, дети всё это время жили вместе с родителями.

Тем не менее в январе судебные приставы списали со счёта Лапшиных около 150 тыс. рублей «алиментов» на их собственных детей. Эти деньги супругам удалось собрать на ремонт своего дома благодаря неравнодушным людям, которые прочитали о проблемах многодетной семьи в нашем благотворительном проекте «Дальше действовать будем мы». В аппарате детского омбудсмена по Республике Карелия заверили RT, что помогут Лапшиным вернуть денежные средства в полном объёме.

«Деньги списались в уплату алиментов, поскольку было вступившее в силу судебное решение об ограничении Лапшиных в родительских правах. Сейчас они находятся на счетах детей, но у родителей нет к ним доступа. Мы постараемся урегулировать этот вопрос, не прибегая к помощи суда — надеемся, что так семья сможет быстрее вернуть денежные средства», — пояснил уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев.

Также 3 марта после заседания в Костомукшскском суде прошла встреча Лапшина с Сараевым, в ходе которой обсуждалось дальнейшее оказание помощи семье. Леся Лазарева — завуч кепской школы, которую посещают старшие дети Лапшиных, — сообщила RT, что местные соцслужбы продолжат регулярно навещать семью, проверять условия, в которых воспитываются дети.

«Семью будут продолжать держать на контроле, а наш Калевальский центр оказания помощи детям уже заключил с Лапшиными договор и будет продолжать их вести и оказывать им посильную помощь. Мы с другими учителями школы тоже намерены раз в неделю навещать семью — следить, порядок ли дома, как ухаживают за детьми, что есть из еды», — рассказала Лазарева.

Из-за ограничений в родительских правах Лапшины долгое время не могли претендовать ни на какие льготы для многодетных семей, но теперь они вправе получать положенную им по закону помощь от государства. По словам Лазаревой, отдел социальной защиты населения Калевальского района уже подготовил перечень доступных супругам программ для многодетных.

«Они наконец-то смогут отдать в детский сад свою младшую дочь — до сих пор из-за ограничения в родительских правах они не могли оформить себе возврат средств как многодетные родители. Также дети будут получать бесплатное питание в школе — прежде Геннадию и Елене приходилось самостоятельно платить по несколько тысяч рублей в месяц за завтраки», — радуется Леся.

По её словам, семья больше не будет жить в постоянном страхе, что к ним приедут отнимать детей судебные приставы. Лапшины собираются завершить начатый в доме ремонт, вплотную заняться хозяйством. Отец семейства уже не боится планировать поездку в Вологодскую область за оставленным там в спешке сельскохозяйственным оборудованием и инструментами. Раньше Геннадий не рисковал надолго покидать дом — опасался, что вернётся, а детей уже забрали. Теперь мужчина думает о поиске стабильной работы, которая позволит ему прокормить большую семью.

«У нас в посёлке высокооплачиваемой работы нет, но теперь Геннадий может устроиться, например, на вахтовую службу — там можно получать больше денег», — полагает Лазарева.