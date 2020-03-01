«Я на дне, но очень хочу жить»: как работает первый «православный рехаб» для матерей в России

Воронежская область, по данным МВД, занимает третье место по ЦФО по числу наркозависимых после Москвы и Московской области. В январе в регионе открылся первый в стране православный реабилитационный центр для алко- и наркозависимых женщин. Как он работает, кто в нём находится и в чём его отличие от «светских» рехабов — в материале RT.

В январе этого года в селе Шуберское недалеко от Воронежа открылся первый и единственный в России бесплатный православный центр «Умиление» для реабилитации нарко- и алкозависимых женщин с детьми. На его создание иерей Евгений Лищенюк выиграл президентский грант. Центр рассчитан на десять человек, но пока не обустроен до конца, поэтому сейчас там проходят курс реабилитации три воспитанницы.

Беседы со священником

Каждый день — подъём в семь утра, молитва, завтрак и уборка, после чего каждая послушница получает своё задание, помогающее побороть зависимость. Например — расписать минусы употребления алкоголя и сопоставить с немногочисленными плюсами. После заданий — обед и «тихий час». Ближе к вечеру проводятся разнообразные уроки: по кулинарии, вязанию, шитью и даже косметологии. Завершается день ужином и вечерней молитвой.

В основе православного подхода к избавлению от зависимостей лежит понимание того, что, когда человек теряет смысл жизни, чувствует полное одиночество, он пытается его заполнить алкоголем и наркотиками, объясняет отец Евгений.

Заново осознать, для чего ты живёшь, обрести цель и таким образом избавиться от зависимости предлагается через процесс воцерковления. Поэтому соблюдение постов, молитвы и беседы со священником — неотъемлемая часть реабилитации в центре. Со всеми воспитанницами также работают психологи-консультанты. Они помогают женщинам бороться с комплексами и страхами, а также научиться заново выстраивать коммуникацию с людьми.

Истории женщин, попавших в центр, разные, но объединяет их одно: твёрдое намерение вернуться к нормальной жизни.

«Родители меня уже похоронили»

35-летняя Юлия пришла в центр не только на реабилитацию, но и в качестве волонтёра.

«С детства я была неуправляемым ребёнком. В 13 лет начала употреблять коноплю, потом перешла на внутривенные наркотики, — рассказывает она RT. — В 17 лет убежала с возлюбленным в Швецию, много развлекалась. Постоянное употребление алкоголя и наркотиков дало о себе знать очень быстро: однажды я впала в кому — отказали лёгкие. Думала, что всё, это конец. Дома мои родители меня уже похоронили. Но мне удалось поправиться и вернуться домой».

© RT

В России Юлия с наркотиками завязала, только когда встретила будущего мужа и родила ребёнка. Находясь в ремиссии, женщина работала поваром в детском саду, но потом перевелась в ночной клуб — и там сорвалась. Это стало причиной развода с мужем, но нового спутника жизни она встретила очень быстро. Женщина родила ещё двоих детей и снова на время прекратила употреблять. Но потом, по словам Юлии, она не справилась с послеродовой депрессией: вновь начала сильно пить и принимать наркотики, бросила детей на свою мать и ушла из дома, потому что «не могла остановиться».

На пике зависимостей Юлия встретила мужчину, который поддерживал её образ жизни.

«Однажды я пришла домой и обнаружила его труп в квартире. Умер от передозировки. В этот момент у меня в голове щёлкнуло: если бы я на тот момент была с ним, было бы два трупа, а у меня всё-таки трое детей», – вспоминает она.

Женщине помогли друзья: отправили её в православный приют в Орле. Там она перестала употреблять наркотики, работала поваром, заботилась о бездомных. Было очень тяжело, вздыхает женщина: «Никто из родственников не выходил на связь, было ощущение, будто ты один на льдине плывёшь в море людей».

Об отце Евгении Юлия узнала задолго до личного с ним знакомства: «На тот момент у меня был условный срок. В УФСИН, где я должна была отмечаться, увидела как-то плакат: на нём батюшка, его реабилитанты и надпись «Выбери жизнь». А женщин на плакате нет. И мысль о знакомстве с тех пор меня не оставляла».

В центр «Умиление» женщина попала через главу приюта, в котором работала.

«Я очень благодарна отцу Евгению, что он относится ко мне как к человеку, а не как к конченому наркоману, и даёт возможность вернуться к нормальной жизни, расти и развиваться», — говорит воспитанница центра.

Вторая послушница проходит в центре реабилитацию после проблем с алкоголем.

Много лет проработав в рядах вооружённых сил, 55-летняя Татьяна вышла на пенсию и, по её словам, поняла, что «может расслабляться, когда захочет». Разовые посиделки с алкоголем со временем переросли в продолжительные запои.

Отец Евгений посоветовал женщине уехать в православный реабилитационный центр в Уфу.

«Там я пришла к Богу, хотя на тот момент даже «Отче наш» не знала», — рассказала RT она.

Три года Татьяна находилась «в завязке», а когда узнала, что открывается «Умиление», попросилась работать консультантом. Но произошёл небольшой срыв: в гости пришла подруга. «В итоге два дня выпивали», — сокрушается Татьяна. Отец Евгений поставил условие: на работу консультантом можно выйти только после трёх месяцев трезвости.

Никто из нынешних воспитанниц центра не находится на реабилитации вместе с детьми из-за разных обстоятельств: одна из женщин лишена родительских прав, у другой дочь уже взрослая. Однако в центре уже созданы все условия, чтобы принять реабилитанток с малолетними детьми.

«Это не работа»

Первый «православный рехаб» для женщин с детьми не единственный проект священника. Под патронажем отца Евгения в Воронежской области работает девять реабилитационных центров, в которых на данный момент проходят курсы около 80 человек. Это и зависимые от наркотиков и алкоголя люди, и недавно освободившиеся из тюрьмы, и бездомные, и инвалиды. Деньги на финансирование всех этих проектов, по словам батюшки, удаётся собрать с помощью благотворительности.

© Фото из личного архива

В одном из центров — доме «Милосердие» в селе Костёнки — консультантом работает бывший заключенный Сергей Ряскин. Он отсидел в тюрьме за наркотики восемь лет.

«Тюрьма в чём-то меня и спасла. Там я начал думать о том, для чего вообще живу. Освободившись, опять сорвался, подсел на наркоту, прошёл светскую реабилитацию, которая ненадолго помогла, а потом познакомился с отцом Евгением и прошел годовой курс восстановления уже у него. И только благодаря православной реабилитации у меня появился какой-то стержень, желание жить, внутренняя мотивация. Появилась стабильность. Я решил остаться здесь и помогать другим. Сейчас я понимаю, в чём смысл моей жизни», – рассказывает RT Сергей.

Священник работает не только с бывшими заключёнными, но и с теми, кто ещё отбывает наказание. Так, он регулярно посещает исправительную колонию №2 в Воронеже. Как отмечает отец Евгений, многих заключённых ждут на свободе, но переносить одиночестве в неволе им всё равно тяжело, а беседы с батюшкой помогают не сломаться до освобождения. Кто-то по-настоящему приходит к вере именно в тюрьме.

Самому отцу Евгению всего 34 года, у него четверо детей. Он служит настоятелем Богоявленского храма в Воронеже. Священник говорит, прежде чем принять в центры новых подопечных, он спрашивает их, с какой целью они пришли. И чаще всего, по его словам, слышит ответ: «Я оказался на дне, но очень хочу жить». На вопрос о том, как ему хватает на всё душевных и физических сил, отец Евгений отвечает: «Я человек Церкви. Это не работа, а мой долг — служить».