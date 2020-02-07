Метеоусловия, неисправность или ошибка пилота: депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при жёсткой посадке вертолёта

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Лаишевском районе Татарстана. На борту находились ещё два человека, они госпитализированы в тяжёлом состоянии. По факту крушения СК возбудил уголовное дело. Согласно предварительной версии следователей, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования, техническая неисправность или плохие метеоусловия. Коллеги Хайруллина выразили соболезнования его семье, отметив, что его смерть — это большая потеря для Татарстана.

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате жёсткой посадки частного вертолёта Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана. Авария произошла в 6 км от берега Куйбышевского водохранилища и в 30 км от Казани.

На борту, помимо депутата, находились ещё два человека, они выжили, медики оценивают их состояние как тяжёлое.

«Двое пострадавших в результате падения вертолёта доставлены в лечебные учреждения: Травматологический центр Республиканской клинической больницы Татарстана (Казань) и Лаишевскую ЦРБ. Оба находятся в тяжёлом состоянии», — рассказал РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.

Позднее в пресс-службе ведомства сообщили, что состояние пострадавшего, который был доставлен в Казань, стабилизировано.

Среди выживших — пилот вертолёта, следователи планируют опросить его, как только он придёт в сознание.

В Росавиации сообщили, что, согласно предварительной версии, причиной крушения вертолёта могли стать плохие метеоусловия. Ведомство сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Между тем в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ не исключают, что к трагедии также могла привести ошибка пилотирования или техническая неисправность. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

В то же время Приволжская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Информацию о гибели Хайруллина подтвердил руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Для нас для всех это огромная, невосполнимая потеря», — написал он на своей странице в Facebook.

Неверов выразил соболезнования родным, друзьям и близким Айрата Хайруллина.

Глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин также сообщил о гибели депутата.

«Я связывался с товарищами, с министерством... Они подтверждают, что Хайруллин погиб», — сказал Кашин.

Айрат Хайруллин, работая в аграрном комитете Госдумы, был соавтором многих законов, направленных на развитие сельского хозяйства. Об этом в разговоре с RT рассказал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Лебедев.

«Несмотря на то что мы были в разных партиях, мы вместе делали одно дело... Очень тяжело говорить, очень трагическая ситуация. Мы старались в нашей работе в аграрном комитете максимально работать на развитие сельских территорий, чтобы прежде всего люди труда не хотели уезжать, а работали там, где им нравится жить», — рассказал Лебедев.

Он также отметил, что комитет проводил много различных слушаний и круглых столов, на которые приезжала вся страна.

«В результате наш комитет, в том числе Айрат и я, были соавторами многих законов, все они направлены на то, чтобы сельское хозяйство в России развивалось», — отметил он.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Депутат от Татарстана, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Марат Бариев выразил соболезнования родным и близким Хайруллина, назвав его гибель большой потерей.

«Я до сих пор не могу поверить, что это случилось... Это был один из талантливейших людей Татарстана... Он всегда был очень здравомыслящим политиком. Прежде чем стать депутатом Государственной думы, был депутатом Государственного совета Татарстана в очень молодом возрасте. Очень авторитетный политик, бизнесмен, спортсмен, поддерживал спорт и очень любил жизнь. Он всегда был улыбчивый, всегда интересовался делами. Я считаю, это очень большая потеря для страны и для Республики Татарстан», — сказал Бариев.

Соболезнования родным Хайруллина выразил также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошёл путь от депутата городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной думы», — отметил Володин.

Он добавил, что с 2003 года Хайруллин представлял в Госдуме интересы избирателей Республики Татарстан, более десяти лет возглавлял Национальный союз производителей молока.

Айрат Хайруллин родился 1 августа 1970 года в Казани, окончил экономический факультет Казанского сельскохозяйственного института, после чего несколько лет занимался бизнесом. В 1995 году пришёл в политику, был депутатом Казанского городского совета народных депутатов, позже — депутатом Государственного совета Республики Татарстан.

В 2003 году Хайруллин был избран депутатом Госдумы. Был заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. У Хайруллина остались супруга и трое детей.