У сбежавшей от опеки в Карелию семьи отнимают шестерых детей

Семья Лапшиных сбежала из Вологодской области в Карелию от органов опеки, чтобы у них не изъяли шестерых детей. Супруги утверждают, что основной причиной претензий со стороны опеки была их бедность. В карельском посёлке Кепа, куда, бросив родной дом, переехали Лапшины с детьми, им помогают и односельчане, и аппарат местного детского омбудсмена. По словам местных жителей, супруги не производят впечатление плохих родителей.

© Фото из личного архива

В семье Геннадия и Елены Лапшиных шестеро детей. Однако этим летом суд в Вологодской области ограничил их в родительских правах — опеку не устроили условия в доме, где проживала малоимущая семья. В итоге, чтобы их не разлучили с детьми, Лапшины сбежали от органов опеки и поселились в карельском посёлке Кепа.

«У нас был на материнский капитал приобретён дом. Чтобы потратить материнский капитал, нужно было получить справку из Пенсионного фонда, что жильё нормальное, пригодное к жизни, что для детей оно подходит, — рассказывает мужчина. — И такую справку нам выдали, а через некоторое время оказалось, что оно всё-таки непригодное».

По словам Геннадия, претензии опеки касались в основном требований пожарной безопасности в доме, где проживала семья. Чтобы устранить нарушения, Лапшины при поддержке сельсовета починили в доме печь, сделали косметический ремонт, обновили проводку. Но этого оказалось недостаточно. Весной учителя школы, которую посещали дети, предупредили супругов, что опека уже готовит документы, чтобы ограничить их в родительских правах.

Побег от опеки

Испугавшись, что детей отнимут, Лапшины уехали из Белозёрского района Вологодской области в Карелию. Семье пришлось бросить свой дом и хозяйство, детям — школу, а главе семейства — работу водителем.

«У жены в Карелии есть родственники. В июне мы приехали сюда, чтобы просто осмотреться и, если что, подумать о переезде. Пожили здесь с месяц — и тут из Вологодской области по телефону учителя сказали, что опека подала на нас в суд, что якобы уже есть решение об ограничении родительских прав. Мы тогда и поняли окончательно, что и возвращаться туда не за чем», — пояснил Геннадий.

Судебный процесс по ограничению супругов в родительских правах проходил заочно. Однако Лапшины утверждают, что не получали никаких повесток и уведомлений о предстоящем заседании и о решении суда узнали от знакомых. В отделе опеки и попечительства Белозёрского района не смогли оперативно прокомментировать RT эту ситуацию.

После суда вологодские приставы завели исполнительное производство, детей должны были изъять уже в Карелии и передать сотрудникам органов опеки в Вологодской области. Однако благодаря вмешательству правозащитника Александра Гезалова и уполномоченного по правам ребёнка в Карелии Геннадия Сараева изъятие детей из семьи удалось немного отсрочить.

Новый дом

С жильём в Карелии, куда перебрались Лапшины, им помогла администрация сельского поселения Кепа — супругам временно предоставили квартиру из муниципального фонда. Жители села также решили помочь многодетной семье, попавшей в сложную ситуацию: собрали одежду для детей и некоторые предметы первой необходимости, рассказал RT Геннадий Сараев.

«Сейчас мы оказываем семье гуманитарную помощь. Дети оказались здесь без тёплой одежды, у семьи нет некоторой домашней утвари вроде холодильника и других элементарных предметов быта. Местные жители также дали им пилу, чтобы они смогли заготовить дрова на зиму, они собирают валежник, ходят в лес по грибы-ягоды, пока ещё есть такая возможность», — сообщил детский омбудсмен.

Хотя в Вологодской области Лапшиным пришлось бросить не только дом, но и огород, они в принципе в состоянии прокормить шестерых детей. В Карелию супруги перевезли целое фермерское хозяйство: козу, кур и кроликов. По словам Геннадия Лапшина, после переезда сажать огород на новом месте пришлось с нуля.

Сам глава семейства сейчас ищет постоянную работу. Его супруга Елена работать пока не может — женщина находится в отпуске по уходу за младшим ребёнком. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия заявил о намерении помочь супругам сохранить семью и обустроиться на новом месте.

«Я посещу семью, чтобы посмотреть, что родители вообще умеют, что из себя представляют, какой у них уровень профессиональной подготовки, — отмечает Сараев. — Возможно, им нужно оказать помощь в освоении новых профессий. Поскольку мама сейчас ухаживает за младшим ребёнком, ориентироваться будем на главу семьи, а у него, очевидно, есть пристрастие к фермерству».

Школьные дела

На местных жителей и карельских чиновников семья произвела хорошее впечатление — они считают, что решение забрать у Лапшиных детей было поспешным. Супругам помогает в том числе директор школы, куда теперь ходят четверо старших детей из многодетной семьи. По словам руководителя учебного заведения, ребята хорошо учатся и совсем не производят впечатление детей из проблемной семьи.

«Семья нормальная, хотя и бедная, но у нас в посёлке вообще люди достаточно скромно живут. Но это не та семья, где родителям не нужны их дети. Дети там любимые, дети там желанные, это видно. В школе они нормально общаются со сверстниками, открытые, коммуникабельные», — рассказала директор.

Геннадий Лапшин в разговоре с RT отметил, что его дети всегда учились только на пятёрки и четвёрки, проблем в школе не возникало, они даже почти не болели и не пропускали занятий. При этом, по словам многодетного отца, опека приводила якобы имевшую место болезненность детей в качестве одного из аргументов на суде по ограничению их с женой в родительских правах.

«В опеке сказали, что дети у нас «болезненные». А в вологодской школе все учителя при этом всегда говорили, что наши дети, наоборот, самые неболезненные — у них пропусков занятий не было практически! Это ведь очень легко проверить, просто посмотреть документы о посещаемости детей в школе. Тем более что сейчас есть система «электронный дневник», — добавил Лапшин.

Сохранить семью

При поддержке юристов из аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Карелии Лапшины смогут обжаловать решение суда, ограничившего их в родительских правах. По словам самого детского омбудсмена, юристы из его аппарата и правозащитники вовремя вмешались в ситуацию, забрать детей из семьи прямо сейчас приставы уже не могут.

«Мы помогли семье с апелляцией. Пока речь идёт не об отмене ограничения в правах, а о вопросе обжалования. На мой взгляд, решение об ограничении их в родительских правах было принято немного поспешно. Основными претензиями в решении суда было несоответствие условий проживания детей установленным нормам и антисанитария, но мы считаем, что всё это вызвано бедностью», — сообщил Сараев.

В решении суда также говорится, что социальные службы неоднократно выезжали домой к Лапшиным, поэтому Геннадий Сараев подчёркивает, что пока в аппарате детского омбудсмена в Карелии могут судить только о том, как семья вела себя уже после переезда.

«Мы не знаем, что именно за история у них была в Вологодской области. Здесь, в Карелии, они ведут себя достаточно ответственно. Это, по крайней мере, и мнение соседей, и мнение учителей из той школы, куда ходят дети. Пока мы вступаем в процедуру обжалования судебного решения и оформляем представительство в суде от службы уполномоченного», — заявил Сараев.