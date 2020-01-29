У сбежавшей от опеки многодетной семьи списали со счетов средства на ремонт дома

С банковской карты многодетных Елены и Геннадия Лапшиных в Карелии списали почти 150 тыс. рублей. Как предполагает адвокат, средства могли снять в уплату алиментов на шестерых детей, хотя те живут с родителями. В июне Лапшиных заочно ограничили в родительских правах из-за плохих жилищных условий, и семья сбежала из Вологодской области в Карелию, чтобы детей не забрали. Списанные со счёта супругов деньги неравнодушные люди жертвовали на ремонт нового дома, где Лапшины поселились после побега. Сбор средств в сентябре организовал благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы».

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У многодетной семьи Лапшиных, которой RT помогал делать ремонт в доме, судебные приставы списали 150 тыс. рублей. Сбор этих средств организовал благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы». Неравнодушные читали проекта помогали Елене и Геннадию Лапшиным, сбежавшим вместе с детьми в Карелию от вологодской опеки, наладить быт на новом месте.

Как пояснила RT адвокат супругов Екатерина Беседина, эти деньги могли быть списаны в счёт уплаты алиментов, хотя все шестеро детей Лапшиных до сих пор проживают с родителями.

«Если были взысканы именно алименты, то формально из семьи эти деньги никуда не уходят — они должны были поступить на личные счета детей. Тем не менее Лапшины не смогут воспользоваться этими денежными средствами до того, как суд вынесет решение по их иску об отмене ограничения в родительских правах», — рассказала Беседина.

Без денег и льгот

Сейчас Геннадий намерен выяснять, куда именно поступили списанные со счёта деньги и на что они пойдут, если дети до сих пор находятся в семье.

В школе, которую посещают четверо старших детей Лапшиных, RT рассказали, что семья собиралась потратить списанные «алименты» на утепление своего дома. Завуч учебного заведения Леся Лазарева подчеркнула, что многодетные родители сейчас делают всё возможное, чтобы создать для детей комфортные условия.

«Из-за ограничения в родительских правах Лапшины даже не могут оформить себе льготы и пособия как многодетные. Они делали ремонт и кормили детей на средства, которые им перечислили неравнодушные люди. Семья успела починить крышу, поставить в доме пластиковые окна, чтобы было тепло, отремонтировать хлев. Но теперь у них и пожертвованные деньги забирают! Семья как раз утепляла дом, часть материалов Геннадий так и не успел купить», — вздыхает Леся.

RT рассказывал, как Геннадий и Елена Лапшины уже больше года пытаются отстоять право воспитывать своих шестерых детей. В прошлом году из-за претензий органов опеки к условиям, в которых жила небогатая семья, Елена и Геннадий приняли решение уехать из Вологодской области в Карелию. Однако это не помогло: в июне 2019 года Белозерский суд Вологодской области заочно ограничил супругов в родительских правах. Переехав в карельский посёлок Кепа, Лапшины подали иск об отмене данного решения, однако с этим возникли проблемы.

Два суда

Как рассказала RT адвокат семьи Екатерина Беседина, исковые заявления направлялись как в Белозерский суд Вологодской области, принимавший решение об ограничении Лапшиных в родительских правах, так и в Костомушкский районный суд в Карелии, где сейчас проживает многодетная семья. Однако оба суда вернули иски, сославшись на то, что решение этого вопроса находится вне их юрисдикции. В свою очередь, поддерживающая семью Лапшиных завуч кепской школы Леся Лазарева пояснила RT, что суды «просто перенаправили Елену и Геннадия друг к другу».

«У Геннадия есть два судебных постановления: Белозерского районного суда и Костомушкского районного суда. В рассмотрении исков Лапшиных было отказано. Белозерский суд пишет, что не может рассмотреть иск, поскольку семья живёт в Карелии и надо якобы обратиться в городской суд по месту проживания, в Костомушкский суд. Но Костомушкский суд им ответил, что тоже не может заниматься этим вопросом», — рассказала RT женщина.

Оказалось, что в решении вологодского суда, ограничившего супругов в родительских правах, не было прописано, кто именно становится законным представителем детей. Как указано в определении Костомушкского суда об отказе в рассмотрении иска Лапшиных, после переезда семьи в посёлок Кепа судьбой детей должна заниматься опека калевальского района — ей Лапшиным и предлагают предъявлять иск. По словам Екатерины Бесединой, она будет обжаловать полученные от судов определения.

«Я буду обжаловать эти отказы, а также направлю новый иск об отмене ограничения Лапшиных в родительских правах, — отметила адвокат. — Представителем детей должен был стать орган опеки, но в случае с Лапшиными дети вообще не были изъяты из семьи — в том числе благодаря судебным приставам, которые всё-таки понимают ситуацию и идут навстречу. Ответчиками по новому иску Лапшиных могут выступать и белозерская, и калевальская опеки: мы будем выбирать по подсудности и подадим иск к калевальскому органу опеки и попечительства в Костомушкский районный суд Карелии».

Жители посёлка Кепа как могут поддерживают многодетную семью. Лазарева сетует, что из-за истории с ограничением в родительских правах супруги не просто лишены льгот, но и не могут нормально устроиться на новом месте.

«Семья, когда сделала ремонт, хоть немножко успокоилась: Геннадий вот занялся хозяйством и собирался выйти на работу — думал пойти куда-нибудь на вахту работать. Там всё-таки побольше денег платят: у нас-то в деревне работы высокооплачиваемой нет. Но теперь он не может уехать, говорит: «Как я могу уехать, если боюсь, что вернусь, а дома никого не будет?»